Ferrari SF-23 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Ferrari heeft een speciale low downforce voorvleugel meegenomen naar Monza, met twee smallere elementen aan de bovenzijde. Zo hoopt men een goede balans te vinden met de eveneens low downforce achtervleugel. Mogelijk dat er nog een andere variant geïnstalleerd wordt op de onderste vleugel op deze foto, hier zijn de flappen nog niet bevestigd.

Ferrari SF-23 achtervleugel Foto: Giorgio Piola

Ferrari’s low downforce, Monza-spec achtervleugel. In dit geval geen schepvormige versie zoals het team normaliter gebruikt, maar een rechte onderplaat. Ook zien we de dubbele bevestiging in het midden terugkeren. De laatste tijd maakte Ferrari gebruik van een enkele steun.

Alpine A523 Foto: Giorgio Piola

Een blik onder de motorkap van de Alpine A523. Zo zien we mooi de details van de power unit en aanverwante onderdelen.

Aston Martin AMR23 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

De voorvleugel van de Aston Martin AMR23 zonder de flappen. Dit laat mooi zien dat de vleugel in diverse secties is opgedeeld. De binnenste en buitenste sectie zijn hier zichtbaar, de flappen worden aangepast aan de karakteristieken van het circuit en kunnen eenvoudig bevestigd worden.

Ferrari SF-23 detail

Dit zijaanzicht van de voorvleugel van Ferrari laat mooi zien hoe zeer de vinnetjes en flapjes naar buiten zijn gericht, om zo veel mogelijk lucht langs de voorbanden te sturen.

Red Bull Racing RB19 detail

Red Bull experimenteert in de vrijdagtrainingen met diverse varianten van de achtervleugel om de juiste balans voor Monza te vinden. Deze versie is gemonteerd op de auto van Sergio Perez voor VT1, met een smallere bovenste flap voorzien van een Gurney op de rand. In tegenstelling tot Ferrari kiest Red Bull in dit geval wel voor de schepvormige versie.

McLaren MCL60 detail

Het binnenste van de voorremconfiguratie van McLaren. Hier zijn mooi de diverse luchtkanalen zichtbaar die koele lucht richting de remschijf en -klauw sturen.

Alpine A523 detail

Alpine heeft ervoor gekozen om de remklauw naar voren te richten. De behuizing is voorzien van druppelvormige openingen om de hete lucht te laten ontsnappen.

Mercedes W14 detail

De 'kale' remconfiguratie van Mercedes, voordat de behuizing bevestigd wordt. Dit geeft een goed beeld van de positionering van de remklauw. Ook zien we de vele kleine gaten in de remschijf, bedoeld voor betere warmteoverbrenging en om het gewicht van het element naar beneden te brengen.

Alpine A523 detail

De lower downforce voorvleugel van Alpine heeft een grote hap uit de bovenste flap. Het team rijdt al enkele races met deze welvende vorm, maar is voor Monza weer een stapje extremer gegaan.

Red Bull Racing RB19 detail

Een andere achtervleugelversie die Red Bull beschikbaar heeft. Ditmaal een variant met meer downforce, zonder de smallere bovenste flap.

Mercedes W14 detail Foto: Giorgio Piola

De low downforce achtervleugel van Mercedes ter vergelijking. Deze staat veel vlakker dan de variant van Red Bull Racing, bedoeld om een hogere topsnelheid te bereiken. Dat gaat uiteraard ten koste van de neerwaartse druk in de bochten.

Alpine A523 detail Foto: Giorgio Piola

Alpine heeft een rijhoogtesensor aan de voorvleugel bevestigd voor VT1, zodat men waardevolle data kan verzamelen over het rijgedrag van de wagen.

AlphaTauri AT04 detail Foto: Giorgio Piola

AlphaTauri’s low downforce achtervleugel beschikt over een relatief vlakke hoofdplaat, in tegenstelling tot de schepvormige variant van bijvoorbeeld de grote broer Red Bull.

Red Bull Racing RB19 detail Foto: Giorgio Piola

Nog een foto van de higher downforce configuratie van Red Bull. Deze versie heeft geen Gurney op de bovenrand, en beschikt over een V-uitsnede in de centrale sectie.