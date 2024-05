Geen tijd om bij te komen voor de Formule 1-teams en -coureurs. Dit weekend staat namelijk de prestigieuze Grand Prix van Monaco op het programma. Spektakel gegarandeerd in de nauwe straten van het prinsdom! Met dit overzicht hoef je niets te missen van de uitzendingen van Viaplay en F1 TV Pro.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 24 mei 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Kwalificatie 11.03u 11.40u Formule 1 Eerste vrije training 13.25u 14.35u FIA F2 Kwalificatie 15.08u 15.45u Formule 1 Tweede vrije training 16.55u 18.05u Formule 1 Talkshow Shakedown 18.05u 19.00u Porsche Supercup Kwalificatie 18.43u 19.20u

De eerste Formule 1-meters in de nauwe straten van Monaco staan op vrijdagmiddag gepland. De eerste vrije training begint om 13.30 uur en is live te zien bij Viaplay. De uitzending begint vijf minuten voordat het licht aan het einde van de pitstraat op groen gaat. Het commentaar bij VT1 komt van Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. De tweede training begint om 17.00 uur, de uitzending van Viaplay start om 16.55 uur. Ditmaal zitten commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk achter de microfoons.

Direct na afloop van de tweede training volgt de talkshow Shakedown. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt experts Giedo van der Garde, Mike Hezemans en Kees van de Grint in de studio. Zij bespreken de belangrijkste zaken van de eerste dag in Monaco en alle ‘hot topics’ uit de paddock. Er wordt geschakeld met pitreporter Chiel van Koldenhoven in Monaco voor het laatste nieuws en interviews. Hij wordt dit weekend bijgestaan door voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 25 mei 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Sprintrace 10.40u 11.35u Formule 1 Derde vrije training 12.25u 13.35u FIA F2 Sprintrace 14.10u 15.10u Formule 1 Voorbeschouwing 15.30u 16.00u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u 17.45u

Op zaterdag krijgen de coureurs nog eenmaal een uur de tijd om te trainen en de puntjes op de i te zetten voor de kwalificatie en race. De derde vrije training begint om 12.30 uur, de uitzending van Viaplay start vijf minuten eerder. Het commentaar bij de livebeelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Het spektakel barst pas echt los tijdens de cruciale kwalificatie op zaterdagmiddag. Viaplay begint om 15.30 uur met een voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Giedo van der Garde en Mike Hezemans de belangrijkste zaken uit de sport. Er wordt geregeld geschakeld met pitreporter Chiel van Koldenhoven en analist Christijan Albers in Monaco voor het laatste nieuws. Het liveverslag van de kwalificatie gaat om 16.00 uur van start, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt kort teruggeschakeld naar de studio voor analyses. Na de kwalificatie worden de belangrijkste momenten uitgebreid onder de loep genomen. Op het circuit halen Van Koldenhoven en Albers de hoofdrolspelers voor de camera.

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 26 mei 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Hoofdrace 07.55u 08.55u FIA F2 Hoofdrace 09.35u 11.50u Porsche Supercup Race 11.55u 12.40u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u 15.00u Formule 1 GP van Monaco 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u 17.45u

De prestigieuze Grand Prix van Monaco is een hoogtepunt op de Formule 1-kalender. Spektakel is gegarandeerd in de nauwe straten van het prinsdom. Viaplay begint de middag met een uitgebreide voorbeschouwing. Vanaf 14.00 uur blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Giedo van der Garde en Mike Hezemans in de studio in Hilversum vooruit op de naderende actie. Zij bespreken de meest opvallende momenten van het weekend en de belangrijkste onderwerpen uit de paddock komen aan bod. Op locatie komen pitreporter Chiel van Koldenhoven en analist Christijan Albers met het laatste nieuws, interviews en de grid walk.

Het liveverslag van de race in Monte Carlo begint om 15.00 uur. Commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zorgen voor het verslag bij de beelden. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na de finish wordt de podiumceremonie uitgezonden. In de studio analyseren de gasten de belangrijkste momenten. Vanuit Monaco komen interviews met de hoofdrolspelers.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van Monaco 2024

Uitzendingen F1 TV Pro - donderdag 23 mei

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Training 13.10u 13.55u FIA F2 Training 15.00u 15.50u Porsche Supercup Training 16.30u 17.15u

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 24 mei

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Kwalificatie 11.05u 11.40u Formule 1 Eerste vrije training 13.30u 14.30u FIA F2 Kwalificatie 15.10u 15.45u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u 18.00u Porsche Supercup Kwalificatie 18.45u 19.15u

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 25 mei

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Sprintrace 10.45u 11.35u Formule 1 Derde vrije training 12.30u 13.30u FIA F2 Sprintrace 14.15u 15.10u Formule 1 Voorbeschouwing 15.30u 16.00u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u 18.00u

Uitzendingen F1 TV Pro - zondag 26 mei

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending FIA F3 Hoofdrace 08.00u 08.55u FIA F2 Hoofdrace 09.40u 11.50u Porsche Supercup Race 12.00u 12.40u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u 15.00u Formule 1 GP van Monaco 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u 18.00u

F1 TV Pro: Het beste alternatief voor Viaplay in Nederland

F1 TV Pro is de officiële streamingdienst van de Formule 1 en biedt een uitstekend alternatief voor Viaplay in Nederland. Hier kun je alle F1-trainingen, kwalificaties en races live volgen. Daarnaast kunnen abonnees genieten van de actie in de Formule 2, Formule 3 en de F1 Academy. Dit weekend komen de eerste twee klassen ook in actie in Monaco.

Voordelen van F1 TV Pro

F1 TV Pro biedt een reeks extra functies om de Formule 1-beleving te verbeteren, zoals:

Livetiming : Volg realtime statistieken en tijden van alle coureurs.

: Volg realtime statistieken en tijden van alle coureurs. Driver Tracker : Bekijk de posities van alle coureurs op de baan.

: Bekijk de posities van alle coureurs op de baan. Onboard-beelden: Beleef de actie vanuit het perspectief van de coureurs.

Kosten en abonnement

Een abonnement op F1 TV Pro kost 11,90 euro per maand en is maandelijks opzegbaar. Er is geen jaarabonnement beschikbaar. Dit maakt het flexibel voor gebruikers die op zoek zijn naar kortetermijnopties zonder langdurige verplichtingen.

Voor- en nabeschouwing

Rond de kwalificatie en race in Monaco biedt F1 TV Pro uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Internationale experts bespreken vanaf het circuit de belangrijkste onderwerpen en gebeurtenissen. Ook worden de hoofdrolspelers in de paddock geïnterviewd, waardoor je niets mist van de achtergronden en analyses.

Taalopties

Tijdens de F1-actie kunnen abonnees zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen. De beschikbare talen zijn:

Nederlands (van Viaplay)

Engels

Duits

Frans

Spaans

Portugees

F1 TV Pro biedt dus een veelzijdige en flexibele manier om de Formule 1 en aanverwante klassen te volgen, met een breed scala aan functies en taalopties om je kijkervaring te verrijken.