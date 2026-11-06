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5 nov 2026 tot 8 nov 2026

| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

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F1 GP van Brazilië: Volg de eerste vrije training op Interlagos met live timing

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10:31

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MOTORSTRAF VOOR RUSSELL

Als George Russell geen pech had, had hij helemaal geen geluk. Nieuwe motor voor dit weekend, buiten de pool om ingezet.

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10:30

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KIJK WIE ER IS

Nou, hij heeft ergens hier in de buurt een koffieplantage.

Bernie Ecclestone

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

10:27

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We moeten er ook op wijzen, zoals deze auteur werd herinnerd door een van de reageerders op het YouTube-kanaal van Autosport, dat Rafa's achternaam wordt uitgesproken met de klemtoon op de eerste lettergreep. Dus niet zoals ex-voetballer, tv-analist en kortstondige Masked Singer-deelnemer Chris Kamara...

10:23

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Een ander vermeldenswaardig punt dit weekend is dat Rafael Camara enkele races eerder dan gepland zijn F1-racedebuut maakt met Haas, vanwege de ongesteldheid van Esteban Ocon.

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10:13

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In ander nieuws: Alan Permane - in de F1-paddock bijgenaamd 'Bat' - heeft zijn contract verlengd om bij Racing Bulls te blijven. Ongetwijfeld lang genoeg dat ze nog minstens twee nieuwe corporate identities hebben versleten voordat hij weer aan verlenging toe is.

Een raadspelletje voor jullie: welke vooraanstaande F1-journalist woont in dezelfde straat als 'Bat'?

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10:12

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WELKOM IN BRAZILIË

VT1 gaat zo van start op het Autodromo Jose Carlos Pace. Net als in Mexico hebben we hier een hele reeks rookies in actie. Eens zien of Audi Freddie Slater de pitlane uit krijgt zonder dat de 'bungs' nog in de airbox zitten...

Verder nog nieuws: de spanning bij Ferrari suddert nog altijd...

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Door: Stuart Codling

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 15:31

Ronde:

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