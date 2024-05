Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 3 mei 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending F1 Academy - Eerste vrije training 16.00u 16.40u F1 - Eerste vrije training 18.25u 19.35u F1 Academy - Tweede vrije training 21.20u 22.00u F1 - Voorbeschouwing sprint kwalificatie 22.00u 22.30u F1 - Sprint kwalificatie 22.30u 23.20u

Na een reeks vroege Grands Prix in Azië, is de Formule 1 voor de zesde ronde van het seizoen 2024 afgereisd naar de andere kant van de wereld. Dat betekent dat de actie (laat) in de Nederlandse avond plaatsvindt. En aan actie geen gebrek in Miami: net als in China staat er een sprintraceweekend op het programma. Daardoor kan het reguliere schema de prullenbak in en kunnen er weer heel wat veranderingen op stapel staan.

De eerste en enige vrije training wordt op vrijdag om 18.30 uur Nederlandse tijd verreden. Dat is 12.30 uur lokale tijd in Miami. Deze sessie is vanaf 18.25 uur live te zien bij Viaplay, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Op de Nederlandse vrijdagavond staat de kwalificatie voor de sprintrace gepland. Deze sessie begint om 22.30 uur (16.30 uur lokale tijd). De uitzending van Viaplay begint een half uur eerder met een voorbeschouwing. Presentatrice Anne-Greet Haars blikt vanuit de studio in Hilversum samen met analisten Kees van de Grint en Tom Coronel vooruit op de naderende actie. Pitreporter Chiel van Koldenhoven is op het Miami International Autodrome voor het laatste nieuws. Hij wordt ter plaatse bijgestaan door analist Mike Hezemans. Het liveverslag van de sprintrace-kwalificatie begint om 22.30 uur, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de drie segmenten in wordt kort teruggeschakeld naar de studio waar de analisten de belangrijkste momenten bespreken. De kwalificatie is rond 23.15 uur afgelopen, waarna er in de studio en op het circuit nog even nagepraat wordt.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 4 mei 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending F1 Academy - Kwalificatie 16.23u 16.55u F1 - Voorbeschouwing sprintrace 17.00u 18.00u F1 - Sprintrace 18.00u 19.00u F1 - Nabeschouwing sprintrace 19.00u 19.45u F1 Academy - Race 1 20.02u 20.45u F1 - Voorbeschouwing kwalificatie 21.30u 22.00u F1 - Kwalificatie 22.00u 23.00u F1 - Nabeschouwing kwalificatie 23.00u 23.45u

Op zaterdag staat de eerste race van het weekend op het programma. Het gaat dan om de korte sprintrace over 19 ronden. De race begint om 18.00 uur Nederlandse tijd (12.00 uur lokaal). Viaplay zendt vanaf 17.00 uur een uur lang een voorbeschouwing uit. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde vooruit op de naderende actie op het Miami International Autodrome. Pitreporter Chiel van Koldenhoven komt vanaf het circuit met het laatste nieuws. Hij wordt bijgestaan door analist Mike Hezemans. De live-uitzending begint om 18.00 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de finish wordt in de studio nog nagepraat over de belangrijkste momenten. Ook wordt de top-drie van de race geïnterviewd.

Na de sprintrace volgt nog meer spektakel. Om 22.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokale tijd) staat namelijk de kwalificatie gepland. Hierin wordt de startopstelling voor de Grand Prix van zondag bepaald. De uitzending van Viaplay begint om 21.30 uur met een voorbeschouwing. Brantsen, Coronel en Van der Garde zijn blijven zitten na de sprintrace en blikken vooruit op de naderende sessie. Het liveverslag begint om 22.00 uur. Het commentaar wordt wederom verzorgd door Valkenburg en Heemskerk. Na de kwalificatie haalt pitreporter Van Koldenhoven de belangrijkste rijders voor zijn camera.

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 5 mei 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending F1 Academy - Race 2 19.00u 19.45u F1 - Voorbeschouwing 21.00u 22.00u F1 - Grand Prix van Miami 22.00u 00.00u F1 - Nabeschouwing 00.00u 00.45u

De Grand Prix van Miami wordt een latertje voor de Nederlandse Formule 1-fan. De race begint namelijk pas om 22.00 uur in de avond (16.00 uur lokaal). Onder normale omstandigheden zonder al te veel oponthoud is de GP pas tegen middernacht Nederlandse tijd gefinisht. Viaplay begint om 21.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde in de studio in Hilversum. Zij blikken terug op de actie van de zaterdag en kijken vooruit naar de race. Vanuit de paddock in Miami komt pitreporter Chiel van Koldenhoven met het laatste nieuws. Hij wordt bijgestaan door analist Mike Hezemans.

Het liveverslag van de race start om 22.00 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na afloop van de race is de podiumceremonie te zien en haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera. In de studio wordt door de analisten nagepraat over de belangrijkste momenten van de race.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van Miami 2024

Wil je live genieten van Formule 1-races in Nederland? F1 TV Pro is het beste alternatief voor Viaplay. Alle sessies, inclusief Formule 2, Formule 3 en de F1 Academy, worden live uitgezonden én zijn beschikbaar on demand. Daarnaast biedt het extra functies zoals livetiming, driver tracker en onboard beelden van alle coureurs.

Een abonnement op F1 TV Pro is momenteel alleen verkrijgbaar in een maandelijks opzegbare variant voor €11,90 per maand. Voor de sprintrace, kwalificatie voor de GP en de Grand Prix in Miami zijn uitgebreide voor- en nabeschouwingen beschikbaar, gepresenteerd door experts ter plaatse. Na afloop worden coureurs en teambazen geïnterviewd in de paddock. Abonnees kunnen kiezen uit verschillende talen voor het commentaar: Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 3 mei

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 4 mei

