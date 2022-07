Na de Britse Grand Prix op Silverstone was er voldoende om uitgebreid over na te praten: de eerste zege van Carlos Sainz, de tactische blunder bij teamgenoot Charles Leclerc, de opmars van Mercedes, de eerste punten van Mick Schumacher en natuurlijk de megaklapper van Zhou Guanyu. Veel tijd om terug te blikken is er echter niet, want dit weekend staat de volgende krachtmeting alweer voor de deur: de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring.

Net zoals de voorbije jaren belooft de Oostenrijkse race weer uit te draaien in een groot oranjefeest. Vele Nederlandse fans reizen af naar de Red Bull Ring om Max Verstappen aan te moedigen. Dit jaar krijgen ze nog meer actie voorgeschoteld dan normaal met het sprintraceformat. Dat houdt in dat de kwalificatie al op vrijdag verreden wordt, met een korte race over honderd kilometer op zaterdag en het klapstuk op zondag.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk?

Datum: vrijdag 8 juli 2022

Starttijd: 17.00 uur

Eindtijd: 18.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring wordt verreden op vrijdag 8 juli 2022. Vanwege de sprintrace op zaterdag vindt de kwalificatie al op vrijdag plaats. De sessie begint om 17.00 uur en houdt vast aan het gebruikelijke format met drie segmenten. Onder normale omstandigheden weten we kort na de klok van 18.00 uur wie er in de sprintrace op pole-position mag vertrekken. De uitslag van deze sprintrace op zaterdag bepaalt vervolgens weer de startvolgorde voor de GP van Oostenrijk op zondag.

Formule 1-tijden: Tijdschema F1 Oostenrijk

Datum Sessie Tijden Vrijdag 8 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q1 17.00u - 17.18u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q2 17.25u - 17.40u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q3 17.48u - 18.00u Zaterdag 9 juli Tweede vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 9 juli Sprintrace 16.30u - 17.00u Zondag 10 juli Grand Prix van Oostenrijk 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 16.30 uur

Einde uitzending: 18.45 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk wordt door Viaplay volledig live uitgezonden. De voorbeschouwing begint om 16.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung. Zij blikken vooruit op de naderende tijdtraining. Op locatie brengen pitreporter Stephane Kox en internationale analist Mika Hakkinen het laatste nieuws. Het liveverslag wordt verzorgd door commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop wordt vanuit de studio uitgebreid nagepraat over de kwalificatie en worden de voornaamste momenten geanalyseerd. In Oostenrijk interviewt Kox Max Verstappen en de overige hoofdrolspelers van de sessie.

Via het Viaplay-platform heb je ook toegang tot extra features. Zo volg je de actie met livetiming en driver tracker. Bovendien kan je meekijken met de onboardcamera’s van Max Verstappen, Valtteri Bottas en Pierre Gasly. Een Viaplay-abonnement kost 13,99 euro per maand.

F1TV

Start uitzending: 16.55 uur

Einde uitzending: 18.05 uur

De kwalificatie voor de sprintrace in Oostenrijk is in Nederland ook te volgen via F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De uitzending begint kort voor de start van de sessie. Er wordt geen voorbeschouwing uitgezonden. Kijkers kunnen zelf selecteren in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans of Portugees. Abonnees krijgen ook toegang tot extra feature, zoals livetiming en driver tracker. Ook kijk je onboard mee met alle coureurs. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar, of 7,99 euro per maand.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 19.00 uur

Einde uitzending: 19.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De Formule 1 is vanaf 2022 niet meer live te zien bij Ziggo. De aanbieder zendt wel uitgebreide samenvattingen uit van de actie. De hoogtepunten van de kwalificatie op de Red Bull Ring zijn vanaf 19.00 uur te zien. Het commentaar bij de uitzending wordt verzorgd door Olav Mol. Om 22.30 uur wordt het praatprogramma Race Café uitgezonden. Hierin worden de belangrijkste momenten uit de kwalificatie besproken door presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten. Deze programma’s zijn voor abonnees van Ziggo te zien via het gratis kanaal 14. Met een Ziggo Sport Totaal-pakket kijk je via de Select-zender.

GP Oostenrijk: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaand overzicht vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 16.30u - 18.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 16.55u - 18.05u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 19.00u - 19.30u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Hoe kan ik in 2022 Formule 1 kijken op tv?

Met een Viaplay-abonnement bij je provider

Met de Viaplay- of F1TV-app op een Smart TV

Casten met bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast

De Formule 1 is in 2022 niet meer gratis op televisie te zien. Er zijn twee aanbieders waar je met een abonnement alle actie kunt volgen: Viaplay en F1TV. Dit zijn allebei streamingdiensten. De F1-uitzendingen op Viaplay zijn bij aanbieders KPN, Ziggo, Delta en Caiway ook rechtstreeks op televisie te volgen met een speciaal abonnement, wat verkrijgbaar is bij je provider. Een Viaplay-abonnement kost 13,99 euro per maand.

Met een Smart TV kan je ook rechtstreeks naar de F1-uitzendingen van Viaplay of F1TV kijken. Je kunt op je televisie dan inloggen op de app en de actie live kijken. Hiervoor is wel een abonnement nodig. Zonder Smart TV kan je de programma’s ook casten met bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast.