De absolute slotfase van het ingekorte Formule 1-seizoen 2020 is aangebroken. Er staan nog slechts vier Grands Prix op het programma voordat de lange, stille winter aanbreekt. Dit weekend is het circus te gast in Turkije, waar sinds 2011 geen Grand Prix meer verreden werd. Istanbul Park bood uitkomst aan F1-eigenaar Liberty Media toen vele circuits en landen vanwege de coronapandemie geen race konden huisvesten. Daarom staat deze race met een eenjarige deal op de kalender, al hoopt de lokale organisatie met deze gunst een plekje op het programma voor de komende jaren te kunnen afdwingen.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije?

Datum: Zaterdag 14 november 2020

Start Nederlandse tijd: 13.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Turkije op Istanbul Park vindt plaats op zaterdag 14 november 2020. Een kwalificatiesessie duurt zonder onderbrekingen ongeveer een uur. Aan het einde van de sessie weten we wie er in de eerste Turkse GP sinds 2011 op pole-positie mag vertrekken.

Hoe werkt de F1-kwalificatie?

Een F1-kwalificatietraining bestaat uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. Deze duren respectievelijk 18, 15 en 12 minuten. In de eerste fase komen alle twintig coureurs in actie en gaan ze op jacht naar hun snelste tijden. Na het vallen van de vlag mag de top-15 door naar het volgende segment. De vijf langzaamste coureurs vallen af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze wordt de klok weer op nul gezet en gaan de overgebleven vijftien coureurs opnieuw naar buiten voor een snelle ronde. Na vijftien minuten trainen vallen opnieuw de vijf langzaamste rijders af: hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met vijftien. De top-10 gaat door naar de beslissende Q3. Ze krijgen hiervoor een extra setje banden. De banden waarop ze in Q2 hun snelste tijd hebben genoteerd zijn ook de banden waarop ze de race moeten starten, tenzij de weersomstandigheden veranderen van droog naar nat of vice versa. De top-10 gaat in twaalf minuten op jacht naar de pole-positie.

Tijdschema Grand Prix van Turkije

Sessie Nederlandse tijd Vrije training 1 Vrijdag 13 november

09:00 - 10:30 Vrije training 2 Vrijdag 13 november

13:00 - 14:30 Vrije training 3 Zaterdag 14 november

10:00 - 11:00 Q1 Zaterdag 14 november 13:00 - 13:18 Q2 Zaterdag 14 november 13:25 - 13:40 Q3 Zaterdag 14 november 13:48 - 14:00 Race Zondag 15 november

11:10 - 13:10

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 12.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 12.45 uur Nederlandse tijd

Wil je in Nederland op televisie naar Formule 1 kijken? Dan zijn er twee mogelijkheden: via de zender RTL Deutschland of middels een pakket van aanbieder Ziggo. RTL Deutschland zendt live de kwalificatie en race uit. De zender zit in het gratis pakket van nagenoeg alle televisieaanbieders in Nederland. De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije begint om 12.45 uur. De analisten van dienst beschouwen kort voor op de aanstaande sessie, waarna men live overschakelt naar het circuit. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL terug te vinden op kanaal 47. Abonnees van Ziggo kijken via kanaal 58. Met T-Mobile Thuis kijk je via kanaal 397, met Tele2 via 223.

De andere manier is via een abonnement op Ziggo. Deze aanbieder beschikt over de exclusieve uitzendrechten van de Formule 1 en heeft diverse opties beschikbaar gesteld. Abonnees kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de kwalificatie en de race kijken. Wil je ook de vrije trainingen volgen? Dan is de aanvullende betaalmodule Ziggo Sport Totaal aan te schaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar kijk je live naar de trainingen, maar ook naar races van andere kampioenschappen als DTM en IndyCar. Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is ook beschikbaar voor klanten van andere aanbieders.

Voorafgaand aan de live-uitzending van de kwalificatie vindt op Ziggo een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos bespreken de belangrijkste zaken. Ook tussen de kwalificatiesegmenten worden de voornaamste momenten onder de loep genomen. De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije op Ziggo begint om 12.15 uur.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

Kijk je Formule 1 liever op je mobiel, tablet of pc? Dan zijn er in Nederland twee officiële livestreams beschikbaar. F1TV Pro is is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races. Bovendien krijg je toegang tot extra features als livetiming, live driver tracker en onboardcamera’s met boordradio’s van alle coureurs. Je kunt kiezen naar welke commentator je wilt luisteren. Buiten de raceweekends om worden documentaires, analyses en nieuwsuitzendingen over de Formule 1 uitgezonden. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Ook Ziggo heeft een eigen streamingsdienst: Ziggo Sport Go. Hier krijg je net als bij Ziggo Sport Totaal toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Daar kijk je live naar de Formule 1-trainingen, kwalificaties en races. Het commentaar wordt geleverd door Olav Mol, Jack Plooij en Rick Winkelman. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand en is voor iedereen beschikbaar.