Door de wereldwijde coronacrisis moest de Formule 1-organisatie de kalender voor het seizoen 2020 aardig overhoop gooien. Diverse circuits lieten weten geen Grand Prix te kunnen organiseren, waardoor Liberty Media op zoek ging naar alternatieven. Eerder dit jaar reed men al op Mugello en de Nürburgring, banen die niet op het oorspronkelijke programma stonden. Komend weekend racet het F1-circus voor het eerst op het Autodromo Nacional do Algarve van Portimao. Daarmee keert de koningsklasse van de autosport terug naar Portugal, waar in 1996 op Estoril voor het laatst werd geracet. De sprong in het onbekende kan voor de nodige verrassingen zorgen, zeker als het weer nog een rol van betekenis gaat spelen. Wie gaat er met de pole-position en de overwinning vandoor?

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal?

Datum: Zaterdag 24 oktober 2020

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

Start lokale tijd: 14.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 GP van Portugal staat gepland voor zaterdag 24 oktober om 15.00 uur Nederlandse tijd. Vanwege het tijdsverschil met Portugal is dat een uur later dan de lokale starttijd van 14.00 uur. In de kwalificatie wordt de startvolgorde voor de eerste F1-race op het circuit van Portimao bepaald.

Zo werkt de F1-kwalificatie

Een Formule 1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. In het eerste gedeelte gaan alle coureurs op jacht naar een snelle tijd. Deze sessie duurt achttien minuten, waarna de vijf langzaamste rijders afvallen. Hun tijden bepalen – gridstraffen uitgezonderd – de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze gaat het licht weer op groen voor Q2. Dit segment duurt vijftien minuten. De overgebleven rijders zetten wederom een tijd neer, waarna opnieuw de vijf langzaamste rijders afvallen. Zij bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met twintig. Deze afvallers hebben een vrije bandenkeuze voor de race, de top-10 moet starten op de band waarmee ze in Q2 hun snelste ronde hebben gereden. In de beslissende Q3 wordt de startvolgorde voor de top-10 bepaald. Dit gedeelte duurt twaalf minuten, waarna we weten wie er op pole-position mag plaatsnemen.

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 wordt op de Nederlandse televisie uitgezonden door RTL Deutschland. Bovendien is de actie gratis te volgen voor klanten van Ziggo. RTL Deutschland is bij nagenoeg alle televisieaanbieders beschikbaar in het standaardpakket. De Duitsers brengen live verslag uit van de kwalificaties en de races van het seizoen 2020. De uitzending van de tijdtraining voor de Grand Prix van Portugal begint om 14.45 uur Nederlandse tijd. Met een abonnement bij KPN, Telfort of XS4ALL kijk je RTL Deutschland via kanaal 47. Klanten van Ziggo kunnen voor de zender terecht op kanaal 58. Met T-Mobile Thuis kijk je via kanaal 397, met Tele2 via kanaal 223.

De tweede optie om live Formule 1 te kijken in Nederland is via Ziggo. De tv-aanbieder heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. Via het gratis kanaal 14 kunnen alle klanten live naar de kwalificaties en de races kijken. De uitzending van de kwalificatie begint om 14.15 uur Nederlandse tijd. Eerst bespreken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos uitgebreid de voornaamste zaken die spelen in de wereld van de Formule 1. Om 15.00 uur schakelt men live over naar Portugal voor de kwalificatie, met commentaar van Olav Mol en pitreporter Jack Plooij.

Met de betaalmodule Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier kan je ook live de vrije trainingen van alle Grands Prix volgen, evenals diverse andere kampioenschappen zoals DTM en IndyCar. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand. Dit pakket is beschikbaar bij alle aanbieders.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

Je kunt de Formule 1 in Nederland streamen via twee officiële aanbieders: F1TV Pro en Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met dit abonnement kijk je live naar alle vrije trainingen, kwalificaties en races. Bovendien kan je ook andere kampioenschappen uit het bijprogramma volgen, zoals de Formule 2 en Formule 3. Tevens krijg je toegang tot speciale features als live timing, driver tracker en boordradio van alle coureurs. Buiten de raceweekends worden er speciale shows en documentaires uitgezonden. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

De tweede manier om Formule 1 te kijken op je mobiel, tablet of pc is via de streamingdienst van Ziggo: Ziggo Sport Go. Ook hier worden live alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. De actie is te volgen via het speciale Racing-kanaal, waar ook diverse andere topkampioenschappen als DTM en IndyCar live worden uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand. Deze streamingdienst is voor iedereen beschikbaar, ook als je klant bent bij een andere televisie-aanbieder.