Hoe lang gaat een pak van een F1-coureur mee? Krijgt hij elke race een nieuwe, of wordt het pak op een speciale manier gereinigd voor de volgende race? - Peter Bootsman per e-mail

Voor het antwoord op deze vraag geven we het woord aan McLaren, dat met een helder antwoord komt: “Elke F1-coureur heeft vier racepakken per weekend, en gebruikt er dertig per jaar. Hier bovenop komt brandwerende onderkleding voor extra bescherming. Ook de schoenen en handschoenen zijn brandwerend en zijn aangepast aan de wensen van de coureur voor optimaal comfort en gevoel.” De pakken worden in de Formule 1 doorgaans gesponsord, dus een team of rijder hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten.

De pakken kunnen gewassen worden, maar daarbij mag niet een agressief wasmiddel gebruikt worden. Dit kan de brandwerende laag aantasten.

Welke beelden krijgen bijvoorbeeld F1TV of Viaplay om uit te zenden van de race? Tijdens de race in Jeddah is naar mijn mening de 'Alpine battle' erg lang in beeld geweest. Is dit een keuze van F1TV of Viaplay of kunnen zij dit niet bepalen? - Adriaan Noorlander via e-mail

Vanaf de intro van de Formule 1 (met alle rijders en dat bekende melodietje) schakelen de wereldwijde uitzendingen over op de zogenaamde World Feed. Deze beelden zijn bij alle uitzendgerechtigden hetzelfde. Zo houdt de F1 het heft in handen wat er uitgezonden wordt en hoeveel air time alle teams krijgen. Dat is commercieel gezien weer van waarde.

Sinds dit jaar is het niet meer nodig om op de banden te starten die je in Q2 hebt gebruikt als je de top 10 haalt, maar krijgen de rijders nog steeds een extra setje softs als ze Q3 halen? - Tim via e-mail

Het is maar net hoe je het bekijkt. De F1-coureurs ‘krijgen’ geen extra set banden, maar moeten wel een set speciaal bewaren voor Q3. Die mag enkel in dat segment ingezet worden. De reglementen schrijven voor dat elke F1-coureur per Grand Prix dertien sets van droogweerbanden mag gebruiken, vier sets intermediates en drie sets regenbanden. Eén set van de zachtste compound moet bewaard worden voor Q3, zodat alle deelnemers in het beslissende kwalificatiesegment minimaal een run op hagelverse, zachte banden kunnen afwerken. Binnen drieënhalf uur na het einde van Q3 moet een set van dezelfde specificatie teruggebracht worden bij Pirelli en kan dus niet meer gebruikt worden voor de race. Alle teams moeten minimaal twee sets bewaren voor de race. Dit moeten verschillende compounds zijn.

Waarom knippert het achterlicht van een F1-auto? Bij slecht weer blijven ze branden, maar bij droog weer zie je ze soms knipperen. - Moto20 Brugge via de reactiemodule

Het achterlicht op een Formule 1-auto zit daar om veiligheidsredenen. Het werkt niet zoals bij een normale auto, waarbij het remlicht gaat branden zodra het rempedaal ingedrukt wordt. We zetten de drie functionaliteiten kort op een rijtje.

Knipperend achterlicht

Het knipperende achterlicht op een Formule 1-bolide betekent dat de coureur warmte-energie van de uitlaat terugwint via het MGU-H component van de power unit. Tijdens dit ‘harvesten’ remt de auto wat af. Dit wordt vaak gedaan voor de bocht, als een soort remmen op de motor. Energie terugwinnen op het rechte stuk kan immers topsnelheid kosten en komt de rondetijd niet ten goede. Door het knipperende achterlicht wordt de achtervolger gewaarschuwd voor een eventueel snelheidsverschil.

F1-achterlicht in de regen

In natte omstandigheden brandt het achterlicht op de F1-auto continu. Dit is eveneens een veiligheidsmaatregel om de zichtbaarheid voor achteropkomende wagens te verbeteren.

Groen achterlicht

Rookies in de Formule 1, die voor het eerst kennismaken met de koningsklasse van de autosport en nog geen ervaring met de razendsnelle bolides hebben, moeten verplicht met een groen achterlicht rijden. Dit is bedoeld om de collega’s op de baan te waarschuwen voor het ‘groentje’.

Ik vond het vreemd waarom er voor een VSC gekozen werd terwijl ze de wagen Ricciardo op de baan naar de pitstraat aan het duwen waren. De vraag is dus ook: wanneer kiest men voor een safety car en wanneer voor een virtual safety car?

Voor het antwoord op deze vraag duiken we de reglementen in.

De regel voor de inzet van de safety car tijdens een Formule 1-race staat omschreven in artikel 4.12.3 van het sportief reglement van de FIA. Dit luidt als volgt: “De safety car kan ingezet worden om de race op verzoek van de wedstrijdsecretaris te neutraliseren. Het wordt enkel gebruikt als deelnemers of officials op of dichtbij de baan in direct fysiek gevaar verkeren, maar de omstandigheden niet zo ernstig zijn dat de race stilgelegd moet worden.”

De regel voor de inzet van de virtual safety car tijdens een Formule 1-race staat omschreven in artikel 4.13.1 van het sportief reglement van de FIA: “De VSC-procedure kan opgestart worden om in opdracht van de wedstrijdsecretaris een training of race te neutraliseren. Het wordt normaliter gebruikt wanneer dubbele gele vlaggen nodig zijn op enig deel van het circuit en deelnemers of officials in gevaar kunnen zijn, maar de omstandigheden niet vragen om de inzet van de safety car.”

Kortom: de wedstrijdleiding beoordeelt zelf in hoeverre er sprake is van een gevaarlijke situatie en kan op basis daarvan kiezen voor de virtual safety car of de echte safety car. Vaak hangt dat af van de positie waarop de gestrande auto staat. Op of dicht bij de racelijn betekent vaak een safety car, een incident ver genoeg buiten de ideale lijn kan afgedaan worden met een VSC. In het geval van Daniel Ricciardo in Saudi-Arabië stond hij niet op de ideale lijn. Door de pitstraat te sluiten, kon de wedstrijdleiding voorkomen dat coureurs op dat deel van de baan terecht zouden komen.

Heb jij ook een prangende vraag over de Formule 1? Stuur hem in, en misschien lees je het antwoord wel in de volgende update! Stuur je vraag naar nl.info@motorsport.com onder vermelding van Motorsport Mailbox.