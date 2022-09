F1 legt uit: Hierdoor is Dutch GP in Zandvoort voorbeeld voor andere GP's

Begin september is de tweede Grand Prix van Nederland sinds 1985 afgewerkt in de Zandvoortse duinen. Met Max Verstappen kreeg het overgrote deel van de toeschouwers de gewenste winnaar en los daarvan is het evenement geslaagd te noemen. Zandvoort-directeur Robert van Overdijk vroeg zich zondagavond hardop af hoe de organisatie dit in 2023 nog weer kan overtreffen en dat is een valide vraag. 2023 is op papier de laatste editie van een driejarige deal, al is het geen geheim dat er een optie voor nog minimaal twee seizoenen bestaat. De organisatie in Zandvoort kan die optie lichten en zal later dit jaar definitief een knoop doorhakken. In gesprek met Motorsport.com liet Jan Lammers echter al weten: "Je ziet een hele goede samenwerking en een hele goede relatie met FOM, dus het zou heel vreemd zijn als dat geen vervolg krijgt. Ik ben daar heel positief over gestemd."

De woorden van Lammers worden onderstreept door de Formule 1 zelf. Zo laat Stefano Domenicali aan deze site weten dat hij Zandvoort in meerdere opzichten als een voorbeeld ziet voor waar de Formule 1 naartoe moet met de raceweekenden. "Er zijn drie aspecten die eruit springen als je naar de Grand Prix van Nederland kijkt. Het eerste aspect is hoe een goede coureur de interesse in een land kan vergroten. Het 'Verstappen-effect' is overduidelijk. Dat geldt trouwens niet alleen voor wat we in Nederland zelf zien, maar ook als je ziet hoeveel fans de hele wereld over reizen. Er worden commerciële dingen opgezet met promotors van andere races om Max-fans bepaalde pakketten en speciale evenementen aan te bieden. Dit laat zien hoe belangrijk een bepaald gezicht is voor de groei van een sport. In Italië hebben we hetzelfde meegemaakt met Alberto Tomba en het skiën."

Een dagvullend programma en het verkeersplan

Los van die Verstappen-factor ziet Domenicali echter nog andere aspecten waar overige races naar kunnen kijken. "Als ik terugkom bij de Grand Prix van Zandvoort, dan heeft de focus in de voorbije jaren vooral gelegen op het managen van het publiek en de mensenstroom. Dat is ook goed te zien als je naar de entertainment en het dagprogramma kijkt. Op het circuit gebeurt er de hele dag van alles, zowel op als ook naast de baan. Het programma begint al om 8.30 uur 's ochtends en na 20.00 uur is er nog van alles te doen. Dan heb ik het over muziek, shows op verschillende locaties, plekken met merchandise en zelfs simulators waarin fans kunnen racen. Op die manier betrek je veel verschillende bezoekers bij het evenement." Het heeft volgens Domenicali twee voordelen. Ten eerste biedt het de mensen meer entertainment, waardoor er met een kaartje niet alleen wordt betaald voor de baanactie. Ten tweede heeft het ook een praktisch voordeel. Door een langlopend dagprogramma aan te bieden komen en vertrekken de mensen op verschillende momenten, hetgeen de mensenstroom beter te managen maakt.

Dat laatste brengt de Formule 1 CEO meteen bij het laatste aspect: het verkeersplan. "Ik moet zeggen dat die factor ook samenhangt met de Nederlandse cultuur. In dat land wordt er sowieso veel gedaan aan het thema mobiliteit. Ze houden de traditie van het fietsen in leven en moedigen mensen aan om met het openbaar vervoer te komen. Op die manier kan een grote mensenstroom worden verwerkt in een omgeving die logistiek gezien niet simpel is." In Zandvoort heeft Domenicali ook al laten weten dat de bereikbaarheid van het dorp an sich niet ideaal is, waardoor de organisatie ook inventief moet zijn. Circuits die in essentie beter te bereiken zijn dan Zandvoort moeten volgens de Italiaan echter ook leren van wat er in Nederland gebeurt. "Kortom: ik zie Zandvoort als een voorbeeld, een voorbeeld dat hopelijk wordt gevolgd door andere evenementen, als het even kan al op de korte termijn." Dat laatste past naadloos bij een waarschuwing die Domenicali al eerder aan circuits als onder meer Spa en Monza heeft gegeven: enkel historie volstaat niet meer. Om langdurig op de kalender te blijven, moet zowel de infrastructuur als ook het evenement zelf worden verbeterd.

Video: Jan Lammers over de Formule 1-toekomst in Zandvoort