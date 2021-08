De eerste helft van het Formule 1-seizoen 2021 leverde heel wat spektakel op. De strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen kwam in de laatste races voor de zomerstop tot een kookpunt. De twee kemphanen en hun rivaliserende teams hebben de afgelopen weken kunnen bijkomen en de batterijen weer kunnen opladen voor de allesbeslissende fase.

De coureurs krijgen direct een pittig programma voorgeschoteld met een triple header. In drie weken tijd wordt geracet op het uitdagende Spa-Francorchamps, het duinencircuit in Zandvoort en het iconische Monza. Wie komt er het beste uit de zomerpauze en wie deelt de eerste tik uit in de titelstrijd?

Video: De strijd tussen Verstappen en Hamilton in de eerste seizoenshelft

Hoe laat begint de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van België?

Datum: Zaterdag 28 augustus 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de GP van België 2021 op Spa-Francorchamps vindt plaats op zaterdag 28 augustus en begint om de gebruikelijke tijd: 15.00 uur. Om die tijd gaan de lichten aan het einde van de pitstraat op groen voor Q1. Na achttien minuten vallen de vijf langzaamste rijders af. Om 15.25 uur begint Q2 met vijftien rijders, waarvan de vijf langzaamsten opnieuw achterblijven. Om 15.48 uur beginnen de tien snelste mannen aan de strijd om de pole-position.

Vorig jaar ging de pole op Spa naar Lewis Hamilton. De Mercedes F1-coureur was in Q3 liefst een halve seconde sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas op P2. Max Verstappen eindigde enkele duizendsten achter de Fin als derde, gevolgd door Daniel Ricciardo en Alex Albon.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van België

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 27 augustus 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 27 augustus 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 28 augustus 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 28 augustus 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 28 augustus 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 28 augustus 15.48u-16.00u Race Zondag 29 augustus 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 14.15 uur

Zender: Canvas

Kanaal: 30 bij KPN, 52 bij Ziggo

Start uitzending: 14.55 uur

De uitzending van de Formule 1-kwalificatie op Ziggo begint op zaterdagmiddag om 14.15 uur. Vanuit de studio in Hilversum blikken presentator Rob Kamphues en huisanalist Robert Doornbos vooruit op de naderende sessie. Om 15.00 uur schakelen zij live over naar Spa-Francorchamps. Vanaf het circuit verzorgt Olav Mol het commentaar. Hij wordt bijgestaan door zijn vaste pitreporter Jack Plooij.

De Grand Prix van België wordt ook uitgezonden door het Belgische Canvas. De thuisrace wordt bij onze zuiderburen op het openbare net uitgezonden. De rest van het seizoen zit de F1 achter de betaalmuur. Op zaterdag zendt Canvas de oefenritten, zoals de kwalificatie zo mooi heet in het Vlaams, live uit. De uitzending begint om 14.55 uur en eindigt kort na het vallen van de vlag.

Wie in Nederland het volledige Formule 1-seizoen op televisie wil volgen, kan alleen terecht bij Ziggo. Abonnees kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle vrije trainingen, kwalificaties en races kijken. Wie geen abonnement heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en biedt toegang tot zes extra sportkanalen. Hierbij krijg je ook toegang tot Ziggo Select, het equivalent van kanaal 14 waar de Formule 1 live te volgen is. Ook krijg je toegang tot het speciale Racing-kanaal met onder meer DTM, IndyCar en W Series.

Formule 1 kijken via livestream

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve uitzendrechten in handen. Wie zonder Ziggo naar de F1 wil kijken, kan terecht bij de officiële streamingsdienst van de Formule 1: F1TV Pro. Hier kijk je live naar de vrije trainingen, kwalificatie en de race. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren en je krijgt extra features als livetiming, driver tracker en je kijkt mee met de onboardcamera van je favoriete coureur. Ook kan je documentaires, oude races en kampioenschappen als de Formule 2 en Formule 3 zien. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-update tijdens het raceweekend

Het laatste nieuws tijdens het Formule 1-weekend op Spa krijg je via de dagelijkse F1-updates van Motorsport.com Nederland. Onze verslaggever Ronald Vording is vanaf donderdag ter plaatse en gaat op jacht naar het laatste nieuws, houdt interviews met de hoofdrolspelers en is aanwezig bij de persconferentie en mediasessies. Van donderdag tot en met zondag bespreekt hij aan het einde van de dag de belangrijkste zaken met collega Koen Sniekers. Je vindt de F1-updates op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Abonneer je nu - uiteraard geheel gratis - en mis niets!

Formule 1 Café op Ziggo

Nu de zomerpauze afgelopen is, gaat ook het Ziggo Formule 1 Café weer open. Elke vrijdagavond bespreekt uitbater en presentator Rob Kamphues de belangrijkste zaken uit de sport met een aantal stamgasten. Hij wordt bijgestaan door vaste analist Robert Doornbos en huisgrappenmaker Rob van Gameren. Gasten als Tom Coronel en Giedo van der Garde schuiven regelmatig aan om de belangrijke en minder belangrijke zaken uit de F1 te bespreken.

Hoe laat begint Formule 1 Café?

Het wekelijkse praatprogramma Formule 1 Café van Ziggo wordt tijdens het Formule 1-seizoen elke vrijdagavond uitgezonden. Het programma begint om 22.30 uur en duurt ongeveer een uur. De opnames vinden plaats in de studio in Hilversum, die voor de gelegenheid is omgebouwd tot autosportkroeg.

Tussenstand in de onderlinge F1-kwalificatieduels:

Mercedes

Lewis Hamilton 8-3 Valtteri Bottas

Red Bull

Max Verstappen 10-1 Sergio Pérez

McLaren

Daniel Ricciardo 3-8 Lando Norris

Aston Martin

Lance Stroll 4-7 Sebastian Vettel

Alpine

Esteban Ocon 5-6 Fernando Alonso

Ferrari

Charles Leclerc 8-3 Carlos Sainz

AlphaTauri

Pierre Gasly 11-0 Yuki Tsunoda

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 3-8 Antonio Giovinazzi

Haas

Mick Schumacher 9-2 Nikita Mazepin

Williams

George Russell 11-0 Nicholas Latifi