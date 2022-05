De Formule 1 is dit weekend voor het eerst te gast in de populaire stad in Florida. In een kort tijdsbestek is daar een gloednieuw stratencircuit uit de grond gestampt, rondom het Hard Rock Stadium. De aankleding is volgens de typische Miami-stijl: een neppe Monaco-esque haven, een beach bar midden in het stadion en een stadiongedeelte á la het Mexicaanse Foro Sol.

Na het uitermate succesvolle weekend op Imola zet Max Verstappen zijn jacht op WK-leider Charles Leclerc voort in Miami. De Red Bull-coureur heeft door zijn twee uitvalbeurten een achterstand van 27 punten op de Monegask. Aangezien het onbekend is in hoeverre inhalen mogelijk is op het Miami International Autodrome, is een goede startpositie van groot belang. Wie gaat er met de pole-position vandoor?

Wat staat Max Verstappen en co te wachten tijdens de GP van Miami?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Miami?

Datum: Zaterdag 7 mei 2022

Start Nederlandse tijd: 22.00 uur

Start lokale tijd: 16.00 uur

De Formule 1-kwalificatie in Miami op het gloednieuwe stratencircuit vindt plaats op zaterdagmiddag 7 mei. De sessie start om 16.00 uur lokale tijd, dat is door het tijdsverschil om 22.00 uur Nederlandse tijd. Onder normale omstandigheden en zonder rode vlaggen duurt de kwalificatie, bestaande uit de drie gebruikelijke segmenten, een uur.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Miami

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 6 mei 20.30u - 21.30u 14.30u - 15.30u Tweede vrije training Vrijdag 6 mei 23.30u - 00.30u 17.30u - 18.30u Derde vrije training Zaterdag 7 mei 19.00u - 20.00u 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 7 mei 22.00u - 22.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 7 mei 22.25u - 22.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 7 mei 22.48u - 23.00u 16.48u - 17.00u Grand Prix van Miami Zondag 8 mei 21.30u 15.30u

Waar kan ik in 2022 Formule 1 kijken?

Viaplay: Live alle trainingen, kwalificatie en race

F1TV: Live alle trainingen, kwalificatie en race

Ziggo: Samenvatting trainingen, kwalificatie en race

NOS: Samenvatting race

Viaplay heeft tot eind 2024 de exclusieve Formule 1-uitzendrechten in Nederland in handen. Dat houdt in dat de streamingdienst als enige liveverslag mag uitbrengen van de trainingen, kwalificaties en races. Via hun platform is alle actie, inclusief voor- en nabeschouwingen, te zien. Een alternatief is F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier worden alle sessies live uitgezonden, met commentaar in vele talen.

Ziggo Sport is de live uitzendrechten kwijt, maar zendt op de drie dagen van het Grand Prix-weekend wel uitgebreide samenvattingen uit. Het commentaar hierbij wordt verzorgd door Olav Mol. Op de NOS is op zondagavond een uitgebreide samenvatting van de race te zien, met analyses van Jan Lammers. De omroep zendt ook de Grand Prix van Nederland live uit op het openbare net.

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 21.00 uur

Einde uitzending: 00.00 uur

De Formule 1 is in Nederland in 2022 alleen nog live te zien via de nieuwe rechtenhouder Viaplay. Via deze streamingdienst zijn alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race in Miami live te zien. Voorafgaand aan de kwalificatie wordt een uitgebreide voorbeschouwing uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen blikt met experts Ho-Pin Tung en Christijan Albers vooruit op de naderende sessie. Vanuit Miami verzorgt pitreporter Stephane Kox de interviews met de hoofdrolspelers en brengt ze het laatste nieuws. Het commentaar bij de kwalificatie wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop van de actie wordt nog uitgebreid nagepraat, met onder meer interviews met Max Verstappen en analyses vanuit de studio.

Op andere kanalen van de streamingdienst kan je live meekijken met de onboardcamera’s van Max Verstappen, Valtteri Bottas en Lando Norris. Ook vind je hier de livetiming en een permanente camera gericht op de pitstraat.

F1TV

Start uitzending: 21.30 uur

Einde uitzending: 23.00 uur

Post qualifying show: 23.00 uur - 23.30 uur

F1TV is het alternatief voor Viaplay in Nederland. Via deze officiële streamingdienst van de Formule 1 wordt ook alle actie in Miami live uitgezonden. De voorbeschouwing op de kwalificatie op het Miami International Autodrome begint om 21.30 uur. Internationale experts blikken vanaf locatie vooruit op de naderende sessie en bespreken de belangrijkste momenten van het weekend. Het commentaar bij de kwalificatie komt via de World Feed van Sky Sports, maar abonnees kunnen zelf een andere taal selecteren. Het Nederlandse commentaar is pas vanaf de zomer beschikbaar. Na de kwalificatie vindt nog een uitgebreide nabeschouwing plaats met interviews en analyses.

Via het platform krijg je ook toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk je mee met de onboardcamera’s van alle coureurs. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar, of 7,99 euro per maand.

Hoe kan ik Formule 1 kijken op tv met Viaplay?

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

Viaplay heeft tot het einde van het Formule 1-seizoen 2024 de exclusieve uitzendrechten in handen. Dat houdt in dat F1 in Nederland nergens gratis te bekijken is. Buiten een abonnement via het streamingplatform, heeft Viaplay ook deals gesloten met providers KPN, Ziggo en Delta Fiber. Met een speciaal abonnement kan je daarmee de Formule 1-actie direct op je televisie bekijken. Klanten van KPN en Delta Fiber kunnen daarvoor terecht op kanaal 200, bij KPN kijk je F1 via kanaal 225.

Een andere mogelijkheid is om de uitzendingen van Viaplay rechtstreeks te streamen naar je televisie. Dit kan middels de speciale Viaplay-app op je SmartTV, of door te casten met bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV.

Een maandabonnement op Viaplay kost via de aanbieder 13,99 euro. Tot 1 augustus kan je voor het actietarief van 9,99 euro een abonnement afsluiten. Bij providers Ziggo, KPN en Delta Fiber zijn speciale abonnementen beschikbaar om de Formule 1 rechtstreeks op televisie te kijken. De kosten hiervoor verschillen per aanbieder.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 23.30 uur

Einde uitzending: 00.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De live Formule 1-actie is vanaf dit jaar niet meer te zien via Ziggo. Wel zendt de provider op alle dagen van de Grand Prix samenvattingen uit van de verreden sessies. De hoogtepunten van de kwalificatie zijn op zaterdagavond vanaf 23.30 uur te zien. Olav Mol verzorgt het commentaar bij deze uitzending. De samenvatting is gratis te zien voor klanten van Ziggo via het openbare kanaal 14. Klanten van andere providers maar met het Ziggo Sport Totaal-pakket kunnen terecht op de zender Select.

