Management F1 verhuist naar dit prestigieuze nieuwe hoofdkantoor

Formula One Management is uit zijn jasje gegroeid en verhuist begin 2027 naar een nieuw Londens hoofdkantoor. De commerciële rechtenhouder van de koningsklasse in de autosport huurt een volledig herontwikkeld kantoorgebouw van bijna 9.000 vierkante meter in Westminster, in het oosten van de Engelse metropool.

De laatste keer dat de Formule 1 verhuisde was in 2017, toen de nieuwe eigenaar Liberty Media het oude kantoor van Bernie Ecclestone aan Prince’s Gate verruilde voor 2 St James’s Market, waar circa 2.000 vierkant meter werd gehuurd. Door de groei van de organisatie is die ruimte inmiddels te klein geworden.

Het management verhuist nu naar de overkant van St James’s Park, naar een gloednieuw pand aan 40 Broadway. F1 huurt het volledige gebouw van negen verdiepingen, zo meldde Estate Gazette als eerste. Het complex bestaat grotendeels uit kantoorruimte en beschikt over dakterrassen met uitzicht op St James’s Park, Buckingham Palace en het Palace of Westminster.

Het spectaculaire uitzicht vanaf het dakterras Foto door: Tellon Capital

"We zijn verheugd om ons hoofdkantoor en ons geweldige team — de drijvende kracht achter de wereldwijde sport Formule 1 — onder te brengen in deze ultramoderne kantoren aan 40 Broadway", zei Stefano Domenicali, president en CEO van de Formule 1. "Dit is een duidelijk signaal van onze betrokkenheid bij Londen en het Verenigd Koninkrijk, waar negen van de elf F1-teams gevestigd zijn."

Het gebouw aan 40 Broadway werd eerder gebruikt door winkelcentrumexploitant Intu Properties, dat in 2020 failliet ging. Het pand is daarna gekocht, gesloopt en volledig herontwikkeld door Tellon Capital. "We zijn trots dat we Formule 1 als huurder hebben voor dit uitzonderlijke, nieuwe kantoorgebouw", aldus medeoprichter James Burchell van Tellon Capital. "Het bevestigt onze keuze om het project speculatief te ontwikkelen en laat zien dat hoogwaardige, duurzame kantoorruimte met goede voorzieningen nog altijd essentieel is voor moderne bedrijven."

Het interieur van het nieuwe hoofdkantoor van FOM Foto door: Tellon Capital

De FIA - de Fédération Internationale de l'Automobile - dat de Formule 1 nog altijd sportief in goede banen leidt en onder meer de regels bedenkt, heeft haar hoofdkantoren in Parijs en Genève.