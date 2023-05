F1 Miami: De uitzendingen van F1TV en Viaplay in één overzicht

Na het sprintweekend in Baku staat er in Miami weer een normaal Grand Prix-weekend op het programma. Dat houdt in dat er weer driemaal getraind wordt, voordat op zaterdag de kwalificatie verreden wordt. Het lijkt ook op de Miami International Autodrome in Florida weer een strijd tussen de twee Red Bulls te worden. Slaat Max Verstappen terug of trekt Sergio Perez zijn sterke lijn door? Met onderstaande uitzendschema’s hoef je niets te missen van de actie.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 5 mei 2023

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Miami begint op vrijdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd (14.00 uur lokaal). De uitzending van Viaplay begint om 19.55 uur met commentaar van Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. Aansluitend wordt de F1-talkshow Shakedown uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt experts Kees van de Grint en de gebroeders Coronel. Zij bespreken de belangrijkste momenten uit de eerste training, de voornaamste onderwerpen uit de F1-paddock en blikken vooruit op het vervolg van het weekend. Om 23.20 uur begint vervolgens het liveverslag van de tweede vrije training. Het commentaar hierbij komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Op locatie zorgen pitreporter Chiel van Koldenhoven, analist Mike Hezemans en voormalig Formule 1-coureurs Mika Hakkinen en David Coulthard voor het laatste nieuws, interviews en analyses.

Klasse Sessie Uitzendtijden Sessietijden lokaal Formule 1 Eerste vrije training 19.55u - 21.05u 14.00u - 15.00u Formule 1 Shakedown 21.05u - 22.10u Formule 1 Tweede vrije training 23.20u - 00.35u 17.30u - 18.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 6 mei 2023

De zaterdag in Miami staat volgens het normale format weer in het teken van de kwalificatie voor de Grand Prix. Voordat het zo ver is, krijgen de coureurs nog een uur de tijd om de puntjes op de i te zetten. De derde vrije training begint om 18.30 uur Nederlandse tijd, de uitzending van Viaplay begint enkele minuten eerder. De commentatoren bij deze sessie zijn Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 21.00 uur Nederlandse tijd begint de extra lange voorbeschouwing op de kwalificatie in Miami. Viaplay-presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde in de studio. Zij blikken vooruit op de naderende sessie. Pitreporter Chiel van Koldenhoven brengt vanuit Miami het laatste nieuws naar de huiskamers, bijgestaan door de in Miami woonachtige Mike Hezemans. Ook voormalig F1-coureurs Mika Hakkinen en David Coulthard verzorgen interviews en analyses vanuit de paddock. Om 21.55 uur wordt overgeschakeld naar Valkenburg en Heemskerk voor het liveverslag van de kwalificatie. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen weten we rond de klok van 23.00 uur wie er op zondag op pole-position mag plaatsnemen. Na afloop verschijnen de hoofdrolspelers voor de camera bij Van Koldenhoven. De analisten in de studio spreken de belangrijkste momenten van de sessie door.

Klasse Sessie Uitzendtijden Sessietijden lokaal Formule 1 Derde vrije training 18.25u - 19.35u 12.30u - 13.30u Formule 1 Voorbeschouwing 21.00u - 21.55u Formule 1 Kwalificatie 21.55u - 23.05u 16.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 23.05u - 23.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 7 mei 2023

Op zondag staat de Grand Prix van Miami op het programma. De Europese F1-fan zal daar echter wel lang op moeten wachten, want de race begint pas om 21.30 uur Nederlandse tijd (15.30 uur lokaal). De voorbeschouwing van Viaplay begint al om 20.00 uur. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Giedo van der Garde en Tom Coronel vooruit op de naderende actie. De belangrijkste momenten van het weekend komen aan bod en er wordt een voorspelling gedaan voor de race. Op locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven interviews met de hoofdrolspelers uit de F1-paddock. Hij wordt bijgestaan door de in Miami woonachtige Mike Hezemans, en F1-legenden Mika Hakkinen en David Coulthard. Om 21.25 uur begint het liveverslag van de race, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door Van Koldenhoven en Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na de race is de podiumceremonie te zien en worden de belangrijkste rijders geïnterviewd. De analisten in de studio blikken terug op de cruciale momenten van de wedstrijd.

Klasse Sessie Uitzendtijden Sessietijden lokaal Formule 1 Voorbeschouwing 20.00u - 21.25u Formule 1 Grand Prix van Miami 21.25u - 23.30u 15.30u - 17.30u Formule 1 Nabeschouwing 23.30u - 00.15u

Uitzendschema F1TV Pro - GP van Miami

Het alternatief voor Viaplay in Nederland is de officiële streamingdienst van de Formule 1: F1TV Pro. Hier worden alle sessies live en on demand uitgezonden. Zo kan je de belangrijkste sessies in Miami ook de volgende ochtend terugkijken als je niet wilt opblijven. Een abonnement op F1TV Pro kost 7,99 euro per maand. Het jaarabonnement is beschikbaar voor 64,99 euro.

Naast de livebeelden van de sessies krijg je ook toegang tot extra hulpmiddelen om de sport nog beter te volgen: livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs. Abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen beluisteren: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. De kwalificatie en de Grand Prix worden voorzien van uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Internationale analisten bespreken op het circuit de belangrijkste zaken die op en naast de baan plaatsvinden. Ook zijn er interviews, achtergronden en analyses te zien. De voor- en nabeschouwing zijn enkel Engelstalig beschikbaar.

Uitzendingen F1TV Pro - Vrijdag 5 mei 2023

Klasse Sessie Uitzendtijden Sessietijden lokaal Formule 1 Eerste vrije training 20.00u - 21.00u 14.00u - 15.00u Formule 1 Tweede vrije training 23.30u - 00.30u 17.30u - 18.30u

Uitzendingen F1TV Pro - Zaterdag 6 mei 2023

Klasse Sessie Uitzendtijden Sessietijden lokaal Formule 1 Derde vrije training 18.30u - 19.30u 12.30u - 13.30u Formule 1 Voorbeschouwing 21.00u - 22.00u Formule 1 Kwalificatie 22.00u - 23.00u 16.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 00.00u - 01.00u

Uitzendingen F1TV Pro - Zondag 7 mei 2023

Klasse Sessie Uitzendtijden Sessietijden lokaal Formule 1 Voorbeschouwing 20.30u - 21.30u Formule 1 Grand Prix van Miami 21.30u - 23.30u 15.30u - 17.30u Formule 1 Nabeschouwing 23.30u - 00.30u