F1 meldt 35 procent minder CO2-uitstoot op weg naar klimaatneutraal 2030

De Formule 1 stelt dat het zijn CO2-uitstoot in 2025 met 12 procent heeft teruggebracht en daarmee op koers blijft om in 2030 een reductie van 50 procent te realiseren.

De F1 heeft zich ten doel gesteld om in 2030 'Net Zero', ofwel klimaatneutraal, te zijn. Volgens de kampioenschapsorganisatie moet dat worden bereikt door de eigen uitstoot met 50 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018. Voor de resterende onvermijdelijke uitstoot die gepaard gaat met het organiseren van een volle kalender met 24 races, wil het kampioenschap gebruikmaken van wat het omschrijft als compensatie via een geloofwaardig programma.

In het nieuwste rapport, dat is geverifieerd door CO2-boekhoudbedrijf Normative, staat dat de activiteiten van de F1 - zowel in de fabrieken, rond de circuits als tijdens het omvangrijke reisverkeer daartussen - goed waren voor 148.805 ton CO2-equivalent. Dat is een daling van 11,8 procent ten opzichte van de 168.720 ton in 2024.

Vergeleken met het referentiepunt van 228.793 ton CO2-equivalent uit 2018 heeft F1 de uitstoot in de afgelopen acht jaar met 35 procent verminderd. Daarmee ligt de sport op schema om die uitstoot in de komende vier jaar, richting 2030, te halveren.

De grootste winst werd geboekt bij de verschillende fabrieken en faciliteiten van de F1-organisatie en de teams, waar is overgestapt op hernieuwbare energiebronnen.

Ook de reisgerelateerde uitstoot is door de F1 teruggedrongen, onder meer door meer te investeren in duurzame vliegtuigbrandstof en meer op afstand te werken, waardoor er minder vracht naar elke race hoeft te worden vervoerd. Steeds meer teams zijn daarnaast overgestapt op duurzame brandstof voor hun vrachtwagens, terwijl F1 is begonnen met investeren in duurzame scheepsbrandstof voor het zeevrachtvervoer.

Na proeven tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2023 gebruikt F1 inmiddels bij alle Europese races hernieuwbare energie voor de paddockactiviteiten, via een combinatie van zonne-energie en HVO, oftewel gehydrogeneerde plantaardige olie.

Foto door: Mercedes

In de toekomst gaat FOM nog een stap verder door meer materieel onder te brengen in regionale hubs, in plaats van het telkens heen en weer te vliegen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting zal in 2030 de helft van de huidige broadcast- en aanverwante vracht van de Formule 1 niet langer per vliegtuig worden vervoerd. Voor 2026 en daarna moet ook het koppelen van de races in Montreal en Miami verdere besparingen opleveren.

"Duurzaamheid ligt ten grondslag aan elke beslissing die we nemen", zegt Ellen Jones, hoofd ESG bij de Formule 1. "Door de investering van de sport in duurzame vliegtuigbrandstof te verdubbelen, voor het eerst te investeren in duurzame scheepsbrandstof en nauw te blijven samenwerken met promotors, teams en partners, zorgen we voor verdere emissiereducties en versnellen we tegelijk de toepassing van de nieuwste technologieën."

"Deze acties tonen onze blijvende vastberadenheid om via duurzame innovatie voorop te lopen. Terwijl we toewerken naar ons doel om in 2030 net zero te zijn, zal het Future Race Operations Programme in de komende jaren voor verdere aanzienlijke reducties zorgen, naast het volledige effect van de rationalisatie van de kalender, die vanaf het seizoen 2026 ingaat."

"Samen laten deze initiatieven zien dat duurzame bedrijfsvoering op wereldwijde schaal niet alleen mogelijk is, maar ook kan worden gerealiseerd zonder concessies te doen aan de prestaties, ambitie of het spektakel die de Formule 1 kenmerken."