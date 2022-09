Het was bloedspannend richting de veertiende race van het jaar 2008 op het circuit van Monza. McLaren en Ferrari vochten net als in 2007 om de titel. Voor McLaren won Lewis Hamilton al meerdere races, waaronder de legendarische zege op Silverstone waarin hij bijna het hele veld op een ronde zette. Zijn teamgenoot Heikki Kovalainen deed het wat minder, maar kon in Hongarije net voor de zomerstop toch zijn eerste overwinning pakken. Bij Ferrari leek Felipe Massa de overhand te hebben op regerend wereldkampioen Kimi Raikkonen. Ook BMW had een competitieve auto, waarmee Robert Kubica in de Grand Prix van Canada zegevierde.

De week voorafgaand aan de Italiaanse GP was controversieel. Lewis Hamilton won een week eerder de race in België, maar kreeg na de finish een tijdstraf van 25 seconden omdat hij voordeel zou hebben behaald door buiten de baan te rijden. Hamilton gaf na het afsnijden van de busstop-chicane de positie terug aan Raikkonen, maar pakte hem in bocht 1 meteen weer terug. Hij zou tot na die bocht hebben moeten wachten. Het kostte Hamilton vier punten in een bizar spannend WK.

Lewis Hamilton in gevecht met Kimi Raikkonen in België. Foto: Sutton Images

Net als in Spa was het weekend in Monza regenachtig. Sterker nog: de kwalificatie en race waren kletsnat. Op zaterdag was het allemaal een kwestie van timing. Wie zou op precies het juiste moment naar buiten gaan? In ieder geval niet Lewis Hamilton. De jonge Brit strandde in Q2 op plek vijftien. Ferrari-coureurs Massa en Raikkonen zakten ook door het ijs met respectievelijk de zesde en veertiende plaats op de startopstelling. Toch hadden de Italiaanse tifosi alle reden om te juichen. Een toen piepjonge Duitser pakte in normaal gesproken een van de slechtste wagens van het veld de pole-position. Sebastian Vettel kende een beroerde seizoensstart met veel uitvalbeurten. De Toro Rosso was niet betrouwbaar en Vettel was vaker dan hij wilde betrokken bij ongelukken. Nu timede hij zijn ronde precies goed en mocht vooraan de grid plaatsnemen. Het feest voor Toro Rosso kon niet op, want Sebastian Bourdais klokte de vierde tijd. De dag van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz kon helemaal niet meer stuk, want Mark Webber stond in de wagen van het hoofdteam (Red Bull Racing) op de derde plek.

Op zondag was de spanning groot. Kon Lewis Hamilton zich terugvechten naar voren? Ging het duel tussen hem en Massa verder? En wat kon Vettel vanaf die eerste plaats? Het weer was er in elk geval nog niet beter op geworden. De race startte achter de safety car. Sebastian Bourdais viel al terug voordat de race überhaupt begonnen was. Hij liet zijn motor afslaan op de grid en kon achteraan aansluiten. "Ik weet niet zeker wat er mis ging bij de start", zei Bourdais na de race in de pers. "Het lukte me niet om de auto in de eerste versnelling te krijgen en ik liet de flipper vervolgens iets te snel los, waardoor de motor afsloeg. Normaliter grijpt het mechanisme dan in tegen het stilvallen van de motor." Na een paar ronden werd het veld losgelaten en Vettel sprong meteen weg bij het veld. Een stuk verder terug in het veld werd het, zoals verwacht, inderdaad een knokpartij. Hamilton en Massa waren het incident van de week ervoor nog niet vergeten. Beide heren moesten eenmaal een positie teruggeven aan een concurrent na een inhaalactie die net buiten het boekje ging.

Sebastian Vettel in zijn Toro Rosso STR3. Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Op een klein slippertje in de eerste chicane na reed Vettel een foutloze race. Hij maakte relatief vroeg zijn eerste pitstop en halverwege de race kwam hij onder druk te staan van Hamilton die intussen naar de tweede plek was gereden. Vettel kreeg wat lucht toen Hamilton zijn pitstop maakte. De Brit wisselde naar een nieuwe set regenbanden, maar net daarna werden de omstandigheden beter. Daardoor moest iedereen sowieso nog een keer naar binnen en verloor Hamilton weer veel terrein.

Mateschitz stond ondertussen met een grote glimlach in de pitbox van Toro Rosso, toen al het B-team van Red Bull Racing. In het hoofdteam hadden Webber en David Coulthard het lastig. Bourdais reed nog steeds een ronde achter het veld aan. Met Hamilton en Massa buiten de top-vijf en een grote voorsprong op de directe concurrenten achter hem, deed Sebastian Vettel iets wat onmogelijk leek. In een Toro Rosso won hij de Grand Prix van Italië, op pure snelheid. Het was geen race met de ene safety car na de andere, het was geen race waar de toprijders door pech langs de kant kwamen te staan. Maar op snelheid en tactiek pakten Vettel en Toro Rosso de overwinning. De eerste voor Vettel en het team van Toro Rosso. De eerste voor het merk Red Bull, het andere team had nog niet gewonnen.

Sebastian Vettel komt als eerste over de finish. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Ongelooflijk", stamelde Vettel tijdens de persconferentie na afloop van de race. "We hebben de hele race geen problemen met de auto gehad en we hadden een zeer goede strategie. De ronde terug naar de pits en de podiumceremonie waren een geweldige ervaring. Dit is de mooiste dag uit mijn leven, dit zal ik nooit meer vergeten. Ik wil het hele team enorm bedanken. Wie had gedacht dat we nog zover zouden komen, na die moeilijke start van het seizoen? Dit is geweldig.” Teammanager Massimo Rivola kon zijn geluk niet op. “Dit is ongelooflijk en onvergetelijk. Sebastian heeft historie geschreven door de jongste polesitter en de jongste racewinnaar in de Formule 1 te worden. We hebben als team altijd gedroomd om op het podium te komen en om dat dan te kunnen doen na een zege in Monza, dat is nog steeds moeilijk te bevatten. We zijn echter altijd blijven geloven in ons eigen kunnen."

Kovalainen, die tweede werd, wist dat er simpelweg niet meer inzat. "De zege behoorde vandaag duidelijk niet tot de mogelijkheden. Sebastian en Toro Rosso waren hier het hele weekend al een klasse apart. Ik had tijdens mijn eerste stints nog wat problemen met de banden. Ik had moeite om de remmen op temperatuur te houden en snellere tijden te rijden. Ik bleef echter pushen en tegen het einde van de race werd het allemaal iets beter. Deze tweede plaats was echter het maximale wat we vandaag konden doen."

Het podium van de Italiaanse GP met Kovalainen, Vettel en Robert Kubica. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Het zou niet de laatste overwinning zijn van Sebastian Vettel. In 2009 maakte hij de overstap naar Red Bull Racing, waar hij 38 overwinningen en 4 wereldtitels zou binnenhalen. Ook het team van Toro Rosso zou nog een race winnen. Dat was in 2020, onder de naam van AlphaTauri met Pierre Gasly. Het circuit? Juist, opnieuw Monza.