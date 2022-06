F1-kwalificatie voor GP Azerbeidzjan begint een kwartier later

De afsluitende vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan had normaliter om 13.00 uur Nederlandse tijd in gang geschoten moeten worden. Dat was echter buiten een crash in de slotronde van de Formule 2-sprintrace gerekend. Reparaties aan de baanafzetting bleken nodig, meer specifiek het vervangen van de Tecpro barrier in bocht 1. De herstelwerkzaamheden hebben tot een uitstel van vijftien minuten geleid en die vertraging krijgt ook gevolgen voor de kwalificatie later vandaag.

Op basis van het sportieve reglement - artikel 39 om precies te zijn - moet er twee uur tussen het einde van de laatste training en de start van de kwalificatie zitten. De wedstrijdleiding kan die regel omzeilen door zich op overmacht, oftewel force majeure, te beroepen, maar daar is in dit geval niet voor gekozen door Niels Wittich en de zijnen.

De FIA heeft namelijk in een officieel statement laten weten: "Een korte update na de uitgestelde start van de derde vrije training, die te wijten was aan reparaties aan de baanafzetting na de Formule 2-sprintrace. De start van de kwalificatie zal daardoor vijftien minuten later zijn dan gepland, in overeenstemming met artikel 39 van het sportieve reglement." Het betekent dat de kwalificatie om 16.15 uur Nederlandse tijd zal aanvangen, hetgeen 18.15 uur lokale tijd is. De kwalificatie zal daardoor tot 19.15 uur lokale tijd duren, slechts een uur voor de verwachte zonsondergang in Baku. Een overvloed aan rode vlaggen en chaos is derhalve niet gewenst voor de wedstrijdleiding.