F1 leaset beroemde Las Vegas Sphere: “Kosten dekken met reclame”

De Sphere bevindt zich bij bocht 5 van het nieuwe Formule 1-stratencircuit in Las Vegas. De bolvormige entertainmentarena werd pas eind september dit jaar geopend, maar is nu al één van de trekpleisters van de Amerikaanse gokstad. Het gebouw heeft aan de buitenkant dusdanig veel LED-lichten dat er van alles op geprojecteerd kan worden. Dat gaat de Formule 1 ook zeker doen, vertelt Liberty Media CEO Greg Maffei.

“Dit jaar hebben we de Sphere een soort van geleased, zowel intern als extern”, vertelt Maffei. “De race passeert de Sphere, dus we rijden over hun terrein. Alle reclame-uitingen op de Sphere gedurende de race zijn voor een vast tarief in onze handen. We hebben dat gebundeld in enkele sponsordeals en hebben ook reclame rechtstreeks verkocht aan bepaalde partijen. Dat zal een deel van onze kosten dekken. Deze kosten waren noodzakelijk voor ons, omdat we hun terrein nodig hebben.”

“Maar daarnaast is het een inkomstenmogelijkheid voor ons”, refereert Maffei aan het leasen van de Sphere. Zo is er de zondagochtend na de race een herstelbrunch. “En die zal je ook nodig hebben na zaterdag. Dan zullen we binnen ook de hoogtepunten van de race uitzenden.” De Formule 1 hoopt in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van de Sphere, maar nu was er relatief weinig tijd om plannen te maken. Maffei: “We hebben een relatie voor de lange termijn met de Sphere, dus ik denk dat we ons programma zullen uitbreiden. Nu wisten we niet zeker of de Sphere op tijd klaar zou zijn. Daarnaast moesten we ons haasten om zelf op tijd klaar te zijn. Deze combinatie maakte het lastig om plannen te maken.”

F1 onderbreekt U2

U2 is bezig met een reeks concerten in de Sphere, maar heeft dit voor bijna een maand moeten onderbreken vanwege de komst van de Formule 1 naar Las Vegas: het laatste optreden van de Ierse rockband was op 4 november, het volgende is pas op 1 december. “Na vanavond nemen we even pauze. We geven Las Vegas terug aan de Formule 1”, zei U2-zanger Bono na het laatste concert tegen het publiek. “Als je niet weet wat F1 is: het is een sport waarin heel nette, slanke, serieuze mannen en wat buitengewone vrouwen in een raket stappen en proberen op aarde te blijven, in plaats van een baan om de aarde te maken of iets dergelijks. Eigenlijk is het net rock-'n-roll, maar dan minder gevaarlijk.”

