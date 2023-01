F1 houdt vast aan meerdere wedstrijdleiders, zegt FIA-president

Decennialang stonden de Formule 1-races onder leiding van een vaste wedstrijdleider. Zo vervulde Charlie Whiting die rol tot zijn plotselinge overlijden in 2019, waarna het stokje werd overgenomen door Michael Masi. Hij kwam na de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 echter onder vuur te liggen door de manier waarop hij handelde tijdens de laatste safety car-fase. Uiteindelijk werd de Australiër op straat gezet en besloot de FIA om de zaken anders aan te pakken vanaf 2022. Met Niels Wittich en Eduardo Freitas werden twee nieuwe F1-wedstrijdleiders aangesteld die elkaar gedurende het seizoen zouden afwisselen. Dat was tot de GP van Japan ook het geval. Wittich kreeg daarna de taak het seizoen af te maken, nadat er op Suzuka een onderzoek werd ingesteld naar de kraan die op de baan kwam terwijl de coureurs nog reden en het zicht slecht was.

De keuze van de FIA om meerdere mensen te benoemen tot F1-wedstrijdleider viel niet overal goed. Diverse teams en coureurs klaagden over het gebrek aan consistentie, zowel qua processen als beslissingen. Dat thema werd diverse malen aangehaald, onder meer door GPDA-directeur George Russell. Namens de coureurs vertelde hij dat zij "vinden dat roulatie niet de beste optie is voor een sport met betrekking tot consistentie. Volgens mij is er nooit een steward bij de volgende race aanwezig geweest om te praten over bepaalde beslissingen." Ondanks die onvrede lijkt de FIA niet van plan om de opzet in de wedstrijdleiding van de Formule 1 te veranderen, zo blijkt uit de woorden van Mohammed Ben Sulayem.

Een wedstrijdleider is te weinig als er iets gebeurt

De FIA-president vindt het van groot belang dat de autosportfederatie opties heeft om op terug te vallen als er iets gebeurt met degene die op dat moment wedstrijdleider is. Met meerdere gekwalificeerde wedstrijdleiders verloopt een verandering een stuk soepeler. "Er is nu een proces. Ook heb ik een team die dat proces en trainingen voor stewards en wedstrijdleiders doorlopen", zegt Ben Sulayem tijdens een mediabriefing tijdens de Dakar Rally. "Je kan niet op slechts één wedstrijdleider vertrouwen. Ik vind dat we een tweede persoon moeten voorbereiden. In de grootste discipline die we hebben, maar ook in andere klassen, kunnen we niet vertrouwen op maar één racedirecteur. Wat als er iets gebeurt? Als we de autosport in stand willen houden, moeten we daar klaar voor zijn met trainingen."

Ben Sulayem ziet voldoende mogelijkheden om aan de juiste mensen te komen voor de rollen van steward en wedstrijdleider. Zo vindt hij dat er op lagere niveaus voldoende getalenteerde officials te vinden zijn, die ooit zouden kunnen doorstromen naar de Formule 1. "Ik ben er heilig van overtuigd dat er ergens op de wereld betere wedstrijdleiders en betere stewards te vinden zijn. We praten nu met de nationale autosportbonden en we vragen ze om mensen te sturen voor trainingen", legt hij uit. "We hebben nu een fatsoenlijk team voor de trainingen en ik beloof dat we daar goede officials mee kunnen opleiden."

'Masi wilde zelf ook niet doorgaan als wedstrijdleider'

Het aanstellen van twee F1-wedstrijdleiders was een van de eerste echte ingrepen van Ben Sulayem als FIA-president, de functie die hij sinds december 2021 bekleedt. Kort na zijn aanstelling stelde de Qatarees een onderzoek in naar de gebeurtenissen in de slotfase van de GP van Abu Dhabi van enkele dagen eerder. Dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van Masi, die verantwoordelijk werd gehouden voor de fouten die tijdens die race werden gemaakt door de wedstrijdleiding. Het leidde her en der tot vermoedens dat de Australiër tot zondebok werd gemaakt zonder andere problemen binnen de organisatie van de FIA aan te pakken, maar volgens Ben Sulayem zit het anders. Hij stelt dat Masi zelf ook voorstander was van zijn eigen vertrek.

"Het was ook zijn keuze", verklaart Ben Sulayem. "Vanaf het begin heb ik met hem gesproken. Er zijn menselijke fouten gemaakt en ik had het idee dat hij zelf ook niet verder wilde door wat er op de giftige sociale media voorbijkwam. Ik heb hem gesproken en ik vond het niet eerlijk voor hem. De FIA heeft hem altijd gesteund. Dit is hetzelfde als wat er met [FIA-steward] Silvia Bellot en andere leden is gebeurd. Ze kregen bedreigingen naar hun hoofd om de uitslag te veranderen en dat gold ook voor mij, maar ik nam ze niet serieus. Maar we nemen nu stelling tegen de giftige sociale media. Als we dat niet doen, dan is de schade aan de sport in de toekomst mogelijk niet meer te repareren."