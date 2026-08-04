F1-legendes buigen zich over toekomst van Max Verstappen bij Red Bull

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull blijft een populair onderwerp nu de Nederlander de zomerstop ingaat als zesde in de stand bij de coureurs, met 110 punten achterstand op kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

Nu Red Bull dit seizoen te maken heeft met de extra uitdaging van zijn nieuwe motorenprogramma en met enkele prominente vertrekken in de afgelopen jaren, heeft een panel van Formule 1-legendes zich uitgesproken over de vraag of zij denken dat de viervoudig kampioen bij de renstal uit Milton Keynes blijft of een vertrek zal zoeken.

Hoewel de 28-jarige in verband is gebracht met mogelijke overstappen naar Mercedes en McLaren, heeft hij zich op de vlakte gehouden over zijn toekomst. Naar verluidt kan hij nu, als hij daarvoor kiest, een exitclausule in zijn contract activeren, aangezien hij buiten de top twee in het coureurskampioenschap staat.

Voormalig McLaren-coureur Juan Pablo Montoya is er stellig van overtuigd dat Verstappens recente frustraties over de teamradio een tactiek zijn om druk op het team te zetten, in plaats van bewijs dat hij zal vertrekken. "Ik denk niet dat Max Red Bull wil verlaten. Je zit bij een van de beste F1-teams, waarschijnlijk het beste team van de afgelopen 20 jaar, samen met Mercedes," vertelde hij aan F1.com.

"Je zit op de juiste plek. Ja, het is veranderd omdat veel mensen zijn vertrokken, maar ze presteren nog steeds. Vorig jaar kwamen ze bijna terug en wonnen ze bijna het kampioenschap. Ik denk dat hij dat van het team wil zien, en het gaat er alleen om druk op hen te zetten."

Tweevoudig kampioen Emerson Fittipaldi hoopt dat Verstappen ervoor kiest bij Red Bull te blijven, maar stelde dat als hij toch zou besluiten te vertrekken, dat chaos op de coureursmarkt zou veroorzaken.

"Het is altijd moeilijk om een mening te geven over wat er aan de hand is. Ik ken zijn relatie niet. Ik weet niet wat ze voor volgend jaar doen. Max is een ongelooflijk talent," legde de Braziliaan uit.

"Hij draagt zijn auto op zijn rug. Ik denk dat hij een grote loyaliteit aan het team heeft en dat vind ik mooi. Ik heb het altijd prettig gevonden om vele jaren bij een team te rijden, zolang ik maar kon. Ik denk dat hij die loyaliteit heeft.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Maar mogelijk kan hij vertrekken. Als dat zou gebeuren, zou het stoelendans zijn. Het gaat iedereen in beweging brengen. Ik denk dat dit deel van F1 spannend is. De fans: 'Wie gaat [daar] zijn? Waar gaan ze heen?' Het hoort bij de sport."

Voor voormalig Ferrari-coureur Stefan Johansson is Verstappens frustratie gerechtvaardigd. "Ik kan de frustratie begrijpen. Als je de auto niet hebt, ga je niet winnen," zei hij. "Er is nog nooit een wereldkampioen geweest die niet de beste auto had.

"Dat is de realiteit ervan. Hij verricht meestal nog steeds wonderen, en hij is uiteraard nog steeds ongelooflijk goed. Ik weet zeker dat er geen gebrek aan opties [voor hem] is! Ik denk dat elk team zijn rechterarm zou geven om hem in de auto te hebben."

Gerhard Berger drong er bij Verstappen op aan geduld te hebben met Red Bull terwijl het zich door de hobbels in het powerunitproject heen werkt, en voorspelde dat het team over zes tot 12 maanden weer zeer competitief zal zijn.

"Ik ben fan van Max. Ik denk dat hij een uitstekende coureur is," legde Berger uit. "Als ik naar Red Bull kijk, zie ik dat ze een gloednieuwe motor hebben gebouwd. Ja, ze hebben mensen van andere bedrijven gehaald, maar om te concurreren met de ervaring van Mercedes of Ferrari en al in het eerste jaar waarin je je eigen motor doet competitief te zijn, is eigenlijk behoorlijk indrukwekkend.

"Dat ze op dit moment wat betrouwbaarheidsproblemen hebben, is niet fijn, zeker als het vleugels zijn, maar de anderen hebben ook betrouwbaarheidsproblemen. Ik denk dat als Max rustig met het team blijft werken, en ze nog wat meer goede mensen aan boord krijgen, ik zou zeggen dat ik ze over zes tot 12 maanden weer heel, heel competitief zie zijn."

Drievoudig grandprixwinnaar Thierry Boutsen vroeg zich af hoe lang zijn succes bij een ander team zou duren als hij inderdaad zou besluiten te vertrekken. "Het is heel moeilijk te zeggen. Het is misschien een goed moment om over te stappen, maar misschien is het een slecht moment om over te stappen. Het is zijn beslissing, hoe hij zich voelt," zei hij.

"Hoe je je binnen het team voelt, is heel belangrijk. Bij een overstap naar een nieuw team zal hij zich zeker goed voelen. Hij zal de steun van het team hebben. Maar hoe lang gaat dat duren? Gaat dat net zo lang duren als het bij Red Bull heeft geduurd? Ik weet het niet.

"Ik kan hem niet adviseren – hij doet wat hij wil doen. Ik zou graag zien wat hij doet. Het zal heel interessant zijn voor hemzelf, voor de rest van de F1 en voor de rest van de wereld, zou ik zeggen. Hij heeft daar altijd in een goede positie gezeten en hij heeft races gewonnen. Hij won vorig jaar bijna het kampioenschap, en als hij de problemen in Oostenrijk en Groot-Brittannië [dit seizoen] niet had gehad, zou het er heel anders uitzien. Dus hij zit er niet ver vanaf."