Kwalificatie GP van Oostenrijk – Tijden, welke tv-zender en meer

Het derde deel van de triple-header wordt afgesloten op de Red Bull Ring, de locatie waar afgelopen weekend ook de Grand Prix van Stiermarken verreden werd. Die wedstrijd werd met overmacht gewonnen door Max Verstappen, die daarmee zijn vierde zege van dit seizoen pakte. Daarmee heeft de Limburger al een unicum te pakken, niet eerder won hij meer dan drie races in één seizoen. Intussen neemt de nervositeit in het kampioenschap ook toe omdat Mercedes vreest dat het de grip kwijt is. Opnieuw zijn alle ogen dit weekend gericht op beide titelkandidaten. Kan Verstappen de kloof groter maken of haalt Mercedes revanche op de thuisbaan van Red Bull?

Onboard: Een virtuele ronde over de Red Bull Ring

Hoe laat begint de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk?

Datum: Zaterdag 3 juli 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk vindt plaats in het weekend van 2 tot en met 4 juli 2021. De kwalificatie vindt plaats op zaterdagmiddag 3 juli en begint om 15.00 uur. Een F1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten. Q1 begint om 15.00 uur en duurt achttien minuten. Q2 start om 15.25 uur en duurt vijftien minuten. Q3 begint om 15.48 uur en duurt twaalf minuten. Rond 16.00 uur is de startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk bekend.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 2 juli 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 2 juli 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 3 juli 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 3 juli 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 3 juli 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 3 juli 15.48u-16.00u Race Zondag 4 juli 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 15.00 uur Nederlandse tijd

Wil je in Nederland op televisie naar Formule 1 kijken, dan heb je een abonnement van Ziggo nodig. Klanten van de aanbieder kijken via het gratis kanaal 14 live naar de vrije trainingen, kwalificatie en de race op zondagmiddag. Heb je geen abonnement bij Ziggo? Dan kan je de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder de Racing-zender. Hier wordt dag en nacht autosport uitgezonden, met onder meer liveverslag van de Formule 1, IndyCar, DTM en W Series. Dit abonnement is bij alle providers beschikbaar en kost 14,95 euro per maand.

De Ziggo-voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring begint op zaterdagmiddag om 14.15 uur. De kwalificatie gaat om 15.00 uur van start. Voor die tijd bespreken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos vanuit de studio in Hilversum de voornaamste zaken uit de Formule 1. Het liveverslag wordt verzorgd door commentator Olav Mol.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Heb je nou geen abonnement op Ziggo maar wil je toch live naar Formule 1 kijken? Dan kan je het beste een abonnement op F1TV Pro afsluiten. Dit is de officiële streamingsdienst van de F1 en hier wordt alle actie uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwing, analyses, historische races en meer. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren, bijvoorbeeld Olav Mol of Martin Brundle. Daarnaast krijg je toegang tot extra hulpmiddelen om de race nog beter te volgen, zoals livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van je favoriete rijders.

In Europa is de Formule 1 in de meeste landen achter de decoder verdwenen. RTL Deutschland zendt dit jaar nog live de Grands Prix van Italië en Brazilië uit. Het Franstalige Tipik zendt ook nog veel races uit maar dit zit bij de meeste aanbieders niet standaard in het pakket.

F1-updates tijdens het raceweekend

Wil je meer dan alleen het droge nieuws en het commentaar van Rick Winkelman en Olav Mol? Dan kan je terecht bij de F1-updates van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag bespreekt onze Formule 1-verslaggever Ronald Vording met redacteur en host Koen Sniekers de belangrijkste ins en outs van de dag. Ze zijn aanwezig bij de mediasessies van de hoofdrolspelers en kunnen zo inzichten geven die de meeste fans niet meekrijgen. De belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen worden besproken, zodat je volledig op de hoogte bent en niets mist. Om er zeker van te zijn dat je op de hoogte blijft, abonneer je je hier op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Uiteraard geheel gratis!

Formule 1 Café op Ziggo

Formule 1-fans die op zoek zijn naar gezellig gekeuvel over de sport kunnen elke vrijdagavond terecht bij het Formule 1 Café op Ziggo. Hier wordt vanuit ‘de gezelligste autosportkroeg van Nederland’ de zin en onzin van de sport besproken. Presentator Rob Kamphues ontvangt aan zijn stamtafel diverse gasten, waaronder vaste analist Robert Doornbos. Ook Tom Coronel, Giedo van der Garde en Renger van der Zande schuiven regelmatig aan.

Hoe laat begint Formule 1 Café?

Het praatprogramma Formule 1 Café van Ziggo wordt tijdens het Formule 1-seizoen iedere vrijdagavond uitgezonden. De uitzending begint om 22.30 uur en duur ongeveer een uur. Het programma wordt opgenomen in een studio in Hilversum, die voor de gelegenheid is omgebouwd tot autosportkroeg.