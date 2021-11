Met het zinderende weekend in Brazilië nog vers in het geheugen reisde de Formule 1 direct door naar Qatar. Daar gaat de strijd op en naast de baan tussen Mercedes en Red Bull Racing in alle hevigheid door. Door de broodnodige zege heeft Lewis Hamilton zijn achterstand in het wereldkampioenschap op Max Verstappen verkleind tot veertien punten, terwijl Mercedes een voorsprong van elf punten heeft bij de constructeurs. Het raceweekend in Sao Paulo heeft echter uitgewezen dat er nog heel veel kan gebeuren, dus er is nog zeker niets beslist.

De Formule 1 racet dit weekend voor het eerst in Qatar. Het Losail International Circuit werd door de wereldwijde coronaperikelen aan de kalender toegevoegd toen bleek dat diverse landen geen Grand Prix konden organiseren. De baan nabij Doha heeft in het verleden vooral motorraces georganiseerd. De MotoGP is al jaren vaste klant. Of het ook met Formule 1-bolides spektakel gaat opleveren, zullen we de komende dagen zien.

Video: Onboardronde over het F1-circuit in Qatar

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar?

Datum: Zaterdag 20 november 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

Start lokale tijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de eerste Grand Prix van Qatar uit de geschiedenis van de Formule 1 vindt plaats op zaterdag 20 november. De sessie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, dat is 17.00 uur lokale tijd. In tegenstelling tot vorige race in Brazilië houdt de F1 weer vast aan het gebruikelijke format om de polesitter voor de GP te bepalen, en verdwijnt het sprintraceformat weer even in de kast.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Qatar

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 19 november 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Tweede vrije training Vrijdag 19 november 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 20 november 12.00u - 13.00u 14.00u - 15.00u Q1 Zaterdag 20 november 15.00u - 15.18u 17.00u - 17.18u Q2 Zaterdag 20 november 15.25u - 15.40u 17.25u - 17.40u Q3 Zaterdag 20 november 15.48u - 16.00u 17.48u - 18.00u Race Zondag 21 november 15.00u 17.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 14.15 uur

De voorbeschouwing van Ziggo op de Formule 1-kwalificatie in Qatar begint zaterdagmiddag om 14.15 uur. Om 15.00 uur start het liveverslag van de tijdtraining. Voor die tijd bespreken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos vanuit de studio in Hilversum de belangrijkste zaken van het weekend en blikken zij vooruit op de aanstaande kwalificatie. Het commentaar tijdens het liveverslag wordt verzorgd door vaste commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij.

De Formule 1 is in Nederland op televisie alleen te zien voor klanten van Ziggo. Wie een abonnement heeft bij deze provider kan via het gratis kanaal 14 live naar de vrije trainingen, kwalificatie en race in Qatar kijken. Zit je bij een andere provider, dan kan je de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, zoals Select, Racing en Golf. Op eerstgenoemde kanaal kijk je live naar alle Formule 1-actie. Op het Racing-kanaal zie je ook andere kampioenschappen zoals DTM en IndyCar. Een maandabonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve uitzendrechten voor de Formule 1 op televisie in handen. Ben je op zoek naar een legaal alternatief? Dan kan je het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races van het F1-seizoen 2021 uitgezonden. Ook zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien, evenals analyses, documentaires en historische races. Je kunt zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren, en daarnaast krijg je tijdens het raceweekend toegang tot extra hulpmiddelen als livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle rijders om je favoriete coureur nog beter te volgen. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Het laatste F1-nieuws tijdens de Grand Prix van Qatar

Krijg je maar geen genoeg van de titelstrijd in de Formule 1 en wil je het gehele weekend op de hoogte blijven van alle ins en outs? Abonneer je dan - geheel gratis - op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag bespreken Formule 1-journalist Ronald Vording en collega Koen Sniekers de belangrijkste zaken uit Qatar. Het voornaamste nieuws komt langs, de belangrijkste momenten op en naast de baan, opmerkelijke uitspraken uit de besloten mediasessies en alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Blijf volledig op de hoogte van het laatste insidernieuws uit Qatar met de dagelijkse F1-update van Motorsport.com. Meld je aan en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.

Stand in de onderlinge kwalificatieduels

Mercedes

Lewis Hamilton 14-5 Valtteri Bottas

Red Bull

Max Verstappen 17-2 Sergio Pérez

McLaren

Daniel Ricciardo 7-12 Lando Norris

Aston Martin

Lance Stroll 7-12 Sebastian Vettel

Alpine

Esteban Ocon 9-10 Fernando Alonso

Ferrari

Charles Leclerc 12-7 Carlos Sainz

AlphaTauri

Pierre Gasly 19-0 Yuki Tsunoda

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 6-11* Antonio Giovinazzi * Raikkonen ging in Zandvoort en Monza niet van start vanwege corona. Zijn plaats werd in beide weekends ingenomen door Robert Kubica.

Haas

Mick Schumacher 17-2 Nikita Mazepin

Williams

George Russell 18-1 Nicholas Latifi