“F1 moet problemen met spray oplossen”, vindt Gasly

Afgelopen weekend eindigde de natte zondag op Spa-Francorchamps in een farce. Na urenlang wachten en een paar rondjes achter de safety car werd de race afgeblazen. Het slechte zicht was de voornaamste reden voor de wedstrijdleiding om het veld niet los te laten. Diverse rijders maakten achter de safety car al melding dat de rode achterlichten van hun voorganger niet of nauwelijks te kunnen zien.

“Helaas. Ik denk niet dat er een andere mogelijkheid was, want het zicht in het middenveld was ontzettend slecht”, zei AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, die als zesde rondreed. “Als een auto om welke reden dan ook stilstaat op het circuit of crasht, en veel andere wagens komen van achteren aan, dan kennen we de consequenties. Het probleem is dat je er altijd op vertrouwt dat de rijders voor je op de baan blijven en met eenzelfde snelheid rijden. Want met een gangetje van 200 tot 250 kilometer per uur is het zicht dertig meter. Je kunt dan onmogelijk stoppen. We hebben hier op deze baan genoeg verschrikkelijke dingen gezien.”

Volgens de snelle Fransman is het vinden van een oplossing voor de enorme spray achter de wagens de beste manier om een ‘wash-out’ zoals afgelopen weekend in de toekomst te voorkomen: “Ik denk dat we daar echt aan moeten werken, want dat is het echte probleem. Toen ik de medical car rondjes zag rijden, uiteraard met een veel lagere snelheid, was de spray veel minder dan achter onze wagens. Daar moet de F1 zich de komende jaren op focussen. Als je de spray vermindert is het zicht beter. De omstandigheden zijn listig, er kan aquaplaning zijn en je glijdt enorm, dus je moet misschien langzaam rijden. Maar dan is het aan ons als rijders om de limiet van de grip op te zoeken. In elk geval zien we dan iets. En op Spa was het zicht het probleem.”