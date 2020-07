Ook F1-kwalificatie uitgesteld tot nader bericht door regenval

De Formule 1 kiest daarmee voor een aanpak vergelijkbaar met die voor de derde vrije training. Ook toen teisterde een aanzienlijke hoeveelheid hemelwater de koningsklasse en ook toen koos de wedstrijdleiding in eerste instantie voor 'uitstel tot nader bericht'. Van uitstel kwam vervolgens afstel, de derde training werd na ruim veertig minuten alsnog definitief afgelast.

Voor de kwalificatie wenste men nog niet zo'n rigoureus besluit te nemen. "We zullen de weersomstandigheden aan het begin van de kwalificatie pas beoordelen", liet Masi na het afgelasten van die derde training weten. "Dan zullen we de sessie weer tot nader order uitstellen en de weersomstandigheden gedurende de dag blijven bekijken." Voordeel is dat het voor de kwalificatie eventjes droog werd, al kon de medische helikopter nog altijd niet opstijgen. Dit is een belangrijk veiligheidsaspect, aangezien de aanrijtijd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis over de weg een uur bedraagt. Daarnaast is het rond de klok van 15.00 uur weer opnieuw beginnen te regenen.

Mocht de kwalificatie vandaag (zaterdag) helemaal geen doorgang meer kunnen vinden, dan blijven er nog twee opties over. Te beginnen met het uitstellen van de beslissende tijdstraining tot zondagochtend. Dit plan lijkt best reëel, aangezien de weersverwachtingen voor zondag een stuk beter zijn. In dat geval lijkt de F1-kwalificatie om 10.00 uur te beginnen en sneuvelt de sprintrace van de Formule 2. Maar mocht dit om wat voor reden dan ook onhaalbaar blijken, dan neemt men de uitslag van de tweede training als uitgangspunt. In dat geval mag Max Verstappen zondag vanaf de beste startplek vertrekken en krijgt hij Valtteri Bottas aan zijn zijde.