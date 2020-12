De laatste races van het compacte Formule 1-seizoen 2020 vinden plaats in het Midden-Oosten. In een triple-header wordt eerst tweemaal Bahrein aangedaan, waarna de finalerace in Abu Dhabi plaatsvindt. De eerste race op het Bahrain International Circuit zal de geschiedenisboeken ingaan vanwege de miraculeuze ontsnapping van Romain Grosjean. De Fransman crashte in de openingsronde zwaar en knalde door de vangrails. Zijn Haas brak in twee stukken en er ontstond een enorme vlammenzee. De Fransman bevond zich bijna een halve minuut middenin het vuur alvorens hij gelukkig kon ontsnappen. Grosjean kwam er met relatief lichte verwondingen vanaf maar het had vele malen slechter kunnen aflopen. De Fransman wordt deze race vervangen door Haas-reservecoureur Pietro Fittipaldi.

Op dinsdag werd bekend dat ook wereldkampioen Lewis Hamilton de GP van Sakhir zal missen. De Brit heeft positief getest op COVID-19 en zit inmiddels in zelfisolatie. Hij maakt het naar eigen zeggen goed maar mag dit weekend niet in actie komen. Zijn plek bij de kampioensformatie wordt ingenomen door Mercedes-talent George Russell. Hij wordt op zijn beurt bij Williams vervangen door Jack Aitken.

Dit weekend racet het Formule 1-circus op hetzelfde circuit maar kiest men voor een andere configuratie. Het ‘outer circuit’ is minder dan 3,5 kilometer lang, waardoor de rondetijden in de kwalificatie onder de 55 seconden zullen duiken. De baan bestaat vooral uit rechte stukken met slechts enkele bochten. Afgelopen weekend ging de strijd om de zege tussen Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Max Verstappen. Kan de Nederlander dit weekend een treetje hoger op het ereschavot eindigen, nu zijn voornaamste rivaal vanaf de zijlijn moet toekijken?

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir?

Datum: Zaterdag 5 december 2020

Start Nederlandse tijd: 18.00 uur

Start lokale tijd: 20.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Sakhir op het ‘outer circuit’ van het Bahrain International Circuit vindt plaats op zaterdag 5 december. De sessie start om 18.00 uur Nederlandse tijd, dat is 20.00 uur lokale tijd. Zonder onderbrekingen duurt de kwalificatie ongeveer een uur. De Formule 1 heeft niet eerder gereden op deze configuratie van het circuit.

Hoe werkt de F1-kwalificatie?

Een Formule 1-kwalificatietraining wordt opgedeeld in drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. Deze sessies duren respectievelijk 18, 15 en 12 minuten. In het eerste segment gaan alle twintig rijders op jacht naar hun snelste tijd. Na het vallen van de vlag vallen de vijf langzaamste coureurs af. Hun gereden rondetijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig, eventuele gridstraffen uitgezonderd. Na een korte pauze komen de overgebleven vijftien coureurs in actie voor Q2. De reeds neergezette tijden worden gewist en iedereen begint weer op nul. Aan het einde van het segment vallen wederom de vijf langzaamste coureurs af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met vijftien. De tien snelste rijders mogen door naar het beslissende segment Q3, terwijl wederom de klok op nul gezet wordt. Zij krijgen een extra set banden ter beschikking. De banden waarop ze in Q2 hun snelste tijd hebben genoteerd, zijn ook de banden waarop ze de race moeten starten. Dit geldt niet wanneer de weersomstandigheden drastisch veranderen. In Q3 gaat de top-10 op jacht naar de pole-positie en worden de overige posities in de top van het klassement verdeeld.

Volledig tijdschema F1 Grand Prix van Sakhir

Sessie Starttijd Nederlandse tijd Starttijd lokale tijd 1e vrije training 14.30u-16.00u 16.30u-18.00u 2e vrije training 18.30u-20.00u 20.30u-22.00u 3e vrije training 15.00u-16.00u 17.00u-18.00u Q1 18.00u-18.18u 20.00u-20.18u Q2 18.25u-18.40u 20.25u-20.40u Q3 18.48u-19.00u 20.48u-21.00u Race 18.10u 20.10u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 17.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, 58 voor Ziggo

Start uitzending: 17.45 uur Nederlandse tijd

Wil je in Nederland via de televisie naar Formule 1 kijken? Dan kan je terecht bij de zender RTL Deutschland of bij aanbieder Ziggo. RTL Deutschland heeft de bij onze oosterburen de exclusieve uitzendrechten in handen. Zij zenden live de kwalificatie en races uit, al hebben ze geen team meer ter plaatse. Vanwege de coronacrisis hebben ze besloten om geen risico te lopen en de verslaggevers vanuit de studio in Duitsland het commentaar te laten verzorgen. RTL Deutschland is bij alle aanbieders gratis beschikbaar. De uitzending van de kwalificatie begint om 17.45 uur Nederlandse tijd. Klanten van KPN, Telfort en XS4ALL vinden RTL Deutschland terug op kanaal 47. Met Ziggo kijk je via kanaal 58. Abonnees van T-Mobile vinden de zender op kanaal 397, met Tele2 kijk je via kanaal 223.

In Nederland is Ziggo de exclusieve rechtenhouder van de Formule 1. Klanten van de aanbieder kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de kwalificaties en races kijken. Wie ook naar de trainingen wil kijken, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal afsluiten. Dit abonnement kost 14,95 euro per maand. Hiermee krijg je zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Deze module is ook bij andere tv-aanbieders beschikbaar.

De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir op Ziggo begint om 17.15 uur. Eerst bespreken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos vanuit de studio de belangrijkste zaken uit de Formule 1. Om 18.00 uur wordt overgeschakeld naar Bahrein, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij live verslag uitbrengen van de gebeurtenissen op de baan.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

Ben je op zoek naar een legale livestream van de Formule 1? Dan kan je in Nederland terecht bij F1TV Pro of bij Ziggo. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst vanuit de Formule 1. Hier kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races via je smartphone, tablet of pc. Buiten de races om zijn er documentaires en analyses te zien, terwijl ook historische races worden uitgezonden. Bovendien krijg je toegang tot aanvullende features als livetiming, live driver tracker en onboardcamera’s met boordradio. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Een andere manier is via Ziggo. Zij hebben de streamingsdienst Ziggo Sport Go ontwikkeld. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daarmee kijk je live naar alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en races. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 per maand en is voor iedereen beschikbaar.

