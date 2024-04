Met de nieuwe zender Viaplay TV (voorheen SBS9) keert de Formule 1 terug op het openbare net en is de actie voor iedereen te volgen. Door een samenwerking tussen de streamingdienst en Talpa Network is een deel van de sportcontent van Viaplay te zien op televisie, waaronder F1. Dit zal voornamelijk samenvattingen betreffen. Voor het Grand Prix-weekend in Japan is er echter meer uit de kast getrokken.

Programmering Viaplay TV voor Grand Prix van Japan - vrijdag 5 april

Datum Sessie Soort verslag Tijden Vrijdag 5 april Tweede vrije training Liveverslag 08.00u - 09.00u Vrijdag 5 april F1 Shakedown Herhaling talkshow 22.20u - 23.20u

Op vrijdag 5 april is de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan volledig live te zien via Viaplay TV. De gehele sessie is te volgen op het openbare net, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. In de avond wordt de talkshow F1 Shakedown herhaald. Hierin blikken de gebroeders Coronel en Christijan Albers terug op de gebeurtenissen van de eerste dag in Suzuka.

Programmering Viaplay TV voor Grand Prix van Japan - zaterdag 6 april

Datum Sessie Soort verslag Tijden Zaterdag 6 april Voorbeschouwing Integrale herhaling 13.00u - 14.00u Zaterdag 6 april Kwalificatie Integrale herhaling 14.00u - 15.00u Zaterdag 6 april Nabeschouwing Integrale herhaling 15.00u - 15.55u

Op zaterdag 6 april vindt de kwalificatie voor de race in Suzuka plaats. Deze begint om 08.00 uur Nederlandse tijd. Viaplay TV zendt de sessie niet live uit, maar brengt later op de dag wel een herhaling van de gehele kwalificatie. Deze uitzending begint om 13.00 uur met een voorbeschouwing, gevolgd door het verslag van de volledige strijd om de pole-position vanaf 14.00 uur. Na afloop wordt nog nabeschouwd met analisten Tom Coronel en Christijan Albers.

Programmering Viaplay TV voor Grand Prix van Japan - zondag 7 april

Datum Sessie Soort verslag Tijden Zondag 7 april Voorbeschouwing Integrale herhaling 13.00u - 14.00u Zondag 7 april Grand Prix van Japan Integrale herhaling 14.00u - 16.00u Zondag 7 april Nabeschouwing Integrale herhaling 16.00u - 16.50u Zondag 7 april Samenvatting Samenvatting 22.20u - 23.00u

Op zondag 7 april staat de Grand Prix van Japan op het programma. De race begint om 07.00 uur Nederlandse tijd. De race is niet live te zien op Viaplay TV. Wel wordt in de middag de gehele wedstrijd integraal herhaald. De uitzending begint om 13.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing, waarna de volledige Grand Prix te zien is vanaf 14.00 uur. Na afloop volgt een nabeschouwing met Tom Coronel en Christijan Albers.

Waar zit Viaplay TV op jouw televisie?