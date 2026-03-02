Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

F1-kwalificaties vanaf 2026 met elf teams: zo werkt het

De Formule 1 telt in 2026 maar liefst elf teams met de komst van Cadillac, wat geleid heeft tot subtiele wijzigingen in de regels voor de kwalificatie.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Pitstraat Baku

Foto door: Peter Fox

Voor het eerst sinds 2016 telt de Formule 1 weer elf teams op de grid. Dat resulteert in 22 auto's die de baan moeten delen, wat ook tot hectischere kwalificatiesessies kan leiden op circuits als Monaco. Het heeft bovendien gevolgen voor de regels voor de sprintkwalificatie en de kwalificatie, aangezien er nu twee extra auto's meedoen. In voorgaande jaren was het gebruikelijk dat er in Q1 twintig coureurs aan de start verschenen, waarna de vijf langzaamste coureurs afvielen. In Q2 gebeurde hetzelfde: de resterende vijftien coureurs na Q1 streden om een plek in Q3, waar plek is voor tien coureurs.

Vanaf het Formule 1-seizoen 2026 gelden er iets andere regels. Aan de hoeveelheid beschikbare tijd is voor de eerste twee kwalificatiesegmenten en de sprintkwalificatiesegmenten niets veranderd, zoals te zien valt in het sportief reglement, dat sinds dit jaar bekendstaat als 'Sectie B' van de FIA-regels.

Onder B2.2.2 - betreffende de sprintkwalificatie - en B2.4.2 - betreffende de kwalificatie - zijn die tijden ongewijzigd gebleven. Zodoende duren de sprintkwalificaties - SQ1, SQ2 en SQ3 - respectievelijk twaalf, tien en acht minuten. Tussen elke sessie zit dan een pauze van zeven minuten, waardoor de sprintkwalificatie zonder onderbrekingen 44 minuten duurt.

De eerste twee kwalificatiesessies - Q1 en Q2 - duren zoals gebruikelijk achttien en vijftien minuten, met een pauze van zeven minuten na Q1 en een net zo lange onderbreking na Q2. In de aangepaste regels voor het seizoen 2026 is er op de valreep nog wel een wijziging aangebracht in de hoeveelheid tijd in Q3. Deze sessie duurde normaliter twaalf minuten, maar dat is nu veranderd naar dertien minuten. De extra minuut is het gevolg van het inkorten van de onderbreking na Q2, die voorheen acht minuten duurde. Zodoende blijft de kwalificatie - mits er geen uitstel is door incidenten - als geheel één uur duren.

Naast een extra minuut voor Q3 is er ook een wijziging in de hoeveelheid afvallers per sessie. De FIA heeft besloten om per sessie telkens één auto meer af te laten vallen - wat in 2016 ook het geval was met de elf teams op de grid. Dat betekent dat er na SQ1 en Q1 zes coureurs afvallen en er nog zestien coureurs overblijven in SQ2 en Q2. In die sessie vallen opnieuw de zes langzaamste coureurs af, zodat SQ3 en Q3 traditiegetrouw een strijd om de pole-position worden met tien coureurs. 

Overzicht: Kwalificatieformat Formule 1-seizoen 2026

Sessie

 Duur aantal deelnemende coureurs aantal afvallers aan het einde van sessie coureurs die doorgaan Gridposities die bepaald worden
Q1 18 minuten 22 6 langzaamste 16 snelste P17–P22
Q2 15 minuten 16 6 langzaamste 10 snelste P11–P16
Q3 13 minuten 10 - - P1–P10

Overzicht: Sprintkwalificatieformat Formule 1-seizoen 2026

Sessie

 Duur aantal deelnemende coureurs aantal afvallers aan het einde van sessie coureurs die doorgaan Gridposities die bepaald worden
SQ1 12 minuten 22 6 langzaamste 16 snelste P17–P22
SQ2 10 minuten 16 6 langzaamste 10 snelste P11–P16
SQ3 8 minuten 10 - - P1–P10
