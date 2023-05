Hoe laat start de GP van Miami?

Datum: Zondag 7 mei 2023

Start Nederlandse tijd: 21.30 uur

Start lokale tijd: 15.30 uur

De Grand Prix van Miami 2023 op het Miami International Autodrome wordt verreden op zondag 7 mei. De race begint om 15.30 uur lokale tijd, dat is om 21.30 uur in de Nederlandse avond. De race gaat over 57 ronden op het 5,412 kilometer lange stratencircuit in Florida. Het baanrecord staat met 1.31.361 op naam van Max Verstappen, neergezet tijdens de eerste editie van het evenement in 2022.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Miami

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 5 mei Eerste vrije training 20.00u - 21.00u 14.00u - 15.00u Vrijdag 5 mei Tweede vrije training 23.30u - 00.30u 17.30u - 18.30u Zaterdag 6 mei Derde vrije training 18.30u - 19.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 6 mei Kwalificatie 22.00u - 23.00u 16.00u - 17.00u Zondag 7 mei Grand Prix van Miami 21.30u 15.30u

Formule 1 live kijken: de GP van Miami

Viaplay

Start voorbeschouwing: 20.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 21.30 uur

Einde uitzending (richttijd): 23.45 uur

De Grand Prix van Miami wordt live uitgezonden door Viaplay. Voorafgaand aan de race is er een extra lange voorbeschouwing. Deze begint al om 20.00 uur Nederlandse tijd, anderhalf uur voor de start van de race. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde vanuit de studio vooruit op de naderende race. Er wordt geregeld geschakeld met het Miami International Autodrome, waar pitreporter Chiel van Koldenhoven en analist Mike Hezemans voor het laatste nieuws uit de pitstraat zorgen. Ook leveren F1-legenden Mika Hakkinen en David Coulthard bijdragen vanaf het circuit.

De live-uitzending van de race in Miami begint om 21.25 uur. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk nemen het commentaar voor hun rekening, bijgestaan door Van Koldenhoven vanaf het circuit en Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na de wedstrijd wordt de podiumceremonie uitgezonden. De analisten in de studio bespreken de belangrijkste momenten van de race. Op locatie komen diverse coureurs voor de camera om hun visie op de wedstrijd te geven.

F1 kijken op Viaplay

De Formule 1 is anno 2023 niet meer gratis op een openbaar tv-kanaal te zien. Hiervoor is een abonnement bij rechtenhouder Viaplay noodzakelijk. Een maandelijks opzegbaar abonnement kost 15,99 euro per maand. Het alternatief is een jaarabonnement, waarvoor je omgerekend 13,99 euro per maand kwijt bent. Dit contract is dan niet tussentijds opzegbaar.

Bij providers KPN, T-Mobile en Ziggo kun je een speciaal pakket aanschaffen waarmee je Viaplay rechtstreeks op je televisie kunt kijken. Dit geldt echter alleen voor de Formule 1-actie op zaterdag en zondag, de vrijdagtrainingen worden hier niet uitgezonden. Bekijk hieronder de actuele prijzen en acties bij de providers.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 20.30 uur

Start race (Nederlandse tijd): 21.30 uur

Einde uitzending (richttijd): 00.30 uur

F1TV Pro is het alternatief voor Viaplay in Nederland. De officiële streamingdienst van de Formule 1 zendt alle actie in Miami live uit. De sessies zijn vervolgens on demand terug te kijken. De voorbeschouwing op de race begint om 20.30 uur Nederlandse tijd. Vanaf het circuit in Florida blikken internationale experts vooruit op de naderende actie. Met interviews, achtergronden, analyses en de grid walk wordt vooruitgekeken naar de race. De live-uitzending van de Grand Prix begint om 21.25 uur. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen beluisteren: Nederlands van Viaplay, Engels, Spaans, Frans, Portugees of Duits. Na de race wordt uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten, met analyses en interviews met de hoofdrolspelers.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro is verkrijgbaar in twee verschillende vormen: een jaarabonnement voor 64,99 euro, of een maandelijks opzegbare variant voor 7,99 euro per maand (dat komt neer op 95,88 euro per jaar). In beide gevallen kan je alle actie van het Formule 1-weekend in Miami, en de rest van het seizoen, zowel live als on demand kijken. Daarnaast krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle F1-coureurs.

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De voorbeschouwing: 20.30 uur tot 21.30 uur

De nabeschouwing: 23.30 uur tot 00.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag in 2023 de Formule 1-actie niet meer live uitzenden. Rondom de Grands Prix worden nog wel speciale programma’s gemaakt. Zo wordt er op zondagavond vanaf 20.30 uur voorbeschouwd op de GP van Miami. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten waarmee de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1 worden besproken. Het programma eindigt zodra de race van start gaat. Om 23.30 uur is het Race Café terug met een uitgebreide nabeschouwing. Eerst wordt een samenvatting van de race getoond, waarna de tafelgasten de belangrijkste momenten bespreken.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Miami

Start uitzending: 23.24 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt op zondagavond een uitgebreide samenvatting uit van de Grand Prix van Miami. Het programma begint om 23.24 uur op NPO1. De beelden worden van commentaar voorzien door Hans van Loozenoord. Vervolgens worden de belangrijkste momenten geanalyseerd door voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Het programma duurt tot 23.55 uur.

F1 Miami: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de Grand Prix uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Zender Programma Tijd Kanaal Viaplay Liveverslag 20.00u - 23.45u Viaplay F1TV Liveverslag 20.30u - 00.30u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 23.30u - 00.30u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 23.24u - 23.55u NPO1

