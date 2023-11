Hoe laat start de F1-race in Las Vegas?

Start lokale tijd: zaterdag 18 november 22.00 uur

Start Nederlandse tijd: zondag 19 november 07.00 uur

De Grand Prix van Las Vegas 2023 vindt lokale tijd plaats op zaterdagavond 18 november. De race begint om 22.00 uur in de Amerikaanse avond. Dat is 07.00 uur op zondagochtend in Europa. De coureurs rijden 50 ronden over het 6,2 kilometer lange stratencircuit door hartje Las Vegas.

Formule 1 tijden: Tijdschema GP van Las Vegas

Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Donderdag 16 november

20.30u - 21.30u Vrijdag 17 november

05.30u - 06.30u Tweede vrije training Donderdag 16 november

00.00u - 01.00u Vrijdag 17 november

09.00u - 10.00u Derde vrije training Vrijdag 17 november

20.30u - 21.30u Zaterdag 18 november

05.30u - 06.30u Kwalificatie Zaterdag 18 november

00.00u - 01.00u Zaterdag 18 november

09.00u - 10.00u Grand Prix van Las Vegas Zaterdag 18 november

22.00u - 00.00u Zondag 19 november

07.00u - 09.00u

Formule 1 live kijken: GP van Las Vegas

Viaplay

Start voorbeschouwing: 06.00 uur

Start race: 07.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 09.45 uur

De Grand Prix van Las Vegas wordt live uitgezonden op Viaplay. De voorbeschouwing op de race begint om 06.00 uur. Presentator Koen Weijland ontvangt analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung in de studio. Samen kijken ze kort terug op de kwalificatie en blikken ze vooruit op de aanstaande race. Op het circuit brengt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws naar de huiskamers. Hij wordt bijgestaan door voormalig Formule 1-coureur David Coulthard en analist Mike Hezemans. Het liveverslag van de wedstrijd begint om 06.55 uur. Commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen het commentaar bij de beelden, bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control en de deskundigen op het circuit. Na de finish wordt de podiumceremonie uitgezonden, waarna er wordt teruggeschakeld naar de studio voor een uitgebreide analyse van de belangrijkste momenten. Van tijd tot tijd onderbreekt Van Koldenhoven met interviews met de hoofdrolspelers. Het programma loopt door tot ongeveer 09.45 uur.

F1 kijken op Viaplay

In Nederland wordt Formule 1 niet meer kosteloos uitgezonden op openbare televisiezenders. Viaplay heeft de uitzendrechten en vereist een abonnement voor toegang. Het maandelijks opzegbare Viaplay-abonnement kost €15,99 per maand, terwijl het jaarabonnement sinds september niet meer beschikbaar is.

Diverse providers zoals KPN, Ziggo en Odido bieden specifieke Viaplay-pakketten als onderdeel van hun dienstverlening aan. Hiermee kun je direct een Viaplay-abonnement afsluiten en zo de Formule 1-actie op zaterdag en zondag via een specifiek tv-kanaal bekijken. Hieronder vind je de meest recente prijzen en aanbiedingen van deze providers.

F1-update: Wat staat Max Verstappen en zijn F1-collega's te wachten tijdens de GP van Las Vegas?

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 06.00 uur

Start race: 07.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 09.40 uur

Een alternatieve manier om de Grand Prix van Las Vegas te volgen, is via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. F1TV Pro verzorgt live verslag van alle sessies tijdens het raceweekend in de gokstad, met de mogelijkheid om de content later on-demand terug te kijken. De uitzending op F1TV Pro begint om 06.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing, waar internationale experts interviews afnemen, eerdere hoogtepunten van het weekend analyseren en de laatste achtergrondinformatie delen. Vanaf 06.55 uur schakelt F1TV Pro over naar livebeelden van de race, en abonnees hebben de keuze uit verschillende taalopties, waaronder Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees. Na de race wordt een uitgebreide nabeschouwing gepresenteerd, met analyses en interviews met de coureurs.

Wat betreft de kosten biedt F1TV Pro twee abonnementsopties. Een jaarabonnement kost €64,99, terwijl de maandelijks opzegbare optie beschikbaar is voor €7,99 per maand (of €95,88 per jaar). Met beide abonnementen krijg je toegang tot alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix, evenals historische races en extra functies zoals live timing, driver tracker en onboards van alle coureurs.

Neem snel een abonnement op F1TV Pro en mis niets van de Grand Prix van Las Vegas!

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De Nabeschouwing: 17.00 uur tot 17.55 uur

Zender: Kanaal 14 en Ziggo Sport Select

Ziggo mag in 2023 de Formule 1 niet meer live uitzenden. Wel zijn er samenvattingen te zien van de belangrijkste sessies. Zo zijn de hoogtepunten van de Grand Prix van Las Vegas te zien in het Race Café. Deze uitzending begint om 17.00 uur. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten in de studio. De uitzending begint met een uitgebreide samenvatting van de race, waarna de belangrijkste momenten worden geanalyseerd. Het programma duurt tot 17.55 uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Las Vegas

Start uitzending: 17.26 uur

Zender: NPO1

In 2023 zal de Formule 1 niet live te zien zijn op openbare televisiezenders. Toch brengt de NOS op zondagmiddag een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Las Vegas. De uitzending vangt aan om 17.26 uur en start met de hoogtepunten van de race. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers zal de belangrijkste momenten uit de wedstrijd analyseren. Het programma heeft een duur van dertig minuten.

F1 Las Vegas: Hoe laat komt de race op tv

Voor de Grand Prix van Las Vegas zijn verschillende kijkopties beschikbaar, afhankelijk van je voorkeur en abonnement. Viaplay en F1TV Pro bieden uitgebreide live-uitzendingen en toegang tot alle sessies on-demand. Ziggo Sport Race Café en de NOS voorzien in samenvattingen en analyses.