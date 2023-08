F1 Manager 2023 Review: Een stap vooruit, maar niet zoals McLaren

Met F1 Manager 2022 had Frontier Developments een goede basis gelegd, al waren op meerdere vlakken nog wel verbeteringen door te voeren. De game zag er goed uit en gaf je echt het gevoel dat je een Formule 1-team runde zoals een Toto Wolff of Christian Horner, maar het ontbrak vooral aan uitdaging. Zo was het te makkelijk om van een team als Williams of Haas F1 binnen no-time een kampioensteam te maken terwijl je in de race weinig verschil in performance merkte tussen de verschillende compounds, waardoor van mediums naar de harde band altijd wel de voor de hand liggende strategie was.

Voor F1 Manager 2023 wordt hetzelfde recept gevolgd, met hier en daar de benodigde vooruitgang. Op grafisch vlak is er in principe weinig veranderd. De game ziet er nog altijd uitstekend uit, wetende dat het hier vooral om het managementdeel gaat en je dit soort beelden niet bij een Football Manager zult zien. Het zorgt ervoor dat het lijkt alsof je naar een echte Formule 1-race zit te kijken, die nooit heeft plaatsgevonden. Daardoor is het verleidelijk om de races niet door te spoelen, al ben je dan al gauw anderhalf uur kwijt aan één race en duurt het wel erg lang voordat je progressie boekt. Het is daarom fijn dat er een keuze is tussen authenticiteit, de volledige race uitzitten, en een 'sprint' waarbij je de tijd tot maximaal 16x sneller kan laten gaan. Daardoor wordt het wel lastiger om goede besluiten te nemen voor je twee coureurs, maar kan je wel de wat rustige momenten overslaan - zoals een safety car-fase.

Een mooie toevoeging op grafisch vlak is de helmcamera, zoals we die inmiddels ook van de F1-uitzendingen kennen. Uiteraard valt niet te verwachten dat dit er hyperrealistisch uitziet, maar het biedt nog een extra laag om de race vanuit het perspectief van de coureur te kunnen volgen. Wat wel hetzelfde gebleven is, is de nogal stotterige bewegingen van de coureurs door de bochten waarbij wel heel hevig geleund wordt op de banden. Maar goed, in een managementgame is een soort F1-uitzending al een grote plus voor de beleving.

De helmcamera is een mooie toevoeging aan F1 Manager 2023.

Dit jaar zijn er ook nog twee nieuwe modi toegevoegd, waardoor de speler niet alleen aan de slag kan met de carrièremodus. Nu is er ook een mogelijkheid om je in Racereplay onder te dompelen in het echte Formule 1-seizoen. Zo kun je ervoor kiezen om zelf een van de afgelopen F1-races te starten met de grid van die race. Daarnaast zijn er ook speciale uitdagingen te vinden, genaamd Racemomenten. In die modus wordt je toegewezen aan een bepaald team om een specifieke doelstelling te behalen.

Zo kan je dus in Monaco aan het roer staan van Aston Martin om te proberen Fernando Alonso aan zijn eerste F1-zege sinds 2013 te helpen of dat je Alpine op Spa-Francorchamps minstens zeven punten moet bezorgen. Het idee alleen al dat je een scenario uit een echte race voorgeschoteld krijgt om er vervolgens een ander resultaat uit te halen, zorgt voor spanning. Deze nieuwe toevoegingen zijn zeer welkom en bieden nog meer mogelijkheden om de game op een andere manier te spelen. Verwacht niet dat die uitdagingen zo voltooid zijn door amper te handelen. Het kan soms zelfs meerdere pogingen kosten om één uitdaging te voltooien, ook omdat er veel variabelen zijn in de races zelf waardoor het niet steeds dezelfde uitdaging is. Gelukkig kan je de racemomenten zo weer opnieuw starten om het met een andere strategie te proberen.

De Racereplay biedt spelers de kans om aan de slag te gaan met scenario's uit de echte F1-races.

Echt nadenken over investeringen

En dat het uitdagend kan zijn, is alleen maar goed. Daar ontbrak het vorig jaar namelijk aan. Niet alleen op de baan zelf, maar ook als teambaas in de fabriek. Omdat de andere teams stil leken te staan kon je vrijwel ongelimiteerd vooruitgang boeken, mede door de lage kosten van toch wel essentiële upgrades die het team naar voren kunnen helpen. Door constant onderdelen te updaten - waarbij amper sprake was van negatieve effecten - zette je als Williams zo grote stappen naar een team als Mercedes en Ferrari.

Zo makkelijk gaat dat in F1 Manager 2023 niet. Met een team als McLaren begin je net als het echte F1-team met een zeer matige bolide aan het seizoen en is het een pittige uitdaging om met de MCL60 net zo snel als het echte team een stap vooruit te zetten. Bij elke update, van chassis tot de vloer en sidepods, moet nagedacht worden over de prioriteiten. Wil je dit onderdeel aanpassen zodat het de snelheid in langzame bochten ten goede komt, of in snelle bochten? Elk besluit heeft nu meer gevolgen voor de ontwikkeling. Daarnaast kan je niet ongelimiteerd de faciliteiten van je team upgraden, waardoor je net als Williams misschien wel drie tot vijf seizoenen - of in het geval van Alpine honderd races - nodig hebt om je faciliteiten echt up-to-date te hebben. Daarnaast kunnen de coureurs zelf nog problemen veroorzaken door elke race betrokken te raken bij een crash. Als teambaas van McLaren, dat aan het begin van de game toch al zo worstelt, kan dat nog pijnlijker zijn omdat je zomaar meerdere onderdelen op korte termijn moet vervangen - wat in deze game frequenter lijkt te gebeuren. Kortom, je moet goed nadenken, anders ga je zomaar tegen het budgetplafond aan zitten.

Het is een uitdaging om van een team als McLaren een podiumkandidaat te maken, maar des te mooier het is als het dan gebeurt.

Bovendien is er een nieuw element toegevoegd aan de taken van de teambaas. Met de introductie van de sportief directeur moet je nu namelijk ook goed voor je pitcrew zorgen. Zo kan je de focus leggen op het beperken van fouten of het team een intensievere training laten uitvoeren, maar kan dat weer tijdens de race tot fouten leiden. Een andere fijne toevoeging is de mogelijkheid om de carrièremodus tijdens een sessie op te slaan om later verder te gaan. Mocht je dus plots wat anders moeten doen, sluit je de game met een gerust hart af in plaats van dat je misschien al een uur in een race hebt gestoken en daar opnieuw aan mag beginnen. Wat dan nog wel ontbreekt, is het menselijke aspect van deze sport. Je coureurs volgen braaf jouw opdrachten op, maar komen in de race zelf nooit met eigen ideeën om een andere strategie te proberen - iets wat je in de echte F1 regelmatig voorbij hoort komen. Het ontbreekt ook naast de baan aan interactie met de coureurs en andere teamleden.

Zodoende biedt F1 Manager nieuwe gamemodi om genoeg uren in te stoppen, evenals meer uitdaging in de carrièremodus. Dat verlengt de levensduur van de game, waar racereplay nog een extra element aan toevoegt doordat er na elke echte Grand Prix van dit seizoen een nieuwe uitdaging klaarstaat. Of F1 Manager 2023 als een heel andere game dan F1 Manager 2022 voelt? Niet echt. Er zijn essentiële aanpassingen doorgevoerd die de game zeker beter maken, al is het geen sprong voorwaarts zoals McLaren.

F1 Manager 2023 is nu verkrijgbaar voor de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC.