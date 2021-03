Weet jij alles van de Formule 1? Doe dan mee met het F1-jaarspel en maak kans op de hoofdprijs van minimaal 1.000 euro

Na een uitermate korte winter – het seizoen 2020 eindigde immers pas half december – maken de twintig Formule 1-coureurs en de tien teams zich op voor het nieuwe seizoen. De teller staat weer op nul en de kaarten zijn opnieuw geschud. Nou ja, in beperkte mate. De reglementen zijn grotendeels gelijk gebleven waardoor zo’n zestig procent van de wagen van afgelopen jaar is meegenomen naar 2021. Toch is er voldoende ruimte voor verbetering en dus meer spanning aan de kop. Kunnen Red Bull Racing en Max Verstappen dit jaar een serieuze bedreiging vormen voor Lewis Hamilton in zijn Mercedes? De eerste tekenen waren positief tijdens de wintertest, maar het bewijs zal pas tijdens de openingsrace geleverd worden. Op zaterdagmiddag worden de motoren voor het eerst volledig open geschroefd en zullen we de ware krachtsverhoudingen zien.

Video: Onboardronde over het Bahrain International Circuit

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein?

Datum: Zaterdag 27 maart 2021

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

Start lokale tijd: 18.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1-seizoensopener 2021 in Bahrein vindt plaats op zaterdag 27 maart. De lichten aan het einde van de pitstraat gaan om 16.00 uur Nederlandse tijd op groen. Dat is lokale tijd om 18.00 uur. Het tweede kwalificatiesegment begint onder normale omstandigheden om 16.25 uur, de beslissende strijd om de pole-position begint om 16.48 uur Nederlandse tijd. Zonder onderbrekingen duurt een Formule 1-kwalificatie ongeveer een uur. De kwalificatie in Bahrein vindt plaats in de schemering en het donker, het circuit wordt verlicht door duizenden lampen langs de baan.

Hoe werkt de Formule 1-kwalificatie?

De startopstelling voor een F1 Grand Prix wordt op zaterdagmiddag bepaald tijdens de kwalificatie. Deze tijdtraining bestaat uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. Het eerste deel duurt achttien minuten. Alle coureurs komen in actie om hun snelst mogelijke tijd op de klokken te zetten. Aan het einde van de sessie vallen de vijf langzaamste rijders af. Hun tijden bepalen – buiten eventuele gridstraffen gerekend – de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze wordt de klok weer op nul gezet en gaan de overgebleven vijftien rijders opnieuw op jacht naar een goede tijd. Na vijftien minuten vallen de vijf langzaamste mannen af. Hun tijden bepalen de volgorde voor de posities elf tot en met vijftien. De tien overgebleven coureurs krijgen een extra setje banden voor de beslissende fase. De banden waarmee zij hun snelste ronde in Q2 hebben gereden, zijn ook de banden waarmee zij de race moeten starten. De coureurs buiten de top tien mogen zelf bepalen op welke compound zij van start gaan. In Q3 wordt in twaalf minuten tijd bepaald wie op welke positie in de top tien van start gaat en wie er op de felbegeerde pole-position mag vertrekken.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Sessie Datum Start Nederlandse tijd Start lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 26 maart 12:30u 14.30u Tweede vrije training Vrijdag 26 maart 16:00u 18.00u Derde vrije training Zaterdag 27 maart 13:00u 15.00u Kwalificatie Zaterdag 27 maart 16:00u 18.00u Race Zondag 28 maart 17:00u 18.00u* * Tijdverschil nog maar één uur in verband met ingaan Europese zomertijd

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 15.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 16.00 uur Nederlandse tijd, 18.00 uur lokale tijd

In Nederland heeft Ziggo de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. De trainingen, kwalificaties en races zijn daarom enkel via hen te zien. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle sessies kijken. De afgelopen jaren was de Formule 1 ook te volgen via RTL Deutschland, maar de commerciële zender heeft de uitzendrechten niet langer in handen. In 2021 zenden zij nog slechts vier Grands Prix live uit.

Wie geen klant is bij Ziggo kan het speciale Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Dit pakket bestaat uit zes sportkanalen, waaronder de Racing-zender. Hierop worden ook alle vrije trainingen, de kwalificaties en de Grands Prix live uitgezonden. Deze betaalmodule is bij alle andere aanbieders beschikbaar en kost 14,95 euro per maand.

De voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein begint om 15.15 uur Nederlandse tijd. Vanuit de studio nemen presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos de belangrijkste zaken uit de Formule 1 door. Om 16.00 uur wordt live overgeschakeld naar het Bahrain International Circuit. Daar brengen commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij verslag uit van de gebeurtenissen op en rond het circuit en worden de belangrijkste coureurs en teambazen geïnterviewd.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

Kijk je Formule 1 liever via een livestream op je smartphone, tablet of pc? In Nederland heb je dan twee opties: F1TV Pro of Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Dit abonnement kost 64,99 euro per jaar en is voor iedereen beschikbaar. Klanten van Ziggo met een Sport Totaal-pakket krijgen gratis toegang tot deze abonnementsvorm. Buiten de acties heb je ook toegang tot livestreams, onboardcamera’s en luister je mee met de boordradio’s.

Het alternatief is Ziggo Sport Go, de streamingsdienst van de Nederlandse aanbieder. Met dit abonnement krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Hier kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races. Buiten de Formule 1-actie om kan je ook de sessies van bijvoorbeeld de Formule 2 en Formule 3 volgen. Ook klassen als DTM en IndyCar worden hier live uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,99 euro per maand en is voor iedereen beschikbaar.

Formule 1 Café op Ziggo Sport

Tijdens het F1-seizoen wordt door Ziggo op vrijdagavond het liveprogramma Formule 1 Café uitgezonden. Dit programma is te zien via het gratis kanaal 14. In 'de gezelligste autosportkroeg van het land' bespreekt uitbater Rob Kamphues de serieuze en minder serieuze zaken uit de sport. Hij wordt bijgestaan door vaste tafelgasten Robert Doornbos, Tom Coronel en Rob van Gameren. Ook commentator Olav Mol zal vanuit Bahrein inbellen om de laatste nieuwtjes uit de paddock te vertellen. Formule 1 Café begint om 22.30 uur en duurt een uur.