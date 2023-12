F1 en Mercedes moeten vrezen voor rechtszaak in fraudeonderzoek

Het is in een dure sport als de Formule 1 niet ongebruikelijk dat hier en daar wat dubieuze sponsors opduiken en ook in de 21e eeuw ontkomt de koningklasse van de autosport er niet aan. Volgens het bekende Amerikaanse medium Bloomberg moet F1 vrezen voor een rechtszaak in een groot onderzoek naar fraude met cryptocurrency door het bedrijf FTX. De klasse werd in 2021 en 2022 korte tijd gesponsord door het bedrijf en wordt door enkele investeerders in FTX verantwoordelijk gehouden voor hun geleden miljardenschade. Ook het F1-team van Mercedes werd in dezelfde periode door FTX gesponsord en ook zij kunnen in het beklaagdenbankje komen.

Volgens de gedupeerden heeft FTX-oprichter Sam Bankman-Fried door allerlei schimmige constructies een groot deel van de investeringen in eigen zak gestoken, waardoor de investeerders met lege handen staan. De Amerikaan zit ondertussen achter slot en grendel en onder begeleiding van het hof in Delaware wordt er in zijn vermogen gezocht naar middelen om de investeerders terug te betalen, maar dat zal niet kostendekkend zijn. In de rechtbank in Miami onthulde een advocaat van een van de gedupeerden waarom zij ook F1 en Mercedes verantwoordelijk stellen voor hun geleden schade. "[Zij] faciliteerden en/of werkten actief mee aan de enorme, wereldwijde, meerdere miljarden kostende fraude van de FTX Group." Toen eenmaal in de openbaarheid kwam dat FTX een zwendel was, trok zowel F1 als Mercedes razendsnel de handen van de samenwerking af. Zo peuterde Mercedes in 2022 tijdens de Grand Prix in Brazilië met spoed de sponsornaam van de auto af. Maar ondanks deze inspanningen wil een aantal gedupeerden ook dat zij afgestraft worden.

Niet alleen de autosport staat voor een juridisch proces, ook andere grote namen in de wereldwijde sport worden aangeklaagd. Naast F1 en Mercedes staan bijvoorbeeld ook NBA-ster Stephen Curry, NFL-legende Tom Brady en de Amerikaanse Major League Baseball op het lijstje. Geen van de aangeklaagde organisaties wilde reageren op de verdachtmakingen. Voor Bankman-Fried zit de toekomst er niet rooskleurig uit. Op 24 maart 2024 krijgt hij zijn straf te horen. Bekend is dat de FTX-oprichter voor zeven fraudegevallen veroordeeld wordt.