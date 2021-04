Het seizoen 2021 kende een droomstart met een spetterende strijd op de baan tussen Mercedes-wereldkampioen Lewis Hamilton en uitdager Max Verstappen in de Red Bull. De Nederlander domineerde het gehele weekend maar moest in de race toch zijn meerdere erkennen in zijn Britse tegenstrever. Toch vertrok Red Bull Racing met het beste gevoel uit Bahrein: de RB16B leek op alle vlakken minimaal gelijkwaardig aan de Zilverpijl van de grote rivaal. Met name in snelle bochten pakte Verstappen winst.

Dit weekend is de Formule 1 te gast op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari te Imola, een baan vol vloeiende en snelle knikken. Red Bull Racing komt bovendien met een aantal updates, waardoor Verstappen als favoriet naar Italië afreist. Kan hij ditmaal wel de winst naar huis rijden of weet Mercedes opnieuw een (strategisch) konijn uit de hoge hoed te toveren?

Krijg je geen genoeg van de Formule 1 en wil je alles weten over het seizoen, Max Verstappen, de rookies en de Grand Prix van Nederland?Bestel dan nu het boek F1 2021 – Seizoen van de herkansing!

Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 GP op Imola?

Datum: Zaterdag 17 april 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix op Imola staat gepland op zaterdagmiddag 17 april 2021. De sessie begint om 14.00 uur. Normaliter beginnen kwalificaties op 15.00 uur lokale tijd maar in verband met de begrafenis van de Britse koninklijke hoogheid Prins Philip heeft de Formule 1 besloten het tijdschema aan te passen en de kwalificatie te vervroegen.

Het tweede kwalificatiesegment (Q2 genaamd) begint om 14.25 uur, de tien snelste rijders gaan vanaf 14.48 uur in Q3 de strijd met elkaar aan om te bepalen wie er op pole-position mag plaatsnemen. Onder normale omstandigheden duurt een Formule 1-kwalificatie ongeveer een uur.

Uitleg: Zo werkt de Formule 1 kwalificatie

De kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de Formule 1-races. Een kwalificatietraining duurt ongeveer een uur en bestaat uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3 genaamd. In het eerste gedeelte hebben alle rijders achttien minuten de tijd om een snelle tijd te noteren. Na deze achttien minuten vallen de vijf langzaamste coureurs af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig, eventuele gridstraffen uitgezonderd. Na een korte pauze worden alle reeds gereden tijden geschrapt en hebben de overgebleven vijftien coureurs vijftien minuten de tijd om de snelst mogelijke ronde neer te zetten. Aan het einde van deze sessie vallen wederom de vijf langzaamste mannen af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met vijftien. De klok wordt weer op nul gezet en de tien overgebleven rijders krijgen een extra set van de Pirelli-banden voor Q3. De band waarmee ze in Q2 hun tijd hebben genoteerd, is ook de band waarop ze de race moeten starten. De rijders buiten de top-tien hebben een vrije bandenkeuze. Q3 duurt twaalf minuten en aan het einde weten we de volledige startvolgorde voor de Grand Prix.

Tijdschema Grand Prix Made in Italy en Emilia-Romagna:

Sessie Starttijd Eerste vrije training 11.00u-12.00u Tweede vrije training 14.30u-15.30u Derde vrije training 11.00u-12.00u Q1 14.00u-14.18u Q2 14.25u-14.40u Q3 14.48u-15.00u Race 15.00u

Waarom heet dit de GP Made in Italy en Emilia-Romagna en niet de GP van Italië?

De Formule 1-race op Imola luistert officieel naar de ingewikkelde naam ‘de Pirelli Grand Prix Made in Italy en Emilia-Romagna’. In 2020, toen de race voor het eerst sinds jaren weer op de kalender kwam, werd de race ook al vernoemd naar de regio Emilia-Romagna. In deze regio is het unieke Autodromo Enzo e Dino Ferrari gelegen. De naam ‘Grand Prix van Italië’ is vergeven aan Monza en er kunnen volgens de reglementen in een seizoen niet twee races met dezelfde naam plaatsvinden. Daarom is gekozen om de naam van de regio te gebruiken. Dat gebeurde afgelopen seizoen ook al met onder meer de Grands Prix van Stiermarken, Toscane en de Eifel. Vanwege de betrokkenheid van de nationale politiek, die financieel een duit in het zakje heeft gedaan, is het gedeelte ‘Made in Italy’ aan de naam van de race toegevoegd. Het doel van deze naam is om de bekendheid van en interesse in Italiaanse producten te vergroten.

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 13.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 14.00 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland Formule 1 op televisie wil kijken, kan terecht bij Ziggo. De aanbieder heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mag daardoor als enige live de trainingen, kwalificaties en races uitzenden. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle F1-actie kijken. Dit weekend zendt ook RTL Deutschland de race live uit. Niet-klanten van Ziggo kunnen via de betaalmodule Ziggo Sport Totaal toegang krijgen tot de Formule 1-uitzendingen. Met dit pakket krijg je toegang tot zes speciale sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Hier worden alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden en herhaald. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

Voorafgaand aan het liveverslag van de kwalificatie op Imola vindt vanuit de studio een voorbeschouwing plaats. Presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos bespreken de belangrijkste zaken. Om 14.00 uur schakelen ze live over naar het circuit waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij verslag uitbrengen van de gebeurtenissen op en rond het circuit.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

Wie Formule 1 liever via een tablet, smartphone of laptop streamt heeft in Nederland twee legale opties: F1TV Pro of Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Via dit kanaal kijk je live naar alle vrije trainingen, kwalificaties en Grands Prix. Ook krijg je toegang tot extra features zoals live timing, driver tracker en luister je mee met de boordradio van alle coureurs. Daarnaast wordt ook de actie van de supportklassen zoals Formule 2 en Formule 3 live uitgezonden. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost in Nederland 64,99 euro. Ziggo-klanten met een Ziggo Sport Totaal-pakket krijgen deze streamingsdienst gratis bij hun abonnement.

Het alternatief voor F1TV Pro is de streamingsdienst Ziggo Sport Go. Deze betaalmodule geeft je toegang tot de zes extra sportzenders van de aanbieder, waaronder het Racing-kanaal. Daar kijk je live naar alle Formule 1-actie, maar ook naar andere kampioenschappen zoals DTM en IndyCar. Een abonnement op Ziggo Sport Go, bedoeld voor je smartphone, tablet of pc, kost 9,95 euro per maand en is ook voor niet Ziggo-klanten beschikbaar.

Video: Rij mee over het sensationele Autodromo Enzo e Dino Ferrari