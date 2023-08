F1-memorabilia is booming: Maar hoe weet je of het echt is?

Om deze vragen te beantwoorden, sprak Motorsport.com met Marc Jans, een expert bij Catawiki, een gerenommeerd online veilingplatform dat gespecialiseerd is in het aanbieden van een breed scala aan verzamelobjecten, waaronder sportmemorabilia. Het bedrijf uit Amsterdam kwam onlangs breder onder de aandacht van Formule 1-fans nadat een samenwerking met het team van AlphaTauri was aangekondigd. In zes veilingen worden meer dan 300 zorgvuldig geselecteerde items aangeboden.

Jans, zelf een fervent verzamelaar en sportfotograaf, werd op jonge leeftijd bevangen door het racevirus. Hij bezocht samen met zijn vader regelmatig het TT Circuit Assen, wat een mooie kans bood op om foto’s te laten signeren door de rijders. En dat was pas het begin. Wielen, helmen, handschoenen, petjes en nog veel meer werden toegevoegd aan de collectie. Jaren later kon hij van zijn passie ook zijn werk maken, door bij Catawiki aan de slag te gaan als expert. Hij droeg bij aan de groei van Formule 1-veilingen op het platform.

Het aanbod groeide en het aantal aangeboden exclusieve items werd ook groter. Het aantal veilingen nam zodoende toe. “Mensen zagen dat het een booming business was. Zij gingen het voor het geld aanbieden natuurlijk. Binnen Catawiki hadden we het gevoel dat als we nog verder wilden groeien, we moesten onderzoeken welke mogelijkheden er zouden zijn om samen te werken met een Formule 1-team”, vertelt Jans. Via zijn eigen contacten kwam hij uit bij AlphaTauri. Inmiddels is de eerste van de zes veilingen achter de rug. Het hoogtepunt was de STR11-racewagen uit het seizoen 2016 die 455.000 euro opbracht. De teller voor een door Max Verstappen gedragen overall en onderkleding uit datzelfde jaar eindigde op 22.000 euro.

Marc Jans, expert bij Catawiki Foto door: Catawiki

Snoepwinkel

Voordat het zover was moesten de items nog wel geselecteerd worden. Jans bracht meerdere keren een bezoek aan de AlphaTauri-fabriek in het Italiaanse Faenza. Meerdere gebouwen zijn ‘doorzocht’ en in verschillende opslagruimtes werden veel bijzondere items aangetroffen waar het team eigenlijk geen weet meer van had. “Als je zo’n ruimte binnenloopt en bak vol met items vindt, dan word je daar als verzamelaar heel erg hebberig van”, lacht Jans. “We hebben meerdere pakken van Max Verstappen aangetroffen, uit 2015 en 2016. We hebben ook een pak waarmee hij heeft getest, zonder branding erop. Die wordt ook nog aangeboden in een veiling. Of neem de onderkleding van Sebastian Vettel, daar zat zelfs een bloedvlek op.”

Iedere veiling bestaat uit meer dan alleen gesigneerde racepakken en petjes van coureurs zoals Verstappen, Vettel, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Ook worden er diverse onderdelen aangeboden: van wielmoeren tot gedeelten van het bodywork. “Een leuk item [uit de eerste veiling red.] is de handgeschilderde engine cover. Die rode handgeschilderde stier. Dat is niet alleen een onderdeel van een auto, maar ook een stukje kunst die je aan de muur kunt hangen”, voegt Jans toe. De motorkap die op de auto van Ricciardo en Jean-Eric Vergne heeft gezeten, bracht uiteindelijk 7.500 euro op.

Door Jos Pirkner geschilderde stier op de engine cover Scuderia Toro Rosso 2016 Foto door: Catawiki

Controle en echtheid

Een van de grootste uitdagingen in de wereld van sportmemorabilia is het waarborgen van de authenticiteit van de aangeboden items. Bij AlphaTauri heeft Jans zelf de items uit bakken in de fabriek gevist en samen met het team de collectie samengesteld. Dat is normaliter niet het geval, want iedereen kan iets aanbieden. Jans legt uit dat elk aangeboden item grondig wordt onderzocht en gecontroleerd voordat het op het platform wordt plaatst. En dat staat in contrast met andere openbare marktplaatsen waarbij dat niet het geval is. “Bij Catawiki zit er een filter op, dat ben ik in dit geval, om te controleren of het item echt is”, zegt Jans. “Door de jaren heen groei je daar heel erg in. Handtekeningen kan ik goed herkennen omdat ik een gigantische verzameling heb, zo’n 1500 items. Dus ik heb veel vergelijkingsmateriaal en ik kan gebruikmaken van bepaalde databases om te kijken of een item echt is. Sommige items van fabrikanten en teams hebben een eigen serienummer en die kan ik achterhalen.”

Door onwetendheid of heel bewust worden er veel memorabilia aangeboden waar iets mis mee is. “Laten we eerlijk zijn, op de markt van sportmemorabilia is 75% fake”, weet Jans. Om een voorbeeld te noemen. “Regelmatig worden er voorvleugels van Formule 2-auto’s aangeboden en dan wordt beweerd dat het een Formule 1-vleugel is. Maar het is een Dallara-vleugel met Red Bull-logo erop. Dit soort dingen belanden normaal gesproken wel op andere platformen, zonder controle. Wij als experts fungeren als een schild. Wij halen de foute dingen eruit.”

Raceschoenen van Max Verstappen Foto door: Catawiki

Waardebepaling

Door de jaren heen heeft Jans veel ervaring opgebouwd in het waarderen van memorabilia. Op de website staat bij elk item dat geveild wordt een schatting van de opbrengst. De waarde is vooral van invloed op de prestaties van de coureur en het team. “Stel je hebt een item van Max Verstappen in 2016. Als je dat direct veilt, of dat je dat nu doet, dan gaat het natuurlijk gigantisch over de kop. Daar is nu meer vraag naar. Stel hij behaalt nog een paar kampioenschappen, dan zal de waarde nog verder stijgen. Het is uiteindelijk vraag en aanbod”, stelt Jans.

Met een groeiend aanbod van F1-memorabilia en samenwerkingen zoals Catawiki met AlphaTauri, wordt het bemachtigen van unieke en historische items laagdrempeliger. Wat voor de ene fan een pronkstuk op de salontafel is, is het voor de ander een mogelijke belegging. Het werk van experts zoals Marc Jans zorgt ervoor dat de authenticiteit gewaarborgd blijft.