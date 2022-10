F1 Mexico 2022: Hoe laat, Formule 1 live kijken, Viaplay en meer

Na de titelwinst van Max Verstappen in Japan legde Red Bull Racing in Amerika ook beslag op de wereldtitel bij de constructeurs. Daarmee zijn beide hoofdprijzen vergeven. In de laatste drie Grands Prix van 2022 gaat het vooral nog om dagzeges en de kruimels in de WK-standen. De GP van Mexico belooft in elk geval weer interessant te worden. De race op grote hoogte (meer dan 2.200 meter boven zeeniveau) werd de voorbije jaren een prooi voor Red Bull Racing. De ijle lucht paste perfect bij het pakket uit Milton Keynes. De vraag is hoe de verhoudingen liggen met deze nieuwe generatie bolides. Blijven de wereldkampioenen domineren of toveren Ferrari of Mercedes een konijn uit de hoge hoed? We weten het zondagavond.

Hoe laat start de GP van Mexico?

Datum: Zondag 30 oktober 2022

Start lokale tijd: 14.00 uur

Start Nederlandse tijd: 21.00 uur

De Grand Prix van Mexico 2022 op het Autodromo Hermanos Rodriguez vindt plaats op zondag 30 oktober. De race gaat om 14.00 uur in de Mexicaanse middag van start, dat is 21.00 uur in Nederland. De GP heeft een lengte van 71 ronden over het 4,304 kilometer lange circuit. Het baanrecord is een 1.17.774 op naam van Valtteri Bottas en dateert uit 2021.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Mexico

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 28 oktober 20.00u - 21.00u 13.00u - 14.00u Tweede vrije training Vrijdag 28 oktober 23.00u - 00.30u 16.00u - 17.30u Derde vrije training Zaterdag 29 oktober 19.00u - 20.00u 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 29 oktober 22.00u - 22.18u 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 29 oktober 22.25u - 22.40u 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 29 oktober 22.48u - 23.00u 15.48u - 16.00u Grand Prix van Mexico Zondag 30 oktober 21.00u 14.00u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Formule 1 live kijken: de GP van Mexico

Viaplay

Start voorbeschouwing: 19.30 uur

Start race Nederlandse tijd: 21.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 00.00 uur

De Formule 1-uitzendrechten in Nederland zijn in handen van Viaplay. Alle actie van het Grand Prix-weekend in Mexico is dan ook te zien via de streamingdienst. De voorbeschouwing op de race start om 19.30 uur Nederlandse tijd. Presentatrice Amber Brantsen blikt in de studio vooruit met Giedo van der Garde en Ernest Knoors. Op locatie brengt pitreporter Stephane Kox het laatste nieuws en interviews naar de huiskamer, bijgestaan door experts Mike Hezemans en David Coulthard voor analyses en achtergronden. Het liveverslag begint om 20.55 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden tijdens de race bijgestaan door Kox en Allard Kalff vanuit de Race Control Room. Na de finish wordt de podiumceremonie uitgezonden en blikken de analisten op locatie en in de studio terug op de belangrijkste momenten van de race.

F1TV

Start voorbeschouwing: 20.00 uur

Start race (Nederlandse tijd): 21.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 23.40 uur

Naast Viaplay is de live Formule 1-actie in Nederland ook te volgen via F1TV, de officiële streamingdienst van de F1. Ook hier wordt een uitgebreide voorbeschouwing op de Grand Prix van Mexico uitgezonden. Deze begint om 20.00 uur Nederlandse tijd. Vanaf het circuit blikken internationale experts vooruit op de naderende wedstrijd, met interviews, analyses en reportages. Vanaf 20.55 uur wordt de race uitgezonden via de World Feed. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na de race wordt er nog uitgebreid nagepraat, met interviews en analyses van de hoogtepunten.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Mexico

Start uitzending: 23.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De live Formule 1-actie is vanaf 2022 niet meer te zien bij Ziggo. Tijdens de Grands Prix worden er nog wel speciale programma’s rondom de actie gemaakt. Op zondag wordt vanaf 20.00 uur uitgebreid vooruitgeblikt in het Race Café. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken met enkele gasten vooruit op de naderende race. Het programma duurt een uur. Om 23.00 uur keert het programma terug op de buis voor de nabeschouwing, met eerst een uitgebreide samenvatting van de Mexicaanse GP. Het commentaar bij de beelden komt van Olav Mol. Ook deze nabeschouwing duurt ongeveer een uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Mexico

Uitzending: 23.15 uur

Zender: NPO1

Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Mexico is ook te zien via de NOS op NPO1. De uitzending begint om 23.15 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Hans van Loozenoord, waarna analist Jan Lammers zijn visie geeft over de gebeurtenissen. Het programma duurt een half uur, en wordt om 00.03 uur nogmaals herhaald.

F1 Mexico: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Mexico uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 19.30u - 00.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 20.00u - 23.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 23.15u - 23.51u Tv: NPO 1 Ziggo Samenvatting 23.00u - 00.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select