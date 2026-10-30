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2026 Formule 1 GP van Mexico

29 okt 2026 tot 1 nov 2026

| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

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Liveblog

Formule 1 GP van Mexico

F1 GP van Mexico: Volg FP2 in Mexico-Stad met live-timing

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede F1-trainingssessie in Mexico-Stad

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18:03

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Verstappen en Albon beginnen deze sessie op de softs.

Ocon meldt dat hij geen stuurbekrachtiging heeft, maar dat is minder problematisch dan de start van de sessie voor Bearman, die langs de baan stilviel bij bocht 2. Hij rijdt nu weer, maar gaat meteen terug naar de pitlane.

Bearman kreeg tussen de sessies door een motorwissel, omdat zijn auto aan het einde van VT1 flink rookte.

Groen licht

18:01

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VT2 gaat van start in Mexico

En daar gaan we - VT2 begint nu, en een kans voor degenen die VT1 hebben gemist om wat rondjes te rijden. Eerder was er erg weinig grip, dus het is niet alsof ze heel veel hebben gemist.

Gasly, Colapinto, Lawson, Ocon en Russell openen de sessie.

17:55

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Nog een paar minuten tot we weer van start gaan op het Autodromo Hermanos Rodriguez!

Russell, Norris, Verstappen, Lawson, Colapinto, Ocon, Bortoleto, Albon, Stroll en Bottas zitten hiervoor weer in hun gebruikelijke auto’s.

17:51

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17:41

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17:37

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FP1 Rookie-watch

We zagen Frederik Vesti en Ayumu Iwasa tijdens FP1 in de top vijf staan, zeker niet hun eerste keer in een vrije training.

Van de debutanten zat Nikola Tsolov net iets meer dan een tiende achter Arvid Lindblad bij Racing Bulls, Gabriele Mini werd 14e voor Alpine, en Freddie Slater bracht het grootste deel van zijn sessie met een probleem in de garage door - maar zette laat nog een ronde op de harde band neer om 21e in de stand te staan.

Ryo Hirakawa, Leo Fornaroli, Jak Crawford en Luke Browning kwamen respectievelijk in actie voor Haas, McLaren, Aston Martin en Williams, terwijl Colton Herta genoeg ronden reed om het laatste punt te pakken dat nodig is om een FIA Superlicence aan te vragen.

Gabriele Mini, Alpine, Nikola Tsolov, Racing Bulls

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

17:32

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Samenvatting VT1

Formule 1

De Ferrari-coureur voerde de openingstraining aan op Autodromo Hermanos Rodriguez, een sessie waarin 10 rookies in actie kwamen

17:30

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Grand Prix van Mexico-Stad - VT2 komt eraan!

Hallo allemaal, welkom terug bij onze liveverslaggeving van het Grand Prix-weekend in Mexico-Stad - VT1 zit erop, en nu komt VT2 eraan.

We hebben weer onze gebruikelijke groep coureurs, nadat 10 van de 11 teams in de eerdere sessie een rookieslot hebben ingezet.

Blijf erbij, dan praten we je bij over hoe VT1 verliep voordat we onze focus verleggen naar de laatste sessie van de dag.

Luke Browning, Williams

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 22:03

Ronde:

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