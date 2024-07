F1-motordeal Alpine-Mercedes start mogelijk al in 2025

De Franse fabrikant weegt haar opties af nu de Renault-fabrieksmotor ondermaats presteert. Het management vraagt zich af of de enorme kosten wel opwegen tegen de baten. Deze analyse van de investering van honderden miljoenen komt op een logisch moment, aangezien de Formule 1 vanaf 2026 overstapt op een nieuw motorreglement. Nieuwbakken Alpine F1-adviseur Flavio Briatore heeft al duidelijk laten weten dat de formatie het best af is met een klantenmotor. Er is reeds gesproken met andere fabrikanten om te zien of er interesse is in een samenwerking. Inmiddels wordt er enkel nog onderhandeld met Mercedes: beide partijen hebben wel oren naar een technische samenwerking.

Motorsport.com heeft vernomen dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn. Briatore werd tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije meermaals gezien in het motorhome van Mercedes. Er is nog geen contract getekend, maar bronnen dicht bij het vuur laten weten dat er een principeakkoord bereikt is. Enkel de details moeten nog nader besproken worden. Deze fase kan echter nog een aantal weken - of zelfs maanden - duren.

Details over de naderende deal

Naar verluidt is het plan om een samenwerking op te zetten die vergelijkbaar is met Aston Martin. Naast Mercedes-motoren maakt het team uit Silverstone ook gebruik van de ophanging en versnellingsbak van de concurrent. Dat houdt feitelijk in dat de achterkant van de bolides nagenoeg identiek is. De gesprekken tussen Alpine en Mercedes gingen vooral over een deal in 2026, wanneer de Formule 1 overstapt naar nieuwe turbo hybridemotoren met een groter elektrisch aandeel. Bronnen hebben echter laten weten dat de kans bestaat dat de deal zelfs al in 2025 in zou kunnen gaan, mits het contract op korte termijn rond kan komen. In dat geval moet Alpine flink aan de bak om de power unit en aanverwante onderdelen te laten passen in de nieuwe wagen, waarmee men achter de schermen al begonnen is. Wel zorgt het waarschijnlijk direct voor een competitievere situatie, aangezien iedereen het er over eens is dat de Renault de zwakste motor van het veld is.

De timing van de deal hangt ook af van de plannen van Renault met het personeel in de huidige F1-motorfaciliteit in Viry-Chatilon. Zij moeten hun heil elders zoeken als hun huidige baan binnen enkele maanden ophoudt te bestaan. Mercedes en Alpine hebben niet gereageerd op de kwestie, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft meermaals laten weten open te staan voor een samenwerking.