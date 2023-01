Blessures horen er natuurlijk bij in de Formule 1. Met name vroeger was het heel normaal dat een F1-coureur een of meerdere races moest missen na een zware crash. Soms komt het echter voor dat een coureur een blessure oploopt terwijl die niet eens in de buurt is van een F1-wagen. In deze editie van F1 Legends blikken we terug op vijf momenten, waarin een coureur deze eeuw een of meer races moest missen door een blessure die niet te danken is aan een F1-bolide.

Juan Pablo Montoya - Schouderblessure door tennis?

Na vier seizoenen bij Williams te hebben gereden verkaste Juan Pablo Montoya in 2005 naar het team van McLaren. Bij Williams won de Colombiaan vier races en de verwachtingen waren hoog gespannen bij het team uit Woking. Toch kreeg McLaren al vroeg een tegenvaller te verwerken. Na afloop van de Grand Prix van Maleisië, de tweede race van het seizoen, blesseerde Montoya zijn schouder bij een potje tennis. Daardoor miste hij de races in Bahrein en Imola. Hij werd vervangen door eerst Pedro de la Rosa en daarna Alexander Wurz.

Tegenwoordig gaan er nog steeds geruchten rond over de ware aard achter de blessure van Montoya. Er zijn mensen die beweren dat hij zijn verwonding opliep door een crash met een crossmotor, al is dat altijd ontkend. Handig was de timing van de blessure in ieder geval niet, want McLaren was op dat moment in een strijd verwikkeld met Renault om de wereldtitel.

Michael Schumacher - Oude blessure gooit roet in het eten

Bij de Grand Prix van Hongarije in 2009 maakte Felipe Massa een zwaar ongeluk mee. De Braziliaan kreeg een veer van de wagen van landgenoot Rubens Barrichello op hoge snelheid tegen zijn hoofd aan. Die veer ging dwars door de helm van Massa heen. Hij raakte bewusteloos en ging hard de bandenstapels in. Massa werd met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht en het was einde seizoen.

Lang leek het erop dat zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher na 2,5 jaar pensioen zijn terugkeer zou maken als vervanger van Massa. Hij was er al helemaal klaar voor en zou vanaf de GP van Valencia in de Ferrari stappen. Uiteindelijk kwam het er echter niet van. Schumacher had nog steeds last van een nekblessure die hij eerder in het jaar opliep tijdens een test op een racemotor. Der Rekordmeister kwam niet door de medische checks en uiteindelijk was het Luca Badoer die twee races de honneurs van Massa waarnam, waarna Giancarlo Fisichella het overnam vanaf de race in Italië.

Robert Kubica - Door het oog van de naald bij rallycrash

Robert Kubica stond bekend als een van de grootste talenten in de Formule 1. In 2006 maakte de Pool zijn debuut en hij maakte meteen een sterke indruk. Bij de Grand Prix van Canada in 2007 maakte Kubica al een zeer zware crash mee, daarom miste hij de Grand Prix van de Verenigde Staten. Echt zwaar geblesseerd was hij gelukkig niet. Zijn echte ontsnapping zou vier jaar later plaatsvinden.

Bij een rallywedstrijd in Andorra in 2011, rond de wintertesten van de Formule 1, ging het helemaal mis voor Kubica. Hij schoof van de weg en raakte de vangrail. Die vangrail veerde niet mee, maar doorboorde de auto waarin Kubica zat. Zijn arm werd hard geraakt en de Pool raakte zwaargewond. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en het leek meteen einde carrière. Zijn arm hoefde dan niet geamputeerd te worden, maar de schade was enorm. Acht seizoenen lang moest Kubica toekijken in de Formule 1, maar in 2019 kwam er een sprookje uit. De toen 34-jarige coureur mocht een seizoen racen bij Williams. Veel potten zou hij niet breken, maar het feit dat hij nog een keer mee kon doen was al bijzonder genoeg.

Kimi Raikkonen - Operatie die niet slecht uitkwam

Na een sabbatical van twee jaar in de Formule 1, waarin hij uitkwam in de rallysport, keerde Kimi Raikkonen in 2012 terug bij het team van Lotus. Dat was het team dat eerder bekendstond als Renault. In zowel 2012 als 2013 was Lotus een typische subtopper. In beide seizoenen lukte het Raikkonen om een Grand Prix te winnen. Daarnaast stonden hij en teamgenoot Romain Grosjean regelmatig op het podium.

Gedurende 2013 kreeg Raikkonen echter een conflict met de leiding van het team. Volgens de Fin werd zijn salaris niet correct uitbetaald en hij dreigde al een keer met stoppen met racen. Dat kwam mede doordat hij voor ieder gescoord WK-punt een bonus van 50.000 euro tegemoet kon zien, wat in twee jaar tot een totaal van maar liefst 19,5 miljoen euro leidde. Toen Raikkonen richting het einde van 2013 last kreeg van een rugblessure, bleek dat de sleutel naar de ontsnapping. Raikkonen liet zich opereren en miste de laatste twee races van het seizoen. Vanaf 2014 zou The Iceman wederom voor Ferrari uitkomen.

Pascal Wehrlein - Koprol bij Race of Champions 2017

De Race of Champions is het evenement waar bekende coureurs het individueel en met landenteams tegen elkaar opnemen. Dit jaar wordt het toernooi gehouden in de Zweedse sneeuw. Vroeger werd er vaak een stadion uitgekozen waarin de coureurs het in verschillende type auto’s op een gesplitst parcours tegen elkaar opnemen.

Bij de editie van 2017 in Miami bestond de Duitse inzending uit viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel en Pascal Wehrlein. Wehrlein reed in 2016 voor Manor in de Formule 1, en maakte in 2017 de overstap naar het team van Sauber. De eerste races bij zijn nieuwe team zou Wehrlein echter missen. Tijdens het individuele toernooi reed hij na de finish zomaar rechtdoor. Eerst raakte hij een reclamebord, daarna tegenstander Felipe Massa en toen vloog hij zelfs over de kop. Saillant detail is dat er in de bijrijdersstoel altijd een fan zit, die mee mag rijden met de snelle coureurs. In eerste instantie waren zowel Wehrlein als de bijrijder ongedeerd, later moest de Duitse coureur toch rust nemen.