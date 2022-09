F1 Monza 2022: Hoe laat, Formule 1 live kijken, Viaplay en meer

Na Grands Prix op de historische circuits in Spa en Zandvoort sluit de eerste triple header van de tweede seizoenshelft dit weekend af op nog zo’n legendarische baan: de Autodromo Nazionale Monza. Hier vindt al sinds 1949, met uitzondering van 1980, jaarlijks de Grand Prix van Italië plaats. De toekomst van de race was door het verouderde complex enige tijd onzeker, maar inmiddels heeft Monza een contract tot eind 2024 op zak.

Ferrari zal er dit jaar alles aan gelegen zijn om goed te presteren voor het oog van de tifosi. De Scuderia beleeft op z’n zachtst gezegd een enerverend jaar. De F1-75 was regelmatig de snelste wagen van het veld, maar tactische blunders, mislukte pitstops of rijdersfouten verknalden de kans op succes. De kritiek vanuit Italië neemt met de race toe, dus het is voor de manschappen uit Maranello van belang om weer eens een goed resultaat te boeken.

Video: De bizarre crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza 2021

Hoe laat start de GP van Italië?

Datum: Zondag 11 september 2022

Start: 15.00 uur

Raceduur: 53 ronden

De Italiaanse Grand Prix op het Autodromo Nazionale Monza vindt plaats op 11 september 2022. De wedstrijd begint zoals gebruikelijk om 15.00 uur en gaat over 53 ronden op het 5,793 kilometer lange circuit. Daarmee komt de totale raceafstand op 306,72 kilometer. Het ronderecord is een 1.21.046 op naam van Rubens Barrichello en dateert al uit 2004.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Italië

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 9 september 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 9 september 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 10 september 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 10 september 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 10 september 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 10 september 16.48u - 17.00u Grand Prix van Italië Zondag 11 september 15.00u

Formule 1 live kijken: de GP van Italië

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.00 uur

De Formule 1-actie op Monza is live te volgen bij Viaplay. De voorbeschouwing op de Grand Prix begint op zondagmiddag om 14.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio de analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung. Gezamenlijk blikken zij vooruit op de naderende actie. Pitreporter Stephane Kox is ter plaatse voor interviews. Ook de gridwalk kort voor de start is te zien. Om 14.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord bij het liveverslag. Na de race is de podiumceremonie te zien, waarna de analisten in de studio de belangrijkste momenten van de wedstrijd bespreken. Kox zal op locatie de hoofdrolspelers aan de tand voelen.

Om Formule 1 bij Viaplay te kijken, is een speciaal abonnement nodig. Dit kost 13,99 euro per maand en is rechtstreeks af te sluiten op de website van de aanbieder. Diverse providers, waaronder KPN, Ziggo, Delta en Caiway bieden een speciaal tv-pakket aan waarmee de Formule 1-actie rechtstreeks op televisie te zien is.

F1TV

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

Naast Viaplay is de Formule 1-actie in Nederland ook te zien via F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. De voorbeschouwing op de Grand Prix van Italië op Monza begint om 14.00 uur. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende race, met interviews, analyses en het laatste nieuws. Om 14.55 uur begint de World Feed met de livebeelden van de race. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na de race vindt een uitgebreide nabeschouwing plaats met interviews en analyses.

Een jaarabonnement op F1TV is verkrijgbaar voor 64,99 euro. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro. Je krijgt hiermee ook toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en je kijkt onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Dutch Grand Prix

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Vanaf 2022 is de Formule 1 niet meer live te zien bij Ziggo. Het gebruikelijke F1-team van Ziggo is echter nog wel in programma’s rondom de Grand Prix te bewonderen. Vanaf 14.00 uur op zondagmiddag wordt een voorbeschouwing uitgezonden. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten om de naderende race te bespreken. Het liveverslag mag niet worden uitgezonden, maar om 17.00 uur keert het programma terug met een uitgebreide samenvatting. Het commentaar hierbij wordt verzorgd door Olav Mol. Daarna worden de belangrijkste momenten geanalyseerd door de tafelgasten. Dit programma duurt een uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Italië

Uitzending: 17.00 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt in 2022 uitgebreide samenvattingen uit van alle Grands Prix. De hoogtepunten van de GP van Italië zijn vanaf 17.00 uur te zien op NPO1. Jan Lammers is in de studio aanwezig als analist en laat zijn licht schijnen op de belangrijkste momenten van de race.

F1 Monza: Hoe laat komt de GP van Italië op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de Italiaanse GP uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 14.00u - 18.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 17.00u - 17.37u Tv: NPO 1 Ziggo Voorbeschouwing

Samenvatting 14.00u - 15.00u

17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select