Het verhaal is inmiddels bekend: door de coronapandemie moest Formule 1-eigenaar Liberty Media de kalender voor het seizoen 2020 flink overhoop gooien. Diverse circuits konden geen race organiseren. Dat opende deuren voor banen die niet op het oorspronkelijke programma stonden. Zo reed men eerder al op Mugello, de Nürburgring en in Portimao. Aankomend weekend staat het historische Imola op het programma. De Italiaanse omloop stond tussen 1981 en 2006 onafgebroken op de kalender. Door de verouderde faciliteiten en toenemende commerciële belangen verdween het populaire circuit van de kalender. Dit jaar keert men er terug. Om het de rijders en teams nog wat lastiger te maken, wordt het weekend in slechts twee dagen afgewerkt. Men vreesde dat de teams de afstand tussen Portimao en Imola (zo’n 2.500 kilometer) niet snel genoeg konden overbruggen om op vrijdag alweer in actie te komen. Daarom werden de vrijdagtrainingen geschrapt en begint het weekend op zaterdagochtend met een vrije training van anderhalf uur, gevolgd door de kwalificatie en race.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna?

Datum: Zaterdag 31 oktober 2020

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Op zaterdag 31 oktober 2020 om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari van Imola. De kwalificatie duurt onder normale omstandigheden ongeveer een uur. De sessie bestaat uit drie segmenten van respectievelijk achttien, vijftien en twaalf minuten. In de kwalificatie wordt de startvolgorde voor de eerste F1-race op het circuit van Imola sinds 2006 bepaald.

Zo werkt de F1-kwalificatie

De kwalificatie voor een Formule 1-race wordt opgedeeld in drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. In het eerste deel komen alle coureurs in actie. Zij hebben achttien minuten de tijd om een snelle tijd neer te zetten. Na deze tijd wordt de vlag gezwaaid en wordt de rangorde gebaseerd op de gereden tijden. De vijf langzaamste rijders vallen af: hun rondetijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze wordt de klok weer op nul gezet en begint Q2: een segment van vijftien minuten. De overgebleven coureurs komen in actie en moeten opnieuw een snelle tijd noteren. Aan het einde vallen wederom vijf rijders af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met vijftien. Vervolgens gaan de tien overgebleven coureurs in twaalf minuten op jacht naar de snelste tijden. Aan het einde is de volgorde voor de gehele startopstelling bekend.

Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 13.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de Formule 1 op televisie op twee manieren te bekijken: via de zender RTL Deutschland en als abonnee van Ziggo. RTL Deutschland zit bij nagenoeg alle aanbieders standaard in het pakket. De Duitse zender zendt live de kwalificaties en de races uit, onderbroken door reclame. Voorafgaand aan de tijdtraining vindt geen uitgebreide voorbeschouwing plaats. De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op RTL Deutschland begint om 13.45 uur Nederlandse tijd. De zender is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te ontvangen via kanaal 47. Met Ziggo kijk je via kanaal 58 naar RTL Deutschland. Met een abonnement op T-Mobile Thuis kijk je via kanaal 397, met Tele2 via kanaal 223.

Kijk je liever naar de Formule 1 met Nederlands commentaar? Dan kan je alleen terecht bij Ziggo, de exclusieve rechtenhouder van de F1-actie. Abonnees van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de kwalificatie en race kijken. Voorafgaand aan de kwalificatie vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Presentator Rob Kamphues en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos bespreken de belangrijkste zaken uit de wereld der F1. De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op Ziggo Sport begint om 13.15 uur. Om 14.00 uur schakelt men live over naar het circuit, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij verslag uitbrengen van alle gebeurtenissen.

Wanneer je geen klant bent van Ziggo maar toch live Formule 1 wilt kijken, kan je kiezen voor de betaalmodule Ziggo Sport Totaal. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar kan je live naar alle trainingen, kwalificaties en races kijken. Ook worden andere kampioenschappen zoals DTM en IndyCar live uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is voor iedereen beschikbaar.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

In Nederland zijn er twee officiële kanalen waarmee je de Formule 1 kunt livestreamen: F1TV Pro en Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst vanuit de F1. Je moet een abonnement afsluiten om live naar alle trainingen, kwalificaties en races te kunnen kijken. Je krijgt dan de mogelijkheid om zelf te bepalen naar welke commentator je wilt luisteren. Nagenoeg alle talen zijn beschikbaar. Bovendien krijg je toegang tot extra features zoals live driver tracker, livetiming en onboardbeelden van alle coureurs. Buiten de raceweekends worden er documentaires, analyses en andere programma’s over de Formule 1 uitgezonden. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het alternatief is Ziggo Sport Go. Dit is de streamingsdienst van Ziggo. Ook hier kan je live naar alle vrije trainingen, kwalificaties en races kijken met het commentaar van Olav Mol, Jack Plooij en Rick Winkelman. Je krijgt met dit abonnement toegang tot het speciale Racing-kanaal, waar ook diverse andere kampioenschappen en programma’s worden uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand. Deze dienst is voor iedereen beschikbaar, ook als je geen klant bent bij Ziggo.