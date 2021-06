De tweede horde van de eerste triple header in het Formule 1-seizoen 2021 is aangebroken: de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring. Na de schier eindeloze asfaltvlakte van Circuit Paul Ricard staat nu een meer ‘old school’ circuit te wachten met gras en grind langs de baan en weinig ruimte voor fouten. Spektakel gegarandeerd, zo bleek de afgelopen jaren al veelvuldig.

Onboard: Een virtuele ronde over de Red Bull Ring

De strijd om de Formule 1-titel gaat onverminderd verder. Vorig jaar zegevierde Mercedes in beide races op de Red Bull Ring, de jaren ervoor was Max Verstappen in zijn Red Bull juist ongenaakbaar. Aangezien er twee races op de Red Bull-faciliteit plaatsvinden, kan hier een belangrijke slag geslagen worden in de strijd om het kampioenschap. De dubbele Oostenrijkse ronde begint met de GP van Stiermarken (de Nederlandse benaming voor Steiermark), vernoemd naar de regio waarin het circuit gelegen is.

Hoe laat begint de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken?

Datum: Zaterdag 26 juni 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring wordt verreden op zaterdagmiddag 26 juni. De sessie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd met het eerste segment, Q1 genaamd. Het tweede gedeelte Q2 gaat om 15.25 uur van start. De beslissende strijd om de pole-positie (Q3) start om 15.48 uur. Rond de klok van 16.00 uur weten we de startopstelling voor de race.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Stiermarken

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 25 juni 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 25 juni 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 26 juni 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 26 juni 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 26 juni 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 26 juni 15.48u-16.00u Race Zondag 27 juni 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie Red Bull Ring op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 15.00 uur Nederlandse tijd

Formule 1 kijken op tv in Nederland kan alleen via Ziggo, de sport is niet via het openbare net te bewonderen. Ziggo heeft de exclusieve uitzendrechten voor 2021 in handen, volgend jaar gaan de rechten over naar de streamingdienst Viaplay van NENT. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de vrije trainingen, kwalificatie en de race kijken. De vrije trainingen worden becommentarieerd door Rick Winkelman, Olav Mol verzorgt de verslaggeving van de kwalificatie en de race.

Wie geen abonnement op Ziggo heeft maar toch Formule 1 wil kijken, kan het abonnement Ziggo Sport Totaal afsluiten. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Hier wordt live verslag gedaan van alle F1-actie maar je kijkt er ook naar andere kampioenschappen als DTM, IndyCar en W Series.

De voorbeschouwing van Ziggo op de Formule 1-kwalificatie begint om 14.15 uur. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos bespreken de voornaamste onderwerpen uit de Formule 1 en blikken terug op de belangrijkste gebeurtenissen uit de vrije trainingen.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Ziggo heeft in Nederland het alleenrecht om de Formule 1 uit te zenden. Wie op zoek is naar een legaal alternatief, kan het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier wordt ook live alle actie uitgezonden en je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren. Onder meer Olav Mol en Martin Brundle zijn beschikbaar. Ook krijg je toegang tot extra hulpmiddelen om de kwalificatie nog beter te volgen: livetiming, driver tracker om te zien waar een coureur op de baan rijdt en onboardcamera’s van je favoriete rijder. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per maand.

F1-update tijdens het raceweekend

Motorsport.com Nederland houdt je tijdens het Formule 1-weekend volledig op de hoogte van het laatste nieuws, achtergronden en insights vanuit de paddock. Wil je echt alle ins en outs horen van onze F1-experts? Hou dan het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland in de gaten. Van donderdag tot en met zondag komt hier aan het einde van de dag een analyse van onze Formule 1-journalist Ronald Vording en redacteur Koen Sniekers. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen van de dag, analyseren de prestaties van Max Verstappen en hebben ook nog regelmatig een leuke prijs om weg te geven. Abonneer je hier op ons kanaal en mis niets!

Formule 1 Café op Ziggo Sport

Kan je geen genoeg krijgen van de Formule 1 en ben je op zoek naar wat gezellige cafépraat over de sport? Dan kan je op vrijdagavond terecht bij het Formule 1 Café. Dit is een live praatprogramma van Ziggo. Presentator Rob Kamphues ontvangt in ‘de gezelligste autosportkroeg van Nederland’ diverse gasten om over de sport te praten. Vaste analisten als Robert Doornbos en Tom Coronel schuiven aan, evenals F1-geek Rob van Gameren. Zij worden bijgestaan door speciale gasten uit de sport.

Hoe laat begint Formule 1 Café?

Het programma staat tijdens het F1-seizoen elke vrijdagavond gepland en begint om 22.30 uur. De uitzending duurt een uur en wordt live opgenomen in een studio in Hilversum. Momenteel is het vanwege de coronamaatregelen nog niet toegestaan om als publiek aanwezig te zijn bij een uitzending.