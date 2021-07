De Formule 1 staat aan de vooravond van een uniek moment in de rijke historie: aankomend weekend wordt op Silverstone voor het eerst een kwalificatierace georganiseerd. Deze sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op zondagmiddag. De sport wil met deze extra race meer spektakel creëren, in de hoop meer fans aan te trekken. De startopstelling van de sprintrace wordt op vrijdagmiddag bepaald in een normale kwalificatiesessie.

De korte race op zaterdag gaat over honderd kilometer, ongeveer eenderde van een normale GP-afstand. De uitslag bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix. Met de winst in de sprintrace zijn drie punten te verdienen, dus het experiment kan ook in de titelstrijd nog een belangrijke rol spelen. Het feit dat de kwalificatie op vrijdagavond, na slechts één vrije training van een uur, op het programma staat maakt het nog wat uitdagender.

Met zijn drie opeenvolgende overwinningen heeft Max Verstappen de touwtjes stevig in handen in het WK. De Red Bull F1-coureur verdedigt een gezonde voorsprong van 32 punten op rivaal Lewis Hamilton. De Brit zal in zijn thuisrace echter willen terugslaan na de tegenvallende triple header dus het belooft weer een spannende strijd te worden.

Hoe laat begint de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone?

Datum: Vrijdag 16 juli 2021

Start Nederlandse tijd: 19.00 uur

Start lokale tijd: 18.00 uur

De kwalificatie voor de Britse Grand Prix vindt al plaats op vrijdagavond en start om 19.00 uur Nederlandse tijd, dat is 18.00 uur lokale tijd. Dit gewijzigde programma heeft te maken met de eerste sprintrace uit de historie van de Formule 1, die op zaterdag op het programma staat. De uitslag van de kwalificatie op vrijdag bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace. De uitslag van die korte race bepaalt de grid voor de Grand Prix op zondagmiddag. Het format van de kwalificatie is ongewijzigd gebleven. Om 19.00 uur start de achttien minuten durende Q1. Om 19.25 uur begint Q2 met een tijdsduur van vijftien minuten. Om 19.48 uur gaat de top-tien de baan op om te bepalen wie er in de eerste Formule 1-sprintrace ooit op pole-position mag plaatsnemen.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Sessie Datum Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 16 juli 15.30u-16.30u Kwalificatie Vrijdag 16 juli 19.00u-20.00u Derde vrije training Zaterdag 17 juli 13.00u-14.00u Sprintrace Zaterdag 17 juli 17.30u Race Zondag 18 juli 16.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie Silverstone op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 18.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 19.00 uur Nederlandse tijd, 18.00 uur lokale tijd

De uitzending van de Formule 1-kwalificatie voor de race op Silverstone op Ziggo begint op vrijdagavond om 18.15 uur. Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie van start. Vanwege de sprintrace op zaterdagmiddag vindt de kwalificatie al op vrijdag plaats. De voorbeschouwing vindt volgens het gebruikelijke format plaats. Vanuit de studio beschouwen presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos vanaf 18.15 uur voor op de aanstaande actie. Om 19.00 uur wordt live overgeschakeld naar Silverstone, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij de verslaggeving voor hun rekening nemen.

In Nederland is de Formule 1 op televisie alleen te zien via Ziggo. Klanten kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de Formule 1-actie kijken. Wie geen abonnement heeft bij de provider, kan een Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Hier kan je ook andere racekampioenschappen zoals DTM, W Series en IndyCar volgen. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

De Formule 1-uitzendrechten zijn in Nederland in handen van Ziggo. Wie geen abonnement of betaalmodule van Ziggo heeft, moet op zoek naar alternatieven. Er zijn helaas echter weinig legale opties beschikbaar. Het beste alternatief voor Ziggo is F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Met een abonnement kijk je live naar de trainingen, kwalificaties, de allereerste sprintrace en de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ook zijn er uitgebreide analyses van de belangrijkste sessies, interviews, historische races en kijk je live naar supportklassen als de Formule 2 en Porsche Supercup. Ook krijg je toegang tot F1-features als livetiming, driver tracker en luister je mee met alle boordradio’s. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Formule 1 Café op Ziggo

Ziggo zendt tijdens het F1-seizoen het wekelijkse praatprogramma Formule 1 Café uit. Uitbater en presentator Rob Kamphues ontvangt in ‘de gezelligste autosportkroeg van Nederland’ diverse gasten. Aan de stamtafel heeft analist Robert Doornbos een vaste plek. Ook Tom Coronel, Giedo van der Garde en Renger van der Zande schuiven regelmatig aan. Formule 1-geek Rob van Gameren zorgt met social media-posts en video’s voor een humoristische inbreng.

Hoe laat begint Formule 1 Café?

Het praatprogramma van Ziggo Formule 1 Café wordt tijdens het Formule 1-seizoen elke vrijdagavond uitgezonden. Het programma begint om 22.30 uur en duurt ongeveer een uur. De opname vindt plaats in een studio in Hilversum, die voor de gelegenheid omgetoverd is tot een heuse kroeg.

