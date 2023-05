Hoe laat start de GP van Monaco?

Datum: Zondag 28 mei 2023

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Monaco 2023 op het nauwe stratencircuit in Monte Carlo wordt verreden op zondag 28 mei. De race gaat om 15.00 uur van start, er is geen tijdsverschil met Monaco. De coureurs krijgen liefst 78 ronden voor de kiezen over het 3,337 kilometer lange circuit. Daarmee komt de totale raceafstand op 260,286 kilometer. De Grand Prix van Monaco is daarmee de kortste race qua afstand van het hele jaar. Normaliter werken de coureurs zo’n 310 kilometer af. Vanwege de kans op crashes en neutralisaties is de race in Monte Carlo korter.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Monaco

Datum Sessie Tijden Vrijdag 26 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 26 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 27 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 27 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 28 mei Grand Prix van Monaco 15.00u

Formule 1 live kijken: de GP van Monaco

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.45 uur

De Grand Prix van Monaco is live te zien voor abonnees van Viaplay. De voorbeschouwing op de unieke race begint om 14.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt met experts Giedo van der Garde en Ernest Knoors vooruit op de race. Op locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws en interviews, bijgestaan door analisten Christijan Albers en David Coulthard.

Het liveverslag van de race in het prinsdom begint om 14.55 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden tijdens de race bijgestaan door Van Koldenhoven vanaf het circuit en Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na afloop is de podiumceremonie te zien en worden de belangrijkste coureurs en teambazen voor de camera gehaald. In de studio bespreken de analisten de bepalende momenten van de Grand Prix.

F1 kijken op Viaplay

De Formule 1 is in 2023 niet meer gratis te zien voor Nederlandse fans. Met een abonnement bij F1-rechtenhouder Viaplay kan je wel alle actie volgen. Het jaarabonnement is verkrijgbaar voor 13,99 euro per maand. Een maandelijks opzegbare variant kost 15,99 euro. Hiermee kijk je live naar alle vrije trainingen, kwalificaties, races, voor- en nabeschouwingen en het bijprogramma van de Grands Prix.

KPN, T-Mobile en Ziggo hebben een speciaal pakket voor hun abonnees. Hiermee kan je via een speciale zender op je televisie naar de Formule 1-actie van Viaplay kijken. Hier wordt wel alleen de actie op zaterdag en zondag getoond, de vrijdagtrainingen worden niet uitgezonden. Bekijk hieronder de actuele prijzen en acties bij de providers.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.30 uur

Het beste alternatief voor Viaplay om Formule 1 in Nederland te kijken is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de sport. Hier zijn alle sessies van het gehele seizoen live en on demand te bekijken. De voorbeschouwing op de Grand Prix van Monaco begint op zondagmiddag om 14.00 uur. Internationale experts blikken vanuit Monte Carlo vooruit op de naderende race, met interviews, analyses en achtergronden. Om 14.55 uur begint de World Feed met de livebeelden van de race. Abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands (via Viaplay), Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na de wedstrijd blikken de analisten uitgebreid terug op de belangrijkste momenten en komen de coureurs en teambazen voor de camera’s.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro is beschikbaar als jaarabonnement en als maandelijks opzegbare variant. Een jaarabonnement kost 64,99 euro. Wil je meer flexibiliteit, dan ben je 7,99 euro kwijt (wat neerkomt op 95,88 euro per jaar). In beide gevallen kan je de actie van het Grand Prix-weekend in Monaco live en on demand volgen. Verder krijg je toegang tot extra hulpmiddelen zoals livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café XXL

F1-voorbeschouwing: 14.00 uur tot 15.00 uur

F1-nabeschouwing: 17.00 uur tot 18.35 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo brengt in 2023 geen liveverslag uit van de Formule 1. Wel worden er rondom de Grands Prix speciale programma’s gemaakt om de fans op de hoogte te houden van het laatste nieuws en de samenvattingen. Op zondag is er vanaf 14.00 uur een voorbeschouwing op de GP van Monaco te zien. Presentator Rob Kamphues en vaste analisten Robert Doornbos, Olav Mol en Jack Plooij bespreken samen met Rob van Gameren en Renger van der Zande de belangrijkste zaken uit de sport. Gezamenlijk blikken ze vooruit op de race in het prinsdom. Het programma eindigt om 15.00 uur, de tijd waarop de race van start gaat.

Om 17.00 uur keert het Race Café terug met een uitgebreide nabeschouwing op de race. De uitzending begint met een samenvatting van de Grand Prix, voorzien van commentaar door Olav Mol. Vervolgens worden de belangrijkste momenten besproken in de studio, met analyses en achtergronden. Aansluitend volgt het liveverslag van de Indy 500, die om 18.30 uur van start gaat.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Monaco

Start uitzending: 17.26 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt op zondagmiddag een uitgebreide samenvatting uit van de Grand Prix van Monaco. De uitzending begint om 17.26 uur en duurt een half uur. Eerst worden de hoogtepunten van de race in het prinsdom getoond, met commentaar van Hans van Loozenoord. De belangrijkste momenten worden vervolgens vanuit de studio geanalyseerd door voormalig F1-coureur Jan Lammers.

