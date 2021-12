De absolute slotfase van het bloedstollende seizoen 2021 is aangebroken. Binnen afzienbare tijd weten we wie zich tot wereldkampioen mag laten kronen. Max Verstappen heeft met zijn voorsprong van acht punten de beste kaarten in handen, maar vlak Lewis Hamilton nooit uit. Theoretisch gezien kan de Nederlander dit weekend op het nieuwe stratencircuit in Jeddah de titelstrijd al beslechten. Wanneer hij zijn voorsprong weet uit te breiden tot minimaal 26 punten heeft hij zijn doel bereikt.

Op voorhand lijkt het nieuwe Jeddah Corniche Circuit met de lange rechte stukken en snelle knikken op het lijf geschreven van Mercedes. De muren staan echter gevaarlijk dichtbij, en resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie. Zo was de verwachting dat Mercedes in Baku de lakens zou uitdelen, maar de praktijk bleek heel anders. Hamilton zal in elk geval met zijn verse motor van Brazilië rijden, wat hem qua topsnelheid een voordeel moet opleveren. Is dat voldoende voor de pole-position of toveren Verstappen en Red Bull weer iets moois uit de hoge hoed?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië?

Datum: Zaterdag 4 december 2021

Start Nederlandse tijd: 18.00 uur

Start lokale tijd: 20.00 uur

De kwalificatie voor de eerste Grand Prix van Saudi-Arabië uit de Formule 1-historie vindt plaats op zaterdag 4 december om 18.00 uur Nederlandse tijd. Er is sprake van twee uur tijdsverschil, dus lokale tijd begint de kwalificatie om 20.00 uur. Er wordt dit seizoen niet meer geëxperimenteerd met het sprintraceformat dus men houdt de gebruikelijke opzet aan.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Saudi-Arabië

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 3 december 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Tweede vrije training Vrijdag 3 december 18.00u - 19.00u 20.00u - 21.00u Derde vrije training Zaterdag 4 december 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Q1 Zaterdag 4 december 18.00u - 18.18u 20.00u - 20.18u Q2 Zaterdag 4 december 18.25u - 18.40u 20.25u - 20.40u Q3 Zaterdag 4 december 18.48u - 19.00u 20.48u - 21.00u Race Zondag 5 december 18.30u 20.30u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 17.15 uur

De Ziggo-voorbeschouwing op de Formule 1-kwalificatie in Jeddah begint op zaterdagmiddag 4 december om 17.15 uur. De kwalificatie gaat om 18.00 uur Nederlandse tijd van start. Tot die tijd blikken presentator Rob Kamphues en voormalig F1-coureur Robert Doornbos terug op de belangrijkste gebeurtenissen uit de vrije trainingen, bespreken ze de belangrijkste onderwerpen en blikken ze vooruit op de aanstaande kwalificatie. Voor de drie kwalificatiesegmenten schakelen ze live over naar Jeddah voor het verslag van commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij.

In Nederland is de Formule 1-actie alleen te zien via Ziggo. Klanten van de aanbieder kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle sessies in Saudi-Arabië kijken. Wie geen abonnement bij Ziggo heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit geeft toegang tot zes extra sportzenders, waaronder Golf en Racing. Via Ziggo Sport Select kijk je live naar de Formule 1-sessies. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Ziggo heeft in Nederland de exclusieve uitzendrechten voor de Formule 1 Grands Prix in handen. Ben je op zoek naar een alternatief? Dan kan je het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Je kijkt hier live naar alle vrije trainingen, kwalificaties en races van het seizoen 2021. Ook worden er uitgebreide voor- en nabeschouwingen uitgezonden, evenals analyses, historische races en documentaires. Je kiest zelf je favoriete taal en commentator en je krijgt toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en je kijkt mee met de onboardcamera van je favoriete rijder. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het laatste F1-nieuws tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië

Wil je het gehele weekend volledig op de hoogte blijven van al het nieuws en de laatste ontwikkelingen uit Jeddah? Kijk dan naar de dagelijkse F1-updates op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Hier brengen Formule 1-journalist Ronald Vording en collega Koen Sniekers je elke avond op de hoogte van alle ins en outs. Je hoort uiteraard het laatste nieuws, de actie op de baan wordt uitgebreid geanalyseerd, de meest opmerkelijke momenten uit de besloten mediasessies komen langs en je hoort alles over de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Met de F1-update blijf je volledig op de hoogte van het laatste insidernieuws uit Saudi-Arabië. Meld je aan en druk op het belletje, zodat je direct een melding krijgt wanneer de nieuwste aflevering online staat.

Stand in het WK Formule 1