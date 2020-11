De Formule 1-wereldtitels zijn reeds vergeven aan Lewis Hamilton en Mercedes maar toch moet er de komende periode nog gepresteerd worden. De coureurs en teams krijgen in het ingekorte seizoen een pittig toetje voor de kiezen: drie opeenvolgende Grands Prix, afgesloten met een testsessie in Abu Dhabi. Diverse teams overwegen al om die test te schrappen en het personeel rust te geven na het hectische en bomvolle seizoen 2020. De enige die zich niet druk zal maken is Lewis Hamilton. De Brit schreef in Turkije geschiedenis met zijn zevende wereldtitel, een evenaring van het record van Michael Schumacher. De afgelopen jaren bleek dat hij na het binnenhalen van de hoofdprijs het touw wat liet vieren, maar is dat ook dit seizoen het geval?

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein?

Datum: Zaterdag 28 november 2020

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

Start lokale tijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein op het Bahrain International Circuit wordt verreden op zaterdag 28 november 2020. De tijdtraining neemt zonder onderbrekingen ongeveer een uur in beslag. In 2019 was de race in Bahrein al de tweede wedstrijd van het jaar. De pole-position ging destijds naar Charles Leclerc in de Ferrari, voor teamgenoot Sebastian Vettel. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas claimden voor Mercedes de tweede rij, Max Verstappen sloot aan als vijfde.

Hoe werkt de F1-kwalificatie?

De kwalificatietraining voor een Formule 1-race bestaat uit drie segmenten, genaamd Q1, Q2 en Q3. De lengte varieert en neemt af naarmate er minder coureurs aan de start mogen verschijnen: respectievelijk 18, 15 en 12 minuten. In het eerste segment komen alle coureurs in actie om hun snelste tijd te noteren. Aan het einde van de sessie vallen de vijf langzaamste rijders af: hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig (eventuele straffen niet meegerekend). Na een korte pauze begint Q2. De klok gaat op nul en alle coureurs gaan opnieuw op jacht naar een goede tijd. Na 15 minuten vallen wederom de vijf langzaamste mannen af: hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met vijftien. De overgebleven tien coureurs krijgen een extra setje banden; de banden waarop ze in Q2 hun snelste tijd hebben genoteerd zijn ook de banden waarop ze de race moeten starten. Dit geldt niet als de weersomstandigheden volledig zijn omgedraaid. In Q3 bepalen de tien snelsten de startvolgorde voor de top-10.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Sessie Start Nederlandse tijd 1e vrije training Vrijdag 27 november

12:00 - 13:30 2e vrije training Vrijdag 27 november

16:00 - 17:30 3e vrije training Zaterdag 28 november

12:00 - 13:00 Q1 Zaterdag 28 november

15:00 - 15:18 Q2 Zaterdag 28 november

15:25 - 15:40 Q3 Zaterdag 28 november

15:48 - 16:00 Race

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, 58 voor Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland via de televisie naar Formule 1 wil kijken heeft twee opties: via de zender RTL Deutschland of via televisieaanbieder Ziggo. Het Duitse RTL heeft bij onze Oosterburen de exclusieve uitzendrechten van de F1 in handen. Ze zenden live alle kwalificaties en races uit. De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein begint om 14.45 uur Nederlandse tijd. Na een korte voorbeschouwing schakelt men live over naar de oliestaat voor de tijdtraining. RTL Deutschland is voor abonnees van KPN, Telfort en XS4ALL terug te vinden via kanaal 47. Met een Ziggo-account kijk je via kanaal 58. Met T-Mobile Thuis kijk je via kanaal 397, met Tele2 via 223.

De tweede optie is via aanbieder Ziggo. Zij hebben in Nederland de exclusieve uitzendrechten in handen. Abonnees kijken via het gratis kanaal 14 live naar de kwalificaties en de races. Met een extra betaalpakket Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Daar worden ook de vrije trainingen en diverse andere racekampioenschappen live uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 per maand en is beschikbaar bij alle aanbieders.

De uitzending van de kwalificatie op Ziggo begint om 14.15 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos bespreken vanuit de studio de belangrijkste onderwerpen. Om 15.00 uur schakelt men over naar het circuit, waar Olav Mol en pitreporter Jack Plooij verslag uitbrengen van de gebeurtenissen op en naast de baan.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

Wie Formule 1 wil kijken via een livestream op smartphone, tablet of pc heeft in Nederland twee legale opties. F1TV Pro is het officiële streamingskanaal van de Formule 1. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator en in welke taal je wilt luisteren. Bovendien krijg je toegang tot extra features als livetiming, onboardcamera’s van alle coureurs en live driver tracker. Wanneer er geen raceactie is, worden documentaires en nieuwsuitzendingen getoond. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het alternatief is Ziggo Sport Go, de streamingsdienst van de Nederlandse tv-aanbieder. Met dit pakket krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het Racing-kanaal. Daar kijk je live naar alle Formule 1-sessies met het commentaar van Olav Mol, Jack Plooij en Rick Winkelman. Buiten de races om zijn daar andere kampioenschappen te zien, evenals documentaires en nieuwsuitzendingen. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand en is voor iedereen beschikbaar.

