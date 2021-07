Kwalificatie F1 Grand Prix van Hongarije – Tijden, welke tv-zender en meer

Na de - op z’n zachtst gezegd - enerverende Grand Prix van Groot-Brittannië en de in vele opzichten heftige nasleep moet de knop weer om: dit weekend staat de GP van Hongarije te wachten. Het Formule 1-veld komt nog eenmaal in actie voordat de zomerstop begint. Een goed optreden op de Hungaroring is daarom extra belangrijk om met een goed gevoel aan de vakantie te beginnen.

De strijd om de wereldtitel gaat verder en zal nog heviger worden. Max Verstappen verdedigt na zijn nulscore op Silverstone een voorsprong van acht punten op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit wil graag de achterstand nog verder verkleinen, Verstappen zal uiteraard revanche willen nemen op de gebeurtenissen op Britse bodem. Aangezien inhalen op de Hungaroring lastig is, zal de eerste tik op zaterdagmiddag uitgedeeld moeten worden. Wie pakt pole tijdens de kwalificatie voor de GP van Hongarije?

Onboard: Een rondje Hungaroring in de Ferrari van Michael Schumacher

Hoe laat begint de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije?

Datum: Zaterdag 31 juli 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije vindt plaats op de gebruikelijke tijd: op zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd. Het sprintrace-format waarmee tijdens de vorige race op Silverstone werd geëxperimenteerd keert pas op Monza weer terug. De opzet van de kwalificatie blijft in Hongarije bij het oude: om 15.00 uur begint Q1. Dit segment duurt 18 minuten, de vijf langzaamste rijders vallen af. Om 15.25 uur begint het 15 minuten durende Q2 waarna wederom de vijf langzaamste coureurs afvallen. Vanaf 15.48 uur gaan de tien snelste rijders in 12 minuten op jacht naar de pole-position.

In 2020 was de GP van Hongarije al de derde race van het door corona overhoop gegooide seizoen. De pole-position ging naar Hamilton, ten koste van teamgenoot Valtteri Bottas. Lance Stroll en Sergio Perez zetten de roze Racing Points op de tweede startrij. Verstappen had het lastig en kwam niet verder dan de zevende stek.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 30 juli 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 30 juli 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 31 juli 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 31 juli 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 31 juli 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 31 juli 15.48u-16.00u Race Zondag 1 augustus 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 15.00 uur Nederlandse tijd

Ziggo zendt de kwalificatie voor de Formule 1-race in Hongarije zoals gebruikelijk live uit. De uitzending begint om 14.15 uur. Presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos bespreken in de studio in Hilversum de belangrijkste zaken uit de vrije trainingen en blikken vooruit op de aanstaande kwalificatie. Voor het liveverslag van de drie kwalificatiesegmenten schakelt men live over naar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij.

De Formule 1 is in Nederland op televisie alleen te volgen via Ziggo, zij hebben de exclusieve uitzendrechten in handen. Klanten van de provider kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle trainingen, kwalificaties en races kijken. Heb je geen abonnement op Ziggo, dan kan je een betaalmodule afsluiten. Met Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Daar volg je live allerlei racekampioenschappen, zoals DTM, IndyCar, Formule 2 en meer. Ook heb je dan toegang tot Select, waar net als op kanaal 14 live de Formule 1 wordt uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wie in Nederland op televisie naar de Formule 1 wil kijken, zit vast aan Ziggo. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. In de omringende landen is de sport de afgelopen jaren steeds meer achter de betaalmuur verdwenen waardoor er weinig opties beschikbaar zijn. Het beste legale alternatief voor Ziggo is F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden live alle F1-sessies uitgezonden, met voor- en nabeschouwingen, analyses en meer. Je hebt bovendien toegang tot extra hulpmiddelen als live driver tracker, livetiming en onboardbeelden van alle rijders. Ook volg je hier races uit het bijprogramma, zoals Formule 3 en de Porsche Supercup. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

F1-update tijdens het raceweekend

Kan je geen genoeg krijgen van de Formule 1 en wil je tijdens het weekend echt alle ins en outs horen? Neem dan eens een kijkje op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Onze Formule 1-verslaggever Ronald Vording en presentator en redacteur Koen Sniekers bespreken dagelijks de laatste nieuwtjes uit de paddock. De belangrijkste momenten achter de schermen komen aan bod, de meest opmerkelijke uitspraken uit de mediasessies van de coureurs, het laatste nieuws en veel meer. Mis niks van het raceweekend op de Hungaroring en abonneer je geheel gratis op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland.

Formule 1 Café op Ziggo

Tijdens het Formule 1-seizoen 2021 zendt Ziggo elke vrijdagavond het praatprogramma Formule 1 Café uit. Uitbater en presentator Rob Kamphues ontvangt in ‘de gezelligste autosportkroeg van Nederland’ wekelijks een aantal gasten om de belangrijkste en minder belangrijke zaken uit de sport te bespreken. Analist Rob Kamphues neemt plaats aan de stamtafel en ook gasten als Tom Coronel, Giedo van der Garde en Renger van der Zande schuiven veelvuldig aan. F1-geek Rob van Gameren zorgt met zijn filmpjes voor een komische noot.

Hoe laat begint Formule 1 Café?

De uitzending van het wekelijkse praatprogramma Formule 1 Café van Ziggo begint op vrijdagavond om 22.30 uur. Het programma duurt ongeveer een uur en wordt opgenomen in een studio in Hilversum, die voor de gelegenheid is omgetoverd tot kroeg.