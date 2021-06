De stofwolken van de enerverende Grand Prix van Azerbeidzjan zijn neergedaald en de focus is verlegd naar Paul Ricard. In plaats van de krappe straatjes en de nietsontziende muren die elk foutje direct afstraffen racet het Formule 1-circus dit weekend op de schier eindeloze asfaltstrook in Zuid-Frankrijk. De kans dat een coureur hier in de muur eindigt is zeer klein, gezien de enorme uitloopstroken. Een groter contrast met Baku en Monaco is bijna niet denkbaar.

De strijd om de overwinning zal er niet minder hevig om zijn. Titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen allebei gebrand zijn om revanche te nemen. De Nederlander na het mislopen van een zo goed als zekere overwinning door een onverwachte klapband, zijn rivaal vanwege de pijnlijke fout met de ‘magic button’ bij de herstart. De Brit kan echter met vertrouwen uitzien naar het raceweekend in Le Castellet: hij won de vorige twee edities van de GP van Frankrijk.

Hoe laat begint de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk?

Datum: Zaterdag 19 juni 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk 2021 vindt plaats om 15.00 uur op zaterdag 19 juni. Een F1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten. Q1 begint om 15.00 uur, Q2 start om 15.25 uur en het beslissende segment Q3 gaat om 15.48 uur van start. Er is geen sprake van tijdsverschil.

De F1 GP van Frankrijk vindt plaats op het Circuit Paul Ricard. Het moderne racecircuit is gelegen in het dorp Le Castellet, niet ver van Marseille.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Frankrijk

Sessie Tijd Datum Eerste vrije training 11.30u-12.30u Vrijdag 18 juni 2021 Tweede vrije training 15.00u-16.00u Vrijdag 18 juni 2021 Derde vrije training 12.00u-13.00u Zaterdag 19 juni 2021 Q1 15.00u-15.18u Zaterdag 19 juni 2021 Q2 15.25u-15.40u Zaterdag 19 juni 2021 Q3 15.48u-16.00u Zaterdag 19 juni 2021 Race 15.00u Zondag 20 juni 2021

Uitzending Formule 1-kwalificatie GP Frankrijk op tv

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland op televisie naar Formule 1 wil kijken, zit gebonden aan Ziggo. De zendermaatschappij heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mag als enige live alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitzenden. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle actie kijken. Heb je geen abonnement, dan biedt het betaalpakket Ziggo Sport Totaal uitkomst. Met dit pakket krijg je toegang tot zes sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier wordt alle Formule 1-actie uitgezonden maar je kunt er ook naar andere klassen kijken zoals IndyCar, DTM, Formule 2 en Formule 3. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

De Ziggo voorbeschouwing op de kwalificatie van de GP van Frankrijk begint om 14.15 uur. Vanuit de studio in Hilversum bespreken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos de belangrijkste onderwerpen uit de wereld van de Formule 1. Ze blikken uitgebreid vooruit op de actie en tussen de segmenten door bespreken ze de grootste verrassingen en meest opmerkelijke momenten. Het livecommentaar tijdens de kwalificatie wordt verzorgd door Olav Mol.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wie in Nederland zonder Ziggo naar Formule 1 wil kijken heeft helaas weinig legale mogelijkheden. Het beste alternatief is een abonnement op F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar. Hier worden live alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitgezonden, evenals extra programma’s als voor- en nabeschouwingen, documentaires en andere racekampioenschappen zoals Formule 2 en Formule 3. Ook krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle rijders.

F1-update tijdens het raceweekend

Wil je van donderdag tot en met zondag op de hoogte blijven van het laatste nieuws, uitgebreide analyses en grappige momenten achter de schermen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Onze Formule 1-verslaggever Ronald Vording bespreekt aan het einde van de dag de belangrijkste zaken op en rond het circuit met presentator en redacteur Koen Sniekers. Zo weet je zeker dat je niets mist van het laatste Formule 1-nieuws.

Formule 1 Café op Ziggo Sport

Ziggo zendt tijdens het Formule 1-seizoen op vrijdagavond het praatprogramma Formule 1 Café uit. ‘Uitbater’ presentator Rob Kamphues ontvangt diverse gasten. Zij nemen plaats aan de stamtafel van ‘de gezelligste autosportkroeg van Nederland’ om de belangrijke en minder belangrijke zaken uit de sport te bespreken. Vaste Formule 1-analist Robert Doornbos is vaak aanwezig, evenals ‘F1-geek’ Rob van Gameren. Zij worden bijgestaan door gasten als Giedo van der Garde, Tom Coronel, Renger van der Zande, Jan Lammers en meer.

Hoe laat begint Formule 1 Café?

Het praatprogramma Formule 1 Café van Ziggo wordt op vrijdagavond om 22.30 uur uitgezonden. De uitzending duurt ongeveer een uur en wordt opgenomen in een studio in Hilversum. Vanwege de geldende coronamaatregelen mag er nog geen publiek bij aanwezig zijn.

