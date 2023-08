Het is een mooie tijd om F1-coureur te zijn. Na het bochtige en listige Circuit Zandvoort reist het circus door naar de legendarische Autodromo Nazionale Monza. Eveneens een old school circuit waar elk foutje direct afgestraft wordt. Waar het in de Zandvoortse duinen nog draaide om downforce, gaat het in Italië vooral om topsnelheid op de ellenlange rechte stukken. Toch blijft de naam van de torenhoge favoriet voor de zege onveranderd. Max Verstappen en Red Bull Racing zijn dit seizoen schier onverslaanbaar. Verbetert hij in Monza het recordaantal opeenvolgende overwinningen? We weten het zondagmiddag. Met dit schema hoef je in elk geval niets van de actie te missen.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 1 september 2023

Op vrijdag 1 september 2023 zullen de F1-uitzendingen van Viaplay tijdens het Grand Prix-weekend op de Autodromo Nazionale Monza volgens het gebruikelijke schema worden uitgezonden. Op die dag staan er twee vrije trainingen gepland, elk met een duur van één uur. De eerste training vangt aan om 13.30 uur, en Viaplay zal deze live uitzenden vanaf 13.25 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Om 16.55 uur wordt de tweede trainingssessie uitgezonden, met commentaar van de vaste commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Na de tweede trainingssessie zal Viaplay de talkshow "Shakedown" presenteren. Amber Brantsen neemt de rol van gastvrouw op zich en zal in gesprek gaan met de analisten Giedo van der Garde, Ernest Knoors en Tom Coronel. Samen zullen ze terugblikken op de belangrijkste momenten van de dag en vooruitkijken naar het vervolg van het weekend. Deze talkshow begint kort na afloop van de tweede vrije training en heeft een duur van een uur.

Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Eerste vrije training 13.25u - 14.35u FIA F3 Kwalificatie 15.00u - 15.40u FIA F2 Kwalificatie 15.55u - 16.35u Formule 1 Tweede vrije training 16.55u - 18.00u Formule 1 Shakedown 18.00u - 19.00u

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 2 september 2023

Op zaterdag staat de schijnwerper gericht op de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Maar voordat deze sessie plaatsvindt, staat er nog een training van een uur op het programma. De derde vrije training gaat om 12.30 uur van start en wordt live gestreamd op Viaplay vanaf 12.25 uur. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn verantwoordelijk voor het commentaar.

Om 15.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Ernest Knoors en Giedo van der Garde in de studio. Gezamenlijk werpen zij een blik op de naderende kwalificatiesessie. Pitreporter Chiel van Koldenhoven staat op locatie paraat om het recentste nieuws en interviews te verzorgen.

Het liveverslag van de kwalificatie gaat om 15.55 uur van start, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Normaal gesproken duurt de kwalificatie een uur onder gebruikelijke omstandigheden. Na afloop wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten, terwijl Van Koldenhoven op het circuit de hoofdrolspelers bijeenbrengt voor interviews.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Sprintrace 09.20u - 10.15u Porsche Supercup Kwalificatie 10.45u - 11.25u Formule 1 Derde vrije training 12.25u - 13.35u FIA F2 Sprintrace 14.10u - 15.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u - 15.55u Formule 1 Kwalificatie 15.55u - 17.05u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.05u - 17.45u

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 3 september 2023

Op zondagmiddag om 15.00 uur barst de Grand Prix van Italië los. Een vol uur eerder, om 14.00 uur, vangt de voorbeschouwing op Viaplay aan. Presentatrice Amber Brantsen neemt samen met analisten Giedo van der Garde en Ernest Knoors plaats in de studio om vooruit te kijken naar de aankomende actie. De uitzending schakelt geregeld over naar het circuit, waar pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws brengt en gesprekken aangaat met verschillende coureurs. Ook legt hij een rondje af over de grid voordat de race begint.

Het liveverslag van de race begint om 14.55 uur en wordt voorzien van commentaar door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de race volgt direct de podiumceremonie, gevolgd door analyses van de cruciaalste momenten, allemaal vanuit de studio. En op het circuit gaat Van Koldenhoven in gesprek met de hoofdrolspelers.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Hoofdrace 08.10u - 09.10u FIA F2 Hoofdrace 09.50u - 11.00u Porsche Supercup Race 11.50u - 12.40u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u - 14.55u Formule 1 Grand Prix van Italië 14.55u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u - 17.45u

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Italië 2023

Een alternatieve optie voor Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro heb je de mogelijkheid om het gehele seizoen live te volgen en on demand te bekijken. Buiten de Formule 1-actie kun je ook de opkomende sterren in de Formule 2 en Formule 3 volgen, evenals de altijd spectaculaire Porsche Supercup. Er zijn twee abonnementskeuzes beschikbaar: een jaarabonnement voor 64,99 euro en een maandelijks opzegbaar abonnement voor 7,99 euro.

Met F1TV Pro krijg je niet enkel directe live feeds van de trainingen, kwalificaties en races, maar je hebt ook toegang tot aanvullende functionaliteiten. Je kunt genieten van real-time tijdsregistratie, de positie van de coureurs volgen via de driver tracker en onboard camera's van alle rijders bekijken, wat je een nog betere beleving van de sport biedt. Bovendien worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen gepresenteerd rondom de kwalificatie en de race, waar internationale experts de belangrijkste onderwerpen in de sport bespreken. Interviews met de hoofdrolspelers worden afgenomen en je hebt de keuze om het commentaar te beluisteren in verschillende talen: Nederlands via Viaplay, of Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1TV - vrijdag 1 september

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA Formule 3 Training 09.40u - 10.25u FIA Formule 2 Training 11.05u - 11.50u Formule 1 Eerste vrije training 13.30u - 14.30u FIA Formule 3 Kwalificatie 15.05u - 15.35u FIA Formule 2 Kwalificatie 16.00u - 16.30u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Porsche Supercup Training 18.35u - 19.20u

Uitzendingen F1TV - zaterdag 2 september

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA Formule 3 Sprintrace 09.25u - 10.10u Porsche Supercup Kwalificatie 10.50u - 11.20u Formule 1 Derde vrije training 12.30u - 13.30u FIA Formule 2 Sprintrace 14.15u - 15.05u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u - 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u - 17.40u

Uitzendingen F1TV - zondag 3 september

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA Formule 3 Hoofdrace 08.15u - 09.05u FIA Formule 2 Hoofdrace 09.55u - 11.00u Porsche Supercup Race 11.55u - 12.30u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u - 14.55u Formule 1 Grand Prix van Italië 15.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u - 17.40u