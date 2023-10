Hoe laat start de F1-race in Mexico?

Datum: zondag 29 oktober

Start lokale tijd: 14.00 uur

Start Nederlandse tijd: 21.00 uur

De Grand Prix van Mexico 2023 vindt plaats op zondag 29 oktober. De race op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad begint om 14.00 uur lokale tijd, dat is om 21.00 uur in de Nederlandse avond. De coureurs krijgen 71 ronden over het 4,304 kilometer lange circuit voor de kiezen.

Formule 1 tijden: Tijdschema GP van Mexico

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 27 oktober Eerste vrije training 20.30u - 21.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 27 oktober Tweede vrije training 00.00u - 01.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 28 oktober Derde vrije training 19.30u - 20.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 28 oktober Kwalificatie 23.00u - 00.00u 15.00u - 16.00u Zondag 29 oktober Grand Prix van Mexico 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u*

* uur minder tijdsverschil in verband met ingaan Europese wintertijd

Formule 1 live kijken: GP van Mexico

Viaplay

Start voorbeschouwing: 20.00 uur

Start race: 21.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 23.45 uur

De Grand Prix van Mexico wordt een latertje voor Nederlandse Formule 1-fans. De race start om 21.00 uur Nederlandse tijd, en een uur daarvoor begint de voorbeschouwing op Viaplay. Presentator Koen Weijland kijkt samen met analisten Tom Coronel en Sebastiaan Bleekemolen vooruit naar het naderende spektakel. Tijdens de uitzending wordt er frequent contact gelegd met pitreporter Chiel van Koldenhoven, die zich heeft begeven naar het Autodromo Hermanos Rodriguez om het laatste nieuws rechtstreeks vanaf het circuit te brengen. Hij wordt daar vergezeld door Mike Hezemans en David Coulthard.

Om 20.55 uur begint het liveverslag van de Grand Prix. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit F1 Race Control en de deskundigen op het circuit. Na de race wordt de podiumceremonie uitgezonden, gevolgd door analyses van de belangrijkste momenten door de studioanalisten. Tevens wordt er regelmatig geschakeld met het circuit voor interviews met coureurs en teambazen.

F1 kijken op Viaplay

In Nederland is Formule 1 niet meer kosteloos te zien op openbare televisiezenders. De uitzendrechten zijn in handen van Viaplay, waarvoor een abonnement vereist is om toegang te krijgen. Het maandelijks opzegbare Viaplay-abonnement kost €15,99 per maand, terwijl het jaarabonnement sinds september niet meer beschikbaar is.

Verschillende providers zoals KPN, Ziggo en Odido bieden specifieke Viaplay-pakketten aan als onderdeel van hun dienstverlening. Hiermee kun je direct een Viaplay-abonnement afsluiten en zo de Formule 1-actie op zaterdag en zondag via een specifiek tv-kanaal bekijken. Hieronder vind je de meest recente prijzen en aanbiedingen van deze providers.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 20.00 uur

Start race: 21.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 00.00 uur

Een alternatieve manier om de Grand Prix van Mexico te volgen, is via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. F1TV Pro biedt live verslag van alle sessies tijdens het raceweekend in Mexico-Stad, met de optie om de content later on-demand te bekijken. De uitzending op F1TV Pro begint om 20.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing, waar internationale experts interviews afnemen, eerdere hoogtepunten van het weekend analyseren en de laatste achtergrondinformatie delen. Vanaf 20.55 uur schakelt F1TV Pro over naar livebeelden van de race, en abonnees kunnen kiezen uit verschillende taalopties, waaronder Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees. Na de race wordt een uitgebreide nabeschouwing gepresenteerd, met analyses en interviews met de coureurs.

Wat betreft de kosten, biedt F1TV Pro twee abonnementsopties. Een jaarabonnement kost €64,99, terwijl de maandelijks opzegbare optie beschikbaar is voor €7,99 per maand (of €95,88 per jaar). Met beide abonnementen krijg je toegang tot alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix, evenals historische races en extra functies zoals live timing, driver tracker en onboards van alle coureurs.

Neem snel een abonnement op F1TV Pro en mis niets van de Grand Prix van Mexico!

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De Voorbeschouwing: 20.00 uur tot 20.55 uur

De Nabeschouwing: 23.00 uur tot 00.00 uur

Zender: Kanaal 14 en Ziggo Sport Select

Bij Ziggo wordt in 2023 geen live Formule 1-actie meer uitgezonden, maar tijdens de Grands Prix worden andere programma's geproduceerd. Een van deze shows is het Race Café, gepresenteerd door Rob Kamphues, en wordt op zondagavond uitgezonden. Vanaf 20.00 uur werpen Robert Doornbos en enkele gasten aan tafel een blik vooruit op de komende actie in Mexico. Het programma duurt een uur en eindigt wanneer de race begint. Ziggo zendt de GP zelf niet live uit; voor live Formule 1-actie moeten fans uitwijken naar alternatieven zoals Viaplay of F1TV.

Om 23.00 uur keert het Race Café terug met een uitgebreide nabeschouwing. De uitzending begint met een samenvatting van de Grand Prix van Mexico. Vervolgens worden de belangrijkste momenten van de race aan tafel besproken en geanalyseerd. Dit programma loopt tot 00.00 uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Mexico

Start uitzending: 23.22 uur

Zender: NPO1

Formule 1 wordt in 2023 niet live uitgezonden op openbare televisiezenders. Desondanks verzorgt de NOS op zondagavond een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Mexico. De uitzending begint om 23.22 uur en opent met de hoogtepunten van de race. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers analyseert de belangrijkste momenten uit de wedstrijd. Het programma heeft een duur van dertig minuten.

F1 Mexico: Hoe laat komt de race op tv

Voor de Grand Prix van Mexico zijn verschillende kijkopties beschikbaar, afhankelijk van je voorkeur en abonnement. Viaplay en F1TV Pro bieden uitgebreide live-uitzendingen en toegang tot alle sessies on-demand. Ziggo Sport Race Café en de NOS voorzien in samenvattingen en analyses.

Zender Programma Tijd Kanaal Viaplay Liveverslag 20.00u - 23.45u Viaplay F1TV Liveverslag 20.00u - 00.00u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 23.00u - 00.00u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 23.22u - 23.53u NPO1