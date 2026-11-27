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2026 Formule 1 GP van Qatar

26 nov 2026 tot 29 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

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Formule 1 GP van Qatar

F1 GP van Qatar: Volg FP2 vanuit Lusail met live-timing

Volg hier de tweede vrije training van de F1 tijdens de Grand Prix van Qatar

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11:28

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Terugblik op VT1

Formule 1

Kimi Antonelli verslaat George Russell in de eerste vrije training van de Grand Prix van Qatar in de Formule 1

Terugblik op VT1

11:28

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GP van Qatar - VT2 komt eraan!

En we zijn terug! Nog ongeveer 30 minuten tot VT2 van start gaat op het Lusail Circuit.

Veel teams vonden de eerste vrije training lastig, tenzij je Mercedes was en je relatief thuis voelde op het grotendeels medium- tot high-speed circuit...

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 16:34

Ronde:

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