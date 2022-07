Max Verstappen zal met een goed gevoel afreizen naar Silverstone, waar dit weekend de Britse Grand Prix op het programma staat. Na zijn sterke zege in Canada heeft hij een voorsprong van liefst 46 punten op teamgenoot Sergio Perez in de WK-stand. Ferrari-rivaal Charles Leclerc volgt op nog eens 3 punten. Toch zullen de Limburger en zijn team niet op hun lauweren gaan rusten en ook op Silverstone voor de winst gaan.

Veel Formule 1-fans kunnen de Grand Prix van Groot-Brittannië van 2021 nog wel herinneren. Titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen met elkaar in aanraking in de openingsronde, waarna de Red Bull-coureur op hoge snelheid in de banden eindigde. Gelukkig kon hij zonder blessures uitstappen, maar de toon voor de rest van het jaar was gezet. Dit jaar kan Mercedes zich nog niet mengen in de strijd om de hoofdprijzen. Mogelijk komt daar op Silverstone door nieuwe updates en de verbeterde W13 verandering in. Ferrari zal na de teleurstellende reeks hard willen terugslaan om de titel niet al voor de zomerpauze definitief uit het oog te verliezen. Kortom: er staat heel wat op het spel.

Video: Max Verstappen over de geheimen van een rondje Silverstone

Hoe laat start de F1-kwalificatie op Silverstone?

Datum: Zaterdag 2 juli 2022

Start lokale tijd: 15.00 uur

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone vindt plaats op zaterdag 2 juli. De sessie gaat om 15.00 uur lokale tijd van start. Door het uur tijdsverschil met Engeland is dat om 16.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie bestaat uit drie segmenten. Onder normale omstandigheden weten we rond de klok van 17.00 uur Nederlandse tijd wie er vanaf pole-position mag vertrekken.

Formule 1-tijden: Tijdschema F1 Silverstone

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 1 juli Eerste vrije training 14.00u - 15.00u 13.00u - 14.00u Vrijdag 1 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 2 juli Derde vrije training 13.00u - 14.00u 12.00u - 13.00u Zaterdag 2 juli Kwalificatie - Q1 16.00u - 16.18u 15.00u - 15.18u Zaterdag 2 juli Kwalificatie - Q2 16.25u - 16.40u 15.25u - 15.40u Zaterdag 2 juli Kwalificatie - Q3 16.48u - 17.00u 15.48u - 16.00u Zondag 3 juli Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 18.00 uur

De Nederlandse Formule 1-aanbieder Viaplay zendt een uitgebreide voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië uit. De uitzending begint om 15.30 uur. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen de analisten Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung. Zij blikken vooruit op de naderende sessie. Ook wordt er geschakeld met de experts op locatie, waaronder pitreporter Stephane Kox en voormalig Formule 1-kampioen Mika Hakkinen. Vanaf 15.55 uur krijgen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord. Zij verzorgen het liveverslag bij de tijdtraining. Na afloop wordt er in de studio nog uitgebreid nagepraat en worden de belangrijkste momenten geanalyseerd. Stephane Kox zal op locatie de hoofdrolspelers interviewen.

Viaplay biedt naast het liveverslag nog een aantal extra features. Zo krijg je de beschikking over livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en thuisrijder George Russell. Een abonnement op Viaplay is verkrijgbaar voor 13,99 euro per maand. Tot 1 augustus geldt een actietarief van 9,99 euro per maand.

F1TV

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

Ook F1TV zendt in Nederland live alle Formule 1-actie uit. De uitzending van de kwalificatie op Silverstone wordt voorafgegaan door een voorbeschouwing. Vanaf 15.30 uur blikken internationale experts op locatie vooruit op de naderende sessie. Om 15.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie. Kijkers kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na afloop vindt een nabeschouwing plaats met analyses van de internationale experts en interviews met de hoofdrolspelers. Dit duurt tot ongeveer 17.30 uur Nederlandse tijd.

Met F1TV krijg je ook toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs. Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro. Er is ook een maandelijkse variant verkrijgbaar voor 7,99 euro.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.30 uur

Einde uitzending: 18.05 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt in 2022 alleen nog de samenvattingen uit van de Formule 1-actie. De rechten voor het liveverslag zijn immers over naar Viaplay. De hoogtepunten van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië worden vanaf 17.30 uur uitgezonden. Het programma duurt ongeveer een half uur. De beelden worden van commentaar voorzien door Olav Mol. De uitzending is voor klanten van Ziggo te zien via het gratis kanaal 14. Met een Ziggo Sport Totaal-abonnement bekijk je de samenvatting op de Select-zender.

F1 Silverstone: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaand overzicht vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 18.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.30u - 17.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.30u - 18.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Hoe kan ik in 2022 Formule 1 kijken op tv?

Met een Viaplay-abonnement bij je provider

Met de Viaplay- of F1TV-app op een Smart TV

Casten met bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast

In 2022 kan je in Nederland de Formule 1 live kijken met Viaplay en F1TV. Dit zijn allebei streamingdiensten. Viaplay heeft de handen ineengeslagen met providers Ziggo, KPN, Delta en Caiway. Klanten van deze aanbieders kunnen via een speciaal kanaal de F1-actie rechtstreeks op televisie kijken. Hiervoor is een abonnement nodig. Dit is af te sluiten bij je provider en kost 13,99 euro per maand.

Wie over een Smart TV beschikt, kan de uitzendingen ook rechtstreeks via de app op de televisie kijken. Hiervoor is wel een abonnement bij Viaplay of F1TV nodig. Zonder Smart TV is het mogelijk om als abonnee de uitzendingen te casten naar je televisie. Hiervoor maak je gebruik van bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV.